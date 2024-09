El ex nº 2 de Puertos del Estado desvela las órdenes del Ministerio de Ábalos para comprar mascarillas de la trama Koldo

El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha desvelado en sede judicial que recibían órdenes del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos para comprar mascarillas de la trama Koldo. Este miércoles ha declarado en calidad de investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Sánchez Manzanares, a quien el asesor de Ábalos, Koldo García, tenía agendado como 'Alvarito', fue cesado en marzo tras estallar el caso por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Según la investigación, era el presunto nexo de unión entre el contrato de 20 millones de euros para la compra de 8 millones de mascarillas con los principales investigados del caso, Koldo García, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Sánchez Manzanares ha comparecido durante unos 40 minutos ante el juez. Durante su declaración, ha asegurado que contrató a la sociedad Soluciones de Gestión siguiendo instrucciones del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos, al que no ha citado expresamente". El ex responsable de Puertos del Estado ha añadido que cuando recibió dicha orden supuso que venía avalada por el Consejo de Ministros y que las órdenes que venían de arriba no se cuestionaban.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que a preguntas del juez Moreno, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, Sánchez Manzanares también ha afirmado que el entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, "era el responsable del contrato del transporte de las mascarillas y que pedía siempre contratar a la empresa Raminatrans".

Sobre los correos electrónicos intercambiados con Koldo García o con el empresario comisionista Víctor de Aldama, el investigado los ha enmarcado dentro de la normalidad de la tramitación de una adjudicación pública.

Los mensajes con Aldama

Tal y como recoge el sumario del caso, Álvaro Sánchez Manzanares un día antes de publicarse oficialmente el contrato en el BOE envió esta comunicación a Víctor de Aldama: "Víctor, más abajo te adjunto los datos de facturación. Procedimiento: mañana se publica la orden del Ministro y aprobamos la adjudicación definitiva y os la enviamos. Este es un documento administrativo 100% garantizado. La instrucción del Ministerio son cuatro millones de mascarillas. La garantía del estándar es competencia de Sanidad. Ya me dices". Posteriormente, Aldama le recuerda por mensaje que son ocho millones de mascarillas, no la mitad e insta a Sánchez Manzanares a cuadrarlo todo y tener lista la adjudicación para Soluciones de Gestión.

Finalmente, Aldama le escribe lo siguiente un día antes de la adjudicación de Puertos del Estado: "Como os hemos dicho el aval se entrega bajo transferencia quedará la transferencia vuestra echa el lunes y sobre esa transferencia os damos el aval o bloqueamos el dinero hasta que llegue la mercancía y nos tengáis que pagar el otro 50% lo que mejor veáis".