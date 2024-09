La OMT y Barrabés se aliaron comercialmente antes de nacer Wakalua, la filial de Globalia que patrocinó a Begoña Gómez

La Organización Mundial del Turismo (OMT) y el empresario Juan Carlos Barrabés se aliaron comercialmente antes del nacimiento de Wakalua, la filial de Globalia que patrocinó a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

Según la documentación, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se negoció a mediados del año 2018 "la posible prestación a la OMT por parte de Barrabés Next, en colaboración con la entidad YouNoodle, de diversos servicios para el diseño y ejecución de una competición de startups a nivel internacional. En dicho Proyecto, Barrabés Next llevaría a cabo el diseño e implementación de la competición, conforme a la propuesta de servicios previamente elaborada por Barrabés Next y facilitada a la OMT".

El citado proyecto por el que Barrabés se embolsaría una cantidad cercana a los 180.000 euros tenía por finalidad "la captación de startups de turismo con mayor potencial mundial, para su participación en el futuro Hub de Innovación que la OMT pretende desarrollar con la colaboración igualmente de Barrabés Next". Éste sería el germen de la filial de Globalia, Wakalua, creada meses después.

Tras esta negociación, la OMT y Globalia presentaban "la primera y mayor convocatoria mundial para startups de turismo" el 21 de junio de 2018: "El sector del turismo ha dado esta mañana un paso de gigante hacia el futuro. La Organización Mundial del Turismo (OMT), en asociación con Globalia, grupo turístico líder de España y América Latina, anunció el lanzamiento de la 1ª Competición OMT de Startups de Turismo. Es la primera iniciativa, y la más grande del mundo, dedicada a identificar las nuevas empresas que liderarán la transformación del sector turístico. Para encontrar los mejores proyectos, la convocatoria se lanzará en 164 países.

"El proceso de búsqueda de startups es tan ambicioso como complejo: detectar los mejores proyectos, en todos los rincones del planeta. Para ello, la OMT y Globalia han confiado esta fase a la consultora de innovación Barrabés.biz. con más de 20 años de experiencia en la creación, conexión y activación de ecosistemas de emprendimiento e innovación", añadía la OMT.

En esta presentación participó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili: "La innovación y las inversiones turísticas no son un fin en sí mismo, sino un medio para fomentar mejores productos turísticos, mejorar la gobernanza del turismo y aprovechar la probada sostenibilidad del turismo, creando empleos y generando oportunidades". Por su parte, el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, confirmó el apoyo a esta nueva iniciativa destacando que "como un grupo turístico global, queremos brindar a los ganadores la oportunidad de trabajar con nosotros y transformar el sector juntos".

Sólo 7 meses después, el 22 de enero de 2019, la OMT anunciaba oficialmente el nacimiento de Wakalua, la filial del grupo empresarial de los Hidalgo que dirigió Leticia Lauffer entre mayo de 2019 y junio de 2023: "El grupo Globalia, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT, UNWTO, por sus siglas en inglés), lanza Wakalua, el primer hub global de innovación en turismo. Tras el éxito de la primera y mayor convocatoria a nivel mundial para startups de turismo, 1st UNWTO Tourism Startup Competition, el grupo turístico líder de Iberoamérica vuelve a unirse a la agencia de las Naciones Unidas responsable por liderar el turismo como vehículo de desarrollo sostenible, para dar vida a uno de sus proyectos más ambiciosos, con la innovación sostenible como su principal protagonista".

La cesión de Sánchez a la OMT

Tal y como publicó este diario, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez comprometió la cesión a la Organización Mundial del Turismo (OMT) de su sede en España de forma gratuita, por 75 años y tras sufragar una reforma de 24,4 millones de euros.

La firma la hizo el secretario de Estado, en nombre del Gobierno socialista, con el secretario general de la OMT -Zurab Pololikashvili-, la misma persona que apadrinó a Begoña Gómez en actos, acuerdos, cenas, reuniones con ministros africanos, viajes y hasta acuerdos con el Africa Center que dirigía la mujer del presidente.