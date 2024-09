Escándalo en el TC: Conde-Pumpido resolverá la abstención de Campo en la amnistía aunque está recusado por el PP

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, resolverá la abstención del magistrado izquierdista Juan Carlos Campo en los recursos presentados por el PP contra la Ley de amnistía a pesar de estar recusado.

El orden del día fijado para el Pleno que celebrará el Constitucional la próxima semana recoge la ponencia de Conde-Pumpido en la resolución de la abstención presentada por el exministro de Justicia de Pedro Sánchez en el marco de los recursos de inconstitucionalidad presentados por los populares contra la amnistía. La semana pasada, el Tribunal de Garantías ya avaló la abstención de Campo respecto a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala Penal del Tribunal Supremo contra la misma norma.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "es un escándalo que Cándido Conde-Pumpido se haya quedado él mismo la ponencia sobre la abstención de Campo, después de que el PP lo haya recusado en los recursos. Un magistrado no puede participar en un asunto en el que está recusado, salvo que no haya quorum suficiente en el Pleno del tribunal, hecho que no sucede en este caso".

"La ponencia del primer recurso presentado por el PP contra la amnistía recayó en el magistrado conservador José María Macías. El presidente del TC le ha arrebatado las ponencia para resolver la abstención de Campo, algo insólito que incumple la doctrina del Tribunal Constitucional", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "Conde-Pumpido está desechando implícitamente la recusación presentada contra él por los populares. Al asumir la ponencia sobre la abstención de Campo se auto-legitima para poder avalar con su voto la amnistía cuando se delibere en el Pleno. El objetivo último es tener el control para que el TC respalde sin problemas la Ley".

El Pleno actualmente está formado por 7 magistrados izquierdistas (Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, Juan Carlos Campo, Laura Díez, Mª Luisa Balaguer, Mª Luisa Segoviano e Inmaculada Montalbán) y 5 conservadores (Enrique Arnaldo, César Tolosa, José María Macías, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez). Es decir, se ha pasado del famoso 7-4 en el TC al nuevo 7-5, pero continúa la mayoría izquierdista. Con la abstención de Campo en los recursos presentados por la Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y por el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el aval a la amnistía podría situarse en 6 votos a favor y 5 en contra.

Por ello, tal y como publicó este diario, el propio Conde-Pumpido está alentando la recusación contra Macías para garantizar en el TC el aval con solvencia de la amnistía. Cabe destacar que no es lo mismo que la Ley de amnistía se apruebe por la mínima con el voto del presidente del tribunal que con dos votos de diferencia. Si Macías fuera recusado tras la abstención de Juan Carlos Campo, la amnistía sería respaldada previsiblemente con los 6 votos a favor de los magistrados izquierdistas y sólo 4 en contra de los conservadores.

Precisamente, el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont presentaba esta semana una recusación ante el Constitucional contra el magistrado Macías para intentar apartarle de las causas del 1-O y de la resolución de los recursos de amparo que presente contra la no aplicación de la amnistía en su caso alegando que "no será imparcial".

La cuestión del Supremo admitida a trámite

El Pleno del TC acordó la semana pasada admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez.

Recordamos que la Sala Penal del Supremo presentó en julio la citada cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley de Amnistía elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El Alto Tribunal también sostiene que la amnistía afecta a los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama; y que, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional.