Claves del crimen de una anciana brutalmente asesinada por su yerno en la casa que compartían

Un hombre de nacionalidad portuguesa y 47 años de edad ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su suegra, que ha muerto este miércoles por la tarde a causa de los golpes en la cabeza que su yerno le ha propinado, en el transcurso de una discusión originada en una vivienda de la Colonia de San Jordi del municipio mallorquín de Las Salinas que la víctima compartía con la pareja.

"Allí vivían los tres, aunque ella (en referencia a la hija de la víctima) no estaba presente en el domicilio en el momento de los hechos", detallan fuentes de la investigación a Libertad Digital. Por otra parte, nos aseguran que la víctima "no presentaba heridas producidas por un hacha, como se ha publicado en algunos medios". "No sabemos de dónde se han sacado lo de los hachazos", añaden. "Ha muerto por los golpes, los fuertes golpes, y sólo por los golpes", aseveran.

Según nos explican, varias patrullas de Guardia Civil y Policía Local se trasladaron hasta la vivienda en la que se ha registrado el homicidio, ubicada en una zona rural de la mencionada colonia, tras recibir el aviso de una vecina alrededor de las 19.30 horas de este miércoles. La mujer había detectado que pasaba algo anormal en el interior de la casa y les facilitó datos que hacían pensar en un incidente violento. Así era.

Al llegar, los agentes comprobaron que había una mujer fallecida en el suelo que presentaba fuertes traumatismos en la cabeza. Tenía la cara y el cráneo destrozados. No había lugar a dudas, estaban ante una muerte violenta. La víctima era una suiza de 74 años -Erika Röhrig- que resultaba ser la suegra del hombre que había en ese momento en la vivienda y que fue inmediatamente detenido por la Guardia Civil como "presunto autor del homicidio".

¿El móvil del asesinato?

En estos momentos, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con la investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Algunos medios locales apuntan a que el asesinato se produjo en el marco de una disputa entre suegra y yerno a raíz de un conflicto previo de la pareja, que se estaría separando. Al parecer, la víctima intentó mediar. Pero se posicionó del lado de su hija y el novio de ésta perdió el control.

El Diario de Mallorca, por su parte, informa de que la discusión se produjo inicialmente porque el arrestado llegó a casa y no había cerveza en la nevera. Entonces, asegura este periódico, el portugués montó en cólera y la emprendió a golpes contra su suegra. La anciana "cayó inconsciente en el suelo del garaje por las graves lesiones" que el novio de su hija le había infligido y cuando los los servicios de emergencia llegaron a la vivienda ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

No obstante, los investigadores de la Benemérita trabajan para concretar el móvil del crimen. El diario Última Hora ha publicado algunos datos relevantes sobre el presunto homicida, que -según este periódico- cuenta con antecedentes violentos. El portugués - de nombre Aníbal- habría regentado un bar en el pasado y sería conocido en el barrio por "beber mucho" y consumir "otros sustancias", asegura este medio citando fuentes vecinales.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Salinas ha decretado tres días de luto por la muerte de la mujer de 74 años y nacionalidad suiza que ha sido asesinada este miércoles en el municipio. La anciana llevaba varias décadas residiendo en la isla balear, tras pasar varios años en Alemania. Tanto ella como su hija eran muy conocidas entre la gente de la zona, señala El Diario de Mallorca. Las más joven de las mujeres -Andrea-, trabajaría en una gestoría cercana.

Otros crímenes en la zona

Los residentes de la Colonia de Sant Jordi están consternados por el suceso, que ha abierto viejas heridas entre los vecinos de esta zona de viviendas unifamiliares y parcelas agrícolas. No es la primera vez que se registra un crimen cerca de sus casas. Y del último hace tan sólo cinco años y unos días.

La alemana Ika Hoffmann, de 59 años, fue asesinada por su novio -un granadino de 59 años, conocido como ‘el coletas’- el 22 de septiembre de 2019. Celestino -así se llama- vivía en la indigencia hasta que la conoció a ella, unos dos meses antes de que la matara. Le asestó varias puñaladas en el tórax y el abdomen -con un objeto punzante- que terminaron siendo mortales.

En agosto de 2003, se registraba el crimen de María Asunción Llambés -de 59 años- a manos de su marido en Palma. Fue el primero de los dos asesinatos que perpetró Jordi Antolí. Tras acabar con la vida de su esposa, se desplazó hasta la Colonia de Sant Jordi para matar también a Margarita Veny, de 58 años. Una vieja amiga con la que había retomado la amistad hacía poco tiempo.

Él llamó a su puerta pasada la medianoche y ella le abrió sin sospechar lo que quería hacer. El supuesto vidente, que trabajaba como celador en un centro psiquiátrico, había acudido con la intención de matarla y suicidarse después. LO segundo no lo consiguió y fue detenido. Su versión, que nunca cuadró a los investigadores, era que habían hecho un "pacto de sangre" para morir los tres.