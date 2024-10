Una inspección sorpresa de Trabajo certifica que los becarios de Malinche son legales

El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha enviado un informe al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que investiga la presunta entrada ilegal de los becarios del musical Malinche que dirige Nacho Cano en el que concluye que no existe una "relación laboral encubierta" entre el musical y los 17 becarios mexicanos. Da por buena, de esta forma, las explicaciones ofrecidas por la productora durante su investigación y certifica que no era necesario que Malinche diera de alta en la Seguridad Social a los alumnos al encontrarse en un periodo de formación.

Según una información del diario El Mundo, dicho informe sostiene que "no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios impliquen una relación laboral encubierta, sino que dichas prácticas han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario".

Los inspectores de Yolanda Díaz actuaron por sorpresa el pasado 27 de junio a petición de la Comisaría de Leganitos de la Policía Nacional en la Parroquia San Juan de la Cruz, donde como señala el informe, los jóvenes recibían "clases de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal".

Tras interrogar a los becarios han determinado que que "las personas becadas no están bajo el ámbito de organización y dirección del empresario para la obtención de un rendimiento que redunde en la obtención de frutos para el desarrollo del musical Malinche en Madrid".

Como cuenta El Confidencial, los bailarines coincidieron al declarar que habían realizado un casting en México, que su beca era de diez meses, que reciben formación de lunes a viernes durante siete horas. Que sus prácticas incluyen salir a escena en el musical, aunque depende de su evolución durante la formación. Manifestaron que no suplen a los artistas principales del elenco y que la productora les suministra una asignación de 500 euros, alojamiento y 150 euros para gastar en el supermercado. Cada alumno le costó –se marcharon el 1 de septiembre de vuelta a México– un total de 17.000 euros.

Así que concluye que se ha "comprobado" que los referidos becarios "realizan prácticas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain, S.L., ya que no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena en la empresa ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado".