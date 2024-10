Revuelta en el PSOE de Castilla y León contra Ferraz, "al servicio de la cosa nostra"

Este viernes, la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz acordó paralizar la renovación de la cúpula del PSOE en Castilla y León, convocada el jueves por la dirección regional para el 9 de noviembre. Fuentes del partido alegaron que los congresos autonómicos y primarias deben celebrarse después del Congreso Federal convocado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre.

La decisión supuso un jarro de agua fría para la dirección del partido en Castilla y León, que teme un adelanto por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en un intento de pillar al PSOE con el pie cambiado entre dudas sobre quién será el próximo candidato: aunque se da por hecho que el secretario general del PSOE en la comunidad, Luis Tudanca, tratará de intentarlo de nuevo, en el partido se especula con la posibilidad de un cambio de liderazgo.

Ante la decisión de Ferraz de abortar la apertura de un proceso de primarias durante este mes en Castilla y León, Tudanca reaccionó en la red social X con un comunicado que dejaba claro que no compartía la decisión de su partido sobre la suspensión de las primarias. ‘’Primero el país, después el partido y, por último, uno mismo. Así entiendo la política’’, comenzaba diciendo.

Comunicado ante la suspensión de las primarias en el PSOE de Castilla y León. pic.twitter.com/au7vgsFGEH — Luis Tudanca (@luistudanca) October 4, 2024

’Por eso, acato, aunque no comparta, la decisión de Ferraz. Por respeto a este partido al que tanto quiero", continuaba Tudanca, que defendía la legalidad del proceso y rebatía los argumentos de la dirección. "Mi compromiso como Secretario General es defender, hoy como siempre, la voz de la militancia, la de Castilla y León, a la que hoy se ha impedido ejercer suspendiendo las primarias.La convocatoria ha sido escrupulosamente estatutaria.Tanto es así que fue idéntica a la del último proceso congresual y con plazos idénticos a la convocatoria del Congreso Federal. Esta resolución haría nulos todos los Congresos Autonómicos celebrados en 2021. Además, la convocatoria fue aprobada con el 81% de votos a favor, el 10% en contra y 9% de abstenciones del Comité Autonómico, el máximo órgano del PSOECyL y competente para la convocatoria. Su anulación, en una resolución que ni siquiera se adopta por el órgano competente al completo, reconoce que es tan solo una interpretación subjetiva y que no hay nada que impida expresamente esta convocatoria en las normas, pidiendo al próximo Congreso que lo regule y, reconociendo, por tanto, que no lo está’’, señalaba.

Un tono mucho más crítico ha adoptado este sábado la diputada leonesa y ex miembro de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez Andrea Fernández, que ha cargado contra la dirección del PSOE respaldando a Luis Tudanca: ‘’Todo mi apoyo. Es inadmisible que la interpretación de una norma varíe según convenga. Es inadmisible que se use para imponer relato lo que en otras instancias se califica como "máquinas del fango". No queremos un PSOE al servicio de la cosa nostra castellano y leonesa’’.

Todo mi apoyo. Es inadmisible que la interpretación de una norma varíe según convenga. Es inadmisible que se use para imponer relato lo que en otras instancias se califica como "máquinas del fango". No queremos un PSOE al servicio de la cosa nostra castellano y leonesa. https://t.co/Grk2JZSGoI — Andrea Fernández. 🇪🇺 (@afernb) October 5, 2024

Después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, destacara que una diputada había señalado "a la mafia que hay en su partido", Fernández ha decidido matizar sus palabras.

Como cierras los comentarios, te contesto en mi muro. No me utilices para tu política basura. La mafia que señalo es precisamente la mediática que se sostiene y sostiene al PP en Castilla y León garantizando un statu quo corrupto. https://t.co/ef2QIngqrd — Andrea Fernández. 🇪🇺 (@afernb) October 5, 2024

""La mafia que señalo es precisamente la mediática que sostiene y sostiene al PP en Castilla y León garantizando un statu quo corrupto", ha dicho.

"Un despropósito"

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha mostrado también su apoyo a Tudanca ante "tamaño despropósito".

"Querido Luis, siempre a tu lado, ante tamaño despropósito, firmeza, los valores socialistas se defienden y practican hasta el último aliento", ha escrito Ana Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de X.

Sánchez ha pedido "respeto para el PSOE de Castilla y León y a los que se dejan el lomo día a día en tierra tan dura". "Devuélvanle la voz a la militancia ya", ha añadido sobre la decisión de suspender el proceso iniciado con el respaldo del 80 por ciento de los socialistas reunidos en el Comité Autonómico el pasado jueves.