Las perlas de Tudanca contra Sánchez en 'El País': "Se nos tiene que decir en ocasiones que el emperador está desnudo"

El pasado viernes, Ferraz decidió abortar la convocatoria del PSOE en Castilla y León para renovar su cúpula, con el argumento de que congresos autonómicos y primarias debían celebrarse tras el Congreso Federal convocado por Sánchez para los próximos 29, 30 y 1 de diciembre en Sevilla.

La decisión indignó a la dirección socialista en Castilla y León con Luis Tudanca a la cabeza, que emitió un comunicado dejando claro que no lo compartía. Más lejos fue la diputada socialista y ex miembro de la Ejecutiva Andrea Fernández, que llegó a decir que "no queremos un PSOE al servicio de la cosa nostra castellano y leonesa".

Este lunes, Tudanca vuelve a la carga con una entrevista en El País en el que reivindica la decisión y la autonomía de su partido en Castilla y León con el conflicto que late de fondo: la posibilidad, aún no confirmada, de que Tudanca intente ser de nuevo candidato y las intenciones de Ferraz de que el candidato sea otro, puesto para el que se rumorea a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Estas son algunas de las frases más destacadas de Tudanca en el diario de Prisa:

Sobre su sanchismo: "He avalado recientemente a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Nadie puede dudar de dónde he estado yo en todo este tiempo. Me la jugué cuando casi nadie creía en él. Fui el único secretario general autonómico que en aquel proceso tan dramático después del comité federal del 1 de octubre de 2016, me mantuve a su lado mientras el resto optaba legítimamente entre Susana y Patxi".

Sobre si ha hablado directamente con Sánchez: "No, lo intenté hace ya prácticamente un mes. Le dije que quería hablar de este proceso". "Durante un año se han estado lanzando nombres, filtraciones, candidatos, desde el entorno de la secretaría de Organización, generando ruido y desestabilizando a la federación. Yo quería hablar tranquilamente de cuál era el presente y el futuro del partido aquí, contarle mi percepción y escuchar la suya. La respuesta ha sido la suspensión de las primarias por parte del secretario de organización federal".

Sobre el secretario de Organización, Santos Cerdán: "Tengo la sensación de que mientras nosotros nos dedicábamos a trabajar y luchar por Castilla y León frente al primer Gobierno con la extrema derecha que ha tenido este país en una autonomía, otros se dedicaban a desestabilizar".

Sobre la fachosfera socialista: "Me he hartado de escuchar cuántas alternativas había en Castilla y León. Me molesta que en el momento en el que estamos haciendo un frente contra esa denominada fachosfera, se utilicen por parte de algunos compañeros aquí las mismas armas. Me parece repugnante cuando el PP utiliza la fachosfera para hacer daño al proyecto político del PSOE, a Pedro Sánchez, a su familia, y me lo parece cuando algunos desde dentro del partido utilizan esos mismos medios, incluso algunos dirigidos por condenados en la Gürtel por financiar al PP. Es doloroso".

Sobre "decir lo que se piensa": "Entiendo el partido como un lugar de debate en el que, para empezar, a quienes lo dirigimos porque los militantes así lo han decidido, se nos tiene que decir lo que se piensa, se nos tiene que decir la verdad, se nos tiene que decir en ocasiones que el emperador está desnudo, ¿no? Yo así lo acepto, así lo entiendo.

Sobre Sánchez y la "lealtad": "Para mí la lealtad no es sumisión, y la unidad no es uniformidad. No me gusta que dos personas decidan en un despacho, lo único que pido es que, después de haber luchado tanto para que en mi partido decidieran los militantes, eso siga siendo así. Que se respete a los militantes del partido de Castilla y León, no a mí".