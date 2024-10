El Tribunal Constitucional rechaza por 7 votos a 1 la recusación del PP contra Conde-Pumpido en la Ley de amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra rechazar la recusación promovida por el PP contra el presidente del Tribunal de Garantías, Cándido Conde-Pumpido, en la deliberación sobre la Ley de amnistía del 1-O.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "la magistrada conservadora Concepción Espejel ha anunciado un voto particular discrepante con la composición del Pleno y con el objeto del incidente, pero se ha mostrado de acuerdo con la inadmisión de la recusación del presidente. Por su parte, el también magistrado conservador Enrique Arnaldo ha anunciado voto particular concurrente por disentir de la composición del Pleno":

El auto del TC explica que las causas que en su día motivaron la abstención del magistrado Conde-Pumpido en el asunto del 1-O (tener interés directo o indirecto en el pleito o causa), no concurren ahora ya que el objeto de la impugnación no coincide con el enjuiciamiento constitucional de una ley penal que no existía en el momento de suscitarse la abstención ni aquellas manifestaciones se referían al problema constitucional suscitado ahora.

Según los magistrados, "el objeto de la impugnación es resolver sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, que se impugna de forma global y particularizada en relación con concretos preceptos. Una norma penal que no existía en el momento de suscitarse la abstención, norma cuya validez se cuestiona de manera abstracta, por lo que no cabe apreciar que las manifestaciones controvertidas entonces se refirieran al problema constitucional suscitado en este procedimiento".

"Ni por el objeto y el contenido impugnatorio de los procesos constitucionales ni por el origen fáctico de la abstención (…) es posible apreciar la conexión en que fundan su planteamiento, lo que evidencia su manifiesta carencia de fundamento y determina su inadmisión a trámite", concluye.

Los magistrados encargados de resolver la recusación de Conde-Pumpido han sido los izquierdistas Inmaculada Montalbán, Mª Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Mª Luisa Segoviano y los conservadores Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y César Tolosa. Por tanto, han quedado fuera de la deliberación el propio Conde-Pumpido y los también magistrados recusados (izquierdistas) Laura Díez y Juan Carlos Campo y el conservador José María Macías.

Tras resolver la recusación del presidente del TC, en las semanas jurisdiccionales posteriores se analizará en primer lugar la recusación de Díez y en último lugar, la de Macías.