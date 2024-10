Pilar Alegría vuelve a mentir, ahora por Delcy Rodríguez: "No se celebró esa no reunión"

Pilar Alegría, protagonista esta semana por sus descaradas mentiras en torno al caso Begoña Gómez con su valoración del auto de la Audiencia Provincial, ha hablado este viernes del viaje de Delcy Rodríguez a preguntas de la prensa.

Alegría ha defendido la nueva versión lanzada por Pedro Sánchez desde el Vaticano: que "cancelaron" el viaje cuando supieron que existía una sanción contra Delcy Rodríguez. Y ha aprovechado para deslizar una nueva mentira: que no se celebró reunión alguna pese a que es conocido e incluso hay imágenes del paso de Ábalos por el aeropuerto, donde despachó con ella.

"Hubo una parada técnica por propio descanso del personal, pero lógicamente no hubo ninguna reunión porque conocíamos que existía esa sanción", ha señalado Alegría en alusión a la imposibilidad de Rodríguez de pisar territorio Schengen y obviando que Ábalos sí se vio con la vicepresidenta venezolano.

"El propio presidente ha podido explicar la no reunión. No hubo ninguna reunión, se imposibilitó por supuesto su permanencia aquí en España. No hubo ninguna reunión porque nosotros aplicamos ese conocimiento al conocer esa sanción individual. La explicaciones que ha dado el presidente son muy claras y es la que yo les traslado", ha señalado. "No se celebró esa no reunión" ha concluido la ministra en una frase para la historia.

Preguntada por el baile de versiones, Alegría se ha limitado a decir que "esta es la información que le puedo dar y la real".