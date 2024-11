La gestión política de la devastación causada por la DANA en el provincia de Valencia empieza a tener tintes dantescos. A la disputada entre el Ministerio de Defensa y la Generalidad por el despliegue de las unidades militares, iniciada este viernes por la ministra Margarita Robles, se unen ahora la política por los ofrecimientos de ayuda llegados desde otros países. Y todo ello con un gran número de ciudadanos valencianos exigiendo ayuda y elementos básicos.

El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, ha explicado en las últimas horas que ha hablado con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para enviar un grupo de 250 bomberos franceses para ayudar en las tareas de desescombro, reparto de víveres y otro tipo de actuaciones necesarias para apoyar a la población afectada por la DANA, pero que la respuesta que recibió por parte de la autoridad españolas es que no era necesario.

"He hablado con el ministro, primero para expresarle la absoluta solidaridad con el pueblo español. Le he propuesto refuerzos. Le he dicho que tenemos unos 250 bomberos, listos con todo el material, con los camiones y todo. Él me dijo: 'Estoy muy agradecido pero por ahora no hace falta, porque estamos en una primera fase en la que aún nos estamos organizando, tenemos nuestros propios medios y hemos movilizado al Ejército también'", ha dicho.

El Ministerio del Interior español ha remitido rápidamente un comunicado este viernes por la tarde en el que ha negado que los términos de la conversación fueran tal y como ha expresado el ministro francés: "Es absolutamente falso que Fernando Grande Marlaska haya rechazado cualquier tipo de ofrecimiento de las autoridades francesas", ha mantenido desde el departamento del propio ministro.

"Lo que hizo el ministro es agradecer esa oferta de cooperación e informó a su colega galo de que, en el marco de colaboración del Gobierno con la Generalidad Valenciana, se están monitorizando las necesidades continuamente y que las medidas de ayuda internacional han de ser solicitadas por la Dirección de Emergencias del Gobierno valenciano, en el marco de sus competencias, una vez decretado el nivel 2 del plan especial de inundaciones en la provincia de Valencia", han mantenido desde Interior.

La de Francia no es la única oferta de ayuda internacional que ha recibido el Gobierno de España en los últimos días tras los estragos provocados por la DANA en el levante español, cuyas imágenes han recorrido el mundo. Otros gobiernos como el de Reino Unido, Portugal, Italia, Polonia, Irlanda, El Salvador o Argentina, entre otros, han realizado ofrecimiento de ayuda que, en la mayoría de los casos, todavía no han sido respondidos.