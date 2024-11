Raúl del Pozo: "Lo de Paiporta fue un motín y puede repetirse"

El Mundo

"El mail de las 18.43 que alertó de la fatídica inundación en la rambla del Poyo: "Para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida"". Dice Iñaki Ellakuría que "el abandono de los valencianos, con Sánchez negándose a declarar la emergencia nacional, ha despertado un profundo y transversal malestar en la sociedad española, con las comprensibles protestas del pueblo de Paiporta como símbolo, y que puede cristalizar imprevisibles consecuencias políticas. De ahí que el socialismo se esfuerce en abortar toda crítica con el cuento de la «ultra derecha» -lo mismo dijeron de quienes se quejaron de los encierros en pandemia, ¡cayetanos!- y les acusan de «antipolítica». Cuando nada acaba resultando más nocivo para la democracia que la mentira hecha Gobierno". Sí, Sánchez y su banda ven ultraderecha por todos sitios.

"El caos pervive en Paiporta un día después de la polémica visita: "No tenían que haber venido y se fueron calentitos"". ""No estamos igual, estamos peor", claman los vecinos". El editorial ve al Estado despierto. Otro que se tiene que revisar la vista. "La comparecencia del general jefe de la UME y las reuniones entre varios ministros y consejeros autonómicos mitigan la imagen de división y falta de mando que exasperaba a los ciudadanos". Palabrería y mucho teatro.

Raúl del Pozo dice que "lo que ocurrió en Paiporta fue un motín, un estallido de la muchedumbre contra la autoridad, porque la gente se siente desamparada. Y pueden repetirse los desórdenes. Las consecuencias de la DANA son las de una guerra y los gobernantes actuaron con negligencia y frivolidad". Y siguen actuando igual. Tampoco se le puede pedir mucho a un presidente frívolo y negligente cuya única cualidad es ser un handsome. "Las inundaciones han dejado numerosos cadáveres. Esto sí que era la máquina del fango que ahoga al Gobierno de Pedro Sánchez y a una autonomía de Feijóo. Las calles huelen a muerto". Pero eso no le importa a nuestro cobarde presidente.

"Fue en este lugar donde los Reyes se jugaron el tipo defendiendo al Estado, mientras los Gobiernos huían o se resguardaban en el Monarca. La gente les insultó y les agredió porque las administraciones no cumplieron con su deber de alertarlas". Y esta es la verdad por mucho finolis que pida las sales desde la comodidad de su hogar. Ay, qué brutos y malolientes, mira que no tirar flores a Handsome.

"Fue algo inesperado. Subidos en los árboles veían a los cadáveres arrastrados por la riada. Sánchez fue evacuado por razones de seguridad; si no huía podían lincharlo". Bueno, Raúl, no exageres, que lleva escoltas armados con algo más que palos y fango. Le entró canguelo, simplemente. "Felipe y Letizia aguantaron los insultos, los escraches de lodo y piedras, y dieron una respuesta valiente al motín. Así es como deben comportarse los Reyes si quieren durar". Y Sánchez quiere durar, pero no es rey, ya le gustaría. Además es un cobardica.

"El Rey habló cara a cara con los que montaron la bronca. Al final, le dio la vuelta al motín. Muchos pedían solo la dimisión del presidente del Gobierno". Pero nuestro héroe sólo ve ultraderecha por todos lados.

El País

"Feijóo pide a La Moncloa que asuma el mando y aparte a Mazón". Órdenes de Moncloa, enfrentar a Feijóo con Mazón. Para María Fabra, "Feijóo rechazó pero no condenó con la firmeza que exige el uso de la violencia". Que no lloró, ay, pobre Pedro, atacado por unos desarrapados llenos de lodo, con lo handson que es. Lo de este folletín es cada día más penoso. "La crítica de Carlos Mazón no se quedó en los hechos del primer día, también se arriesgó a acusar al Ejército de no haber entrado en Valencia con todos los efectivos que hubiera considerado necesarios desde el primer día. "Nadie necesita que el Gobierno autonómico pida más refuerzos, es el propio operativo el que los debe incorporar", dijo Mazón, como ignorando los principios competenciales y de autogobierno". ¿Ignorando qué? ¿Que España es una nación? Podés mentir, podéis llenaros de lodo y de basura para salvar a Sánchez, pero no lograréis tapar la realidad del tiparraco que habita en Moncloa, que encima está utilizando a la UME. Todos sabemos que el Ejército ha intervenido en situaciones de emergencia y esta es la primera vez que hacen dejadez de funciones. Y todos sabemos por qué. Y el Ejército está a un paso de perder el respeto de la ciudadanía.



"Robles y Díaz cargan ante el Rey contra Mazón: "Es una deslealtad con el Ejército"". La deslealtad ha sido de Sánchez con los valencianos utilizando al Ejército. Y a Robles ya le vale, se retirará sin honor. "Robles se quejó amargamente del tono de Mazón, porque ella en todo momento ha explicado que el Ejército estaba listo para actuar desde el primer momento". Sí, lo recordamos, si quiere ayuda, que la pida.

"La vicepresidenta se mostró especialmente molesta con la actitud de Mazón un día después de los incidentes graves que se vivieron en Paiporta, que ella calificó como de la máxima gravedad en una democracia, porque hubo violencia directa contra las más altas autoridades, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat". Yolanda tiene que hacerle la pelota a Sánchez, su cabeza pende de un hilo.

Cuenta Cué, prepárense para reír un rato, que Sánchez "aún está muy dolorido por el fuerte golpe que recibió en la espalda con un palo que no es el que se ve en las imágenes, de madera y que apenas le da, sino con otro más contundente, de metal, que sí le dio de lleno". Ese nadie lo vio. Venga, vamos a echar unas lagrimitas, pero tranquilos, "el presidente no ha necesitado atención médica, según estas fuentes, pero sí tiene un golpe fuerte y mucho dolor, aunque el mismo día de los altercados no quiso comentarlo con los periodistas". Ahora ya sí, ya ha podido comentarlo con Cué. No saben ya qué hacer para explicar que puso pies en polvorosa y dejó al Rey solo. Y, como no podía ser de otra manera, la ultraderecha por aquí, la ultraderecha por allá.

Como tiene tan difícil sacar a Handson del lodo, el padre de la opinión sincronizada sanchista se lanza a la yugular de Mazón. "La actuación de la Generalitat valenciana repite cómo han gestionado los populares otros grandes dramas, con claros errores, manipulaciones y desviando sus responsabilidades", dice Ignacio Sánchez Cuenca. "Hay que lamentar que el presidente valenciano se lance a culpar ahora al Gobierno central de sus propios errores", dice Pepa Bueno. Y la ultraderecha. Esperamos expectantes a ver cómo sacáis a vuestro hombre de esta vergüenza de salir huyendo como una rata a los ojos del mundo.

ABC

"Indignación en el Estado Mayor con Robles por apartar a su jefe". Ha puesto a un lacayo de Sánchez. "El Gobierno no decreta la emergencia nacional pese «al mayor desastre natural en la historia reciente»". Al jefazo no le sale del arco del triunfo. "España sigue sin activar el mecanismo europeo de Protección Civil". Pedrito está más cabreado que dolido y quiere que mueran los valencianos.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo explican por qué nadie vio ese golpe que Cué dice que recibió el pobre Sánchez. "Fuentes de la máxima solvencia precisaron a ABC que la cápsula de seguridad de Sánchez logró evitar que el jefe del Ejecutivo recibiera un impacto directo, al contrario de lo que parecía deducirse de unas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en una entrevista en 'La Hora de la 1' (TVE) afirmó que había sufrido «un golpe», sin más concreciones". ¿Es tan miserable que se quiere quedar con un golpe que recibió su escolta?

"La mayor parte de los que participaron en las violentas protestas fueron vecinos indignados por el abandono que han sufrido en los seis primeros días desde la tragedia y los elementos de extrema derecha centraron su ira sobre el presidente del Gobierno, que como se ha señalado no llegó a sufrir un impacto directo, al contrario que uno de sus escoltas". Pero Pedro, lo tuyo es de camisa de fuerza.

"Cargar contra Carlos Mazón, como hizo Margarita Robles –«que se dedique a coordinar adecuadamente», dijo–, o agitar el espantajo de la 'fachosfera' para desdibujar la indignación de los valencianos ante la pasividad del Ejecutivo quizá forme parte de una buena estrategia política de distracción, pero cargada de irresponsabilidad pública. El barro sin limpiar se amontona ante la puerta de un Gobierno al que no solo le han faltado reflejos, defecto que se puede solventar con una oportuna reacción, sino voluntad para asumir el papel que por ley tiene encomendado para hacer frente a catástrofes de esta magnitud", dice el editorial.

Isabel San Sebastián, indignada, dice que "en Paiporta no fueron los ultras quienes abuchearon y arrojaron fango a Sánchez, Mazón, Don Felipe y Doña Letizia. Ultras de la peor especie son los voceros a sueldo que todavía hoy repiten esa falaz consigna desde sus terminales mediáticos, empezando por RTVE, tomada al asalto de forma obscena el pasado miércoles en plena inundación, porque «los diputados no estamos para ir a Valencia a achicar agua», a decir de la muy 'solidaria' portavoz de Sumar, Aina Vidal".

"Ni el presidente de la Comunidad Valenciana ni el del Gobierno pueden sobrevivir políticamente a la desastrosa gestión de esta calamidad. Sánchez, mucho menos que Mazón. Porque si el dirigente autonómico ha demostrado carecer de reflejos para delegar desde el primer momento en el ejecutivo nacional el manejo de una crisis que le venía muy grande, al caudillo sanchista cabe atribuirle mala fe. «Omisión del deber de socorro y denegación de auxilio»". "Perderse en un debate estéril sobre el reparto de competencias demuestra que no solo es un amoral, sino un presunto delincuente". De nombre Pedro Sánchez.

La Razón

"«Zona catastrófica» siete días después". Anson no sale de su asombro ante la cobardía de Sánchez. "La actitud de Pedro Sánchez durante los acontecimientos de Paiporta constituyen un acto de cobardía con escasos precedentes en la Historia de España. Pedro Sánchez se sintió amenazado y en lugar de mantener el honor junto a su Rey se dio a una vergonzosa fuga de escoltas y automóviles atemorizados. En cambio, el Rey, junto a la Reina admirable, decidió arrostrar la situación y a cuerpo limpio se introdujo entre la multitud airada para dar explicaciones y consuelos. Así se lo exigía el honor, la dignidad de la realeza y el valor militar. Felipe VI se mezcló entre la muchedumbre, con grave riesgo físico de resultar agredido. Explicó a algunos, consoló a otros y demostró cómo debe ser el hombre que representa al Estado".



"El contraste con el presidente del Gobierno, que se dio a la fuga, fue descomunal. "Dejar al Rey solo en medio de la ira ciudadana fue una cobardía inenarrable". "Don Felipe superó la situación de forma sobresaliente y se ganó el respeto de todos. Pedro Sánchez quedó como un cobarde. Y será difícil que supere la situación ante la opinión pública". Y, para colmo, trata de apropiarse a través de su periódico de cabecera del dolor del palo que sufrió su escolta. Vivir para ver.