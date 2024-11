El chantaje de Sánchez: vidas por presupuestos

El Mundo

"España afronta la mayor reconstrucción de su historia para recuperar Valencia". "El Gobierno aprovechará "la reconstrucción" de la DANA para presionar a socios y oposición para apoyar los Presupuestos". En realidad, lo que ha hecho Sánchez es tomar a las víctimas de la DANA como rehenes para que le aprueben los presupuestos. Qué tío, por Dios. No ha terminado una maldad y ya está pensando en la siguiente. Es el demonio en persona. O me aprobáis los presupuestos o los dejo morir, vosotros veréis. "El PP rechaza ligar los Presupuestos a las ayudas a Valencia: "Sánchez utiliza a las víctimas en un chantaje por su interés"". Es que es imposible que este hijo de su madre sin sentimientos haga algo sin pensar en sí mismo. Es un puñetero monstruo. "Es desolador comprobar que ni siquiera una tragedia como la que aún discurre en Valencia abre un paréntesis en el probado oportunismo con que se conduce el presidente", dice el editorial. Es asqueroso e inhumano. "Quiere aprovechar la catástrofe de Valencia para que el PP le vote unos Presupuestos que ni siquiera ha presentado, y no diré preparados porque se los preparan los separatistas, y Marichús, esa rijosa Bruja Lola, es incapaz de asearlos. Total, si los va a incumplir, chiqui, a ti qué más te da", dice Federico Jiménez Losantos.

Dice Cristina Losada que "los juicios sobre la actuación de Administraciones, Gobiernos y servicios de emergencia sobre el terreno habrá que emitirlos con cierta prudencia, mientras no se tenga un cuadro completo. Ahora mismo, hasta la cronología de los avisos y de las peticiones de ayuda está en disputa y se presenta en versiones diferentes, por la interferencia de intereses políticos que deberían haberse dejado de lado desde el principio. Es lamentablemente cierto que no hay suceso dramático en nuestro país que no desemboque enseguida en una búsqueda y captura de culpables políticos. Lejos de la unidad que se proclama como deseo, se acaba por imponer el cálculo descarnado: a ver a quién se puede perjudicar y a ver quién se puede beneficiar. Ha sido así, al menos, en las dos últimas décadas". " ¿Servirá esta tragedia para que aprendamos y mejoremos o vamos a indignarnos y a echarnos al monte, como en la vieja tradición? Sólo depende de nosotros". Con Sánchez en el Gobierno no se puede aprender nada bueno. A defenderse, como máximo.

El País

"El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 10.600 millones para los afectados", miente El País tratando a la desesperada de ocultar el chantaje de Sánchez. Cué y su tropa dice que tras huir como una rata en Paiporta, el líder socialista exhibió su estampa más presidencial en el palacio de la Moncloa, sobrevoló las disputas políticas, defendió que su Gobierno reaccionó "desde el primer minuto" y se dedicó a presentar un gran plan de ayudas directas a los damnificados por las catastróficas inundaciones". Eso sí, a cambio de que le aprueben los presupuestos, si no, no verán un euro y ya pueden morir de hambre que a él no se le va a mover un músculo. "Sánchez, en su intervención, afirmó, que el fuerte desembolso que exigirá el plan de reconstrucción "multiplica la necesidad" de contar con unos nuevos Presupuestos del Estado", dice el siervo Cué tras una larga parrafada a ver si despista al personal. Vidas por presupuestos.

ABC

"Sánchez usa la DANA para blindar su legislatura". O sea, todo lo que cuenta El País es una burda mentira. Son tan psicópatas como el amo. "La comparecencia del presidente del Gobierno para presentar el Plan de Respuesta Inmediata de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana frente a los estragos causados por la DANA, insinuó un cambio, al menos incipiente, en la actitud altanera y distante que había mantenido hasta el momento", dice el editorial.

"Aunque Sánchez está acostumbrado a gobernar por decreto y ha considerado la posibilidad de gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, ahora ha dicho que la tragedia ha aumentado «hasta límites colosales» la necesidad de unas nuevas cuentas públicas. Es evidente que el volumen de ayudas afectará a la deuda y al déficit, pero sería un error convertir la necesidad de acuerdo en una extorsión política". "Pero si lo que pretende es la adhesión gratuita del PP a unos Presupuestos diseñados para pagar los peajes comprometidos a sus socios, su oferta no resultará ser más que un inadmisible chantaje".

Luis Herrero denuncia que "a las pocas horas de haber dejado solos a los Reyes frente a la indignación popular publicó en las redes sociales un mensaje en el que calificaba a sus increpadores de «violentos absolutamente marginales». Al parecer, sólo los energúmenos se arracimaron a su alrededor para insultarle y apedrearle. No diré que me parezca bien que recurrieran a la violencia las personas que le salieron al paso, pero sí afirmo categóricamente que entiendo a la perfección su estado de ánimo. Algo que, según me temo, el presidente del Gobierno es incapaz de hacer. ". La falta de empatía de este enfermo es realmente preocupante.

"Mazón ha demostrado que la situación le viene muy grande, pero al menos aguantó el tipo en Paiporta bastante mejor que un Sánchez envilecido y cobarde, más preocupado desde el principio por enterrar al PP bajo el barro de la desgracia que por ejercer su papel de administrador de los recursos del Estado".



La Razón

"Sánchez chantajea con las ayudas por la DANA para agotar la legislatura". "El presidente condiciona la inyección de más recursos para los afectados a que haya unos «nuevos Presupuestos» que le permitirían acabar la legislatura". Parece increíble pero es cierto. ¿No tendría que intervenir el Tribunal Penal Internacional?

"El desastre de la dana de Valencia ha desencadenado un delirante juego de las culpas entre administraciones y partidos políticos, mientras miles de voluntarios y equipos de rescate tratan, desesperadamente, de recuperar sus calles, sus casas y sus vidas", dice Vicente Vallés.

"Criticar al jefe del Estado para salvar la imagen del jefe del Gobierno es una muestra de impudicia de altos vuelos. Lo es, aún más, a sabiendas de que el Rey no devolverá el golpe, porque no participa de la refriega política. El jefe del Estado no puede, ni debe –ni se le ocurrirá– criticar al jefe del Gobierno". Para eso estamos nosotros, para ponerle a caldo en su nombre.