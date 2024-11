¿Cuántos políticos de izquierdas y sus familias tienen un seguro médico privado?

El Mundo

"Mazón ultima los cambios en su Gobierno para "incorporar a perfiles técnicos": Tourís, Chuliá y Melgarejo, entre los recambios posibles tras la crisis de la DANA". Siempre es más fácil echar a la señora de la limpieza. Yo te puse, yo te quito. A propósito, ¿qué paso con la periodista a la que iba a dar un cargo?

Para David Jiménez Torres "las contradicciones están bloqueando la capacidad de respuesta política del sistema. En un escenario normal, por ejemplo, la oposición canalizaría la indignación ciudadana ante la desidia gubernamental. Esta es una de sus funciones principales dentro de un sistema parlamentario; es más, una de las fortalezas de ese sistema es precisamente tener una herramienta -los partidos de la oposición- para dar voz al descontento con el Gobierno. Sin embargo, el PP no podrá actuar como vehículo para esa indignación mientras se empeñe en defender al presidente valenciano. ¿Cómo se puede sostener que lo que ha ocurrido estos días inhabilita a Teresa Ribera para un cargo europeo pero que no inhabilita a Mazón para presidir su comunidad?". Harán lo que les dé la gana, como siempre.

Para Joaquim Coll, "si Feijóo no impone la dimisión de Carlos Mazón, arrastrará una piedra en el zapato que acabará apartándolo de la carrera hacia La Moncloa". Mientras que Fernando Palmero asegura que "es obvio que Mazón no pertenece a esa camarilla del Partido Popular que lidera Feijóo. Y que el líder del PP valenciano comparte con Pedro Sánchez el deseo de liquidarlo". Mazón "es consciente de que tendrá enfrente a parte de su propia formación". Pues nada, que se lo lleve Sánchez y le busque un puesto en Bruselas.

El País

"Casi la mitad de las 216 víctimas mortales de la dana en Valencia tenían 70 o más años". "Del total de fallecidos contabilizados hasta hoy, 131 eran hombres y 85 mujeres. Hay nueve menores de edad y 26 extranjeros de 11 nacionalidades". Qué información tan interesante. ¿Cuántos jóvenes viven esas localidades? Porque puede ser que sean localidad cuya población es mayor de 70 años. Este periódico no tiene solución, gastarse la pasta en estas gilipolleces.

Pepa Bueno embarra aún más el ambiente, que es lo único que hace con maestría el folletín sanchista. Comienza su editorial culpando al PP del 11-M. Ya saben, Aznar asesino, pásalo. Ahora toca la dana y ir a por Mazón como si no fuera el PSOE el que gobierna España. "Las negligencias de Mazón son cada vez más claras y son incomparables a los fallos que pueda haber protagonizado el Gobierno central". Si es el PP, negligencia, si es el PSOE, un fallo. Así funcionan los siervos sanchistas.

"El PP ha elegido a la vicepresidenta Teresa Ribera como víctima propiciatoria para tapar su mala gestión. El debate está ya definitivamente embarrado. Y no solo en España: también en Bruselas". Pues que hubiera renunciado al ministerio cuando debía. "Dilatar (aun a riesgo de frustrar) el nombramiento de todo el Ejecutivo comunitario con el argumento de que Ribera, llamada a ser la número dos de Ursula von der Leyen, tiene que rendir cuentas en el Congreso español sobre la dana resulta impropio de un partido serio que, además, se define como europeísta".Qué tonterías dices, Pepa. Ribera sigue siendo una ministra del Gobierno de España, así que tendrá que rendir cuentas en ESpaña. Que hubiera dejado el ministerio si no quería que se le pidieran cuentas. "Ningún otro partido de oposición en la UE con posibilidades de gobernar hace ejercicios de filibusterismo de ese calibre". Bueno, sí, el PSOE es el partido que más filibusterismo hace en cualquier tema, catástrofe, accidente, atentado o lo que sea. Pásalo.

Alberto Núñez Feijóo intenta por salvar al presidente de la Generalitat, y su propio liderazgo, "buscando chivos expiatorios hasta dar con Ribera". Ay, Pepa mientes tanto y dices tantas bobadas que agotas. Sabes tan bien, como todo el mundo, que Feijóo sólo está esperando a que pase la tormenta y a Mazón le queda un telediario.

"En la corta andadura de esta legislatura, iniciada en julio, el PPE ya se ha saltado varias veces el cordón sanitario y ha pactado con la ultraderecha", mientras en España el PSOE pacta con asesinos, nacionalistas, golpistas y ultraizquierda. Ese cordón sanitario se lo pasan por el forro los socialistas.

"Su ceguera puede condenar al continente a una crisis política justo cuando debería estar cerrando filas para hacer frente al segundo mandato de Trump, aún más imprevisible y potencialmente peligroso para Europa que el primero". No hay mayor peligro, ni en Europa ni España que haya un periódico sectario y fascista como El País. Y dejad ya el relato. Todos vimos al puto amo corriendo como un conejo asustado en Paiporta. Ese es vuestro héroe, una rata de alcantarilla.

ABC

"La Confederación Hidrográfica del Júcar llamó al ministerio para criticar al Cecopi sin advertir del riesgo del barranco del Poyo". Ignacio Camacho pide a PSOE y PP que se dejen ya de relatos. "La gente ya se ha hecho su composición de lugar y salvo nuevas revelaciones muy contundentes no va a cambiarlo. A grandes rasgos, los votantes incondicionales de la izquierda culpan a Mazón y los acérrimos de la derecha a Sánchez, y en medio hay un contingente notable de ciudadanos para quienes los gobiernos central y valenciano faltaron a sus deberes en la respuesta a la catástrofe. Y como los hechos objetivos se ajustan a este último análisis, lo más que puede conseguir el forcejeo sectario es un empate que ahonde la desconfianza en el Estado y todos sus representantes". Ya. A ver cómo convences a Sánchez y sus medios de que se dejen de relatitos.

"Mazón no puede levantar ni ante su partido la losa de su desaparición inicial y Sánchez vivió en carne propia –huida vergonzante incluida– la cólera de la población de Paiporta. Una dimisión a tiempo podría marcar distancia ética entre unas conciencias y otras, pero eso es como pedir agua a las rocas". ¡Dimisión! ¡Ni hablar, yo quiero mi sueldo! Y a los que lo han perdido todo, que les den morcillas.

A Sostres le mola lo del relato. "Otra vez estamos perdiendo el relato. Mazón y Sánchez partieron del mismo lodo y el presidente de la Generalitat se hunde en la miseria mientras el del Gobierno emerge repartiendo millones". Mejor decir que anunciando millones que luego no llegan. Así cualquiera reparte millones.

Juan Fernández Miranda, sin embargo, ve una jugada maestra del PP con Ribera. "Todo estaba preparado, pero en las horas previas al examen a comisaria todo se empezó a torcer. En el Europarlamento no se había vivido nada igual. La sala estaba a rebosar y el presidente inauguró diciendo: «El ambiente está que arde». ¿Por qué? Porque Feijóo había decidido que no podía aceptar que la catástrofe de la DANA se cargara exclusivamente sobre los hombros de Carlos Mazón. En Génova entendieron que la proclamación de Ribera era liberarla con el voto del PP de toda responsabilidad. Y Feijóo decidió jugar con las armas que habitualmente utiliza Pedro Sánchez: rompiendo la baraja, llevando lo local a Europa, convenciendo a los parlamentarios europeos de que le dieran patadas en el tobillo a la candidata. El enfado se percibía en los socialistas, descolocados, pero haciéndose los dignos: «El PP está embarrando y en Europa está mal visto hablar de temas locales». Son pataletas de perdedor, las mismas que le reprochamos al PP cuando Sánchez le cuela una tras otra con sus tácticas de buscavidas". Ya, ya, pero en España lo que pase en Europa cuenta poco. La única perjudicada es Ribera y Sánchez sale de rositas.

La Razón

"El PP aconseja a Mazón una dimisión en diferido y que gane tiempo con la reconstrucción". Qué manía tiene el PP con el diferido. Con eso lo único que consigue es que Mazón sea el payaso de las bofetadas de la izquierda un poquito más. Allá él. Marhuenda tampoco ve a Feijóo en Moncloa. "Creo que Teresa Ribera no tiene que preocuparse, porque no creo que el PP lleve el pulso más allá de los fuegos de artificio".

"Por suerte, Ayuso defiende la posición con mano firme mientras el barón valenciano ha quedado fuera de juego y Moreno sigue en silencio a la espera de heredar sin esforzarse. No me sorprende. Hace muchos años que le conozco y es un político listo, trabajador y hábil, aunque no se moja ni en la ducha". Se le nota demasiado que es más falso que un euro de madera. Tiene que aprender a disimular un poco.

Cambiando de tema, Jesús Rivases habla de las cosas que le importan a la gente, que no es Ribera, sino de la intención de Sánchez de dejarnos sin sanidad. "Carles Puigdemont y Junts mantienen su idea de votar en contra de esa subida; impedirán que el disparate siga adelante. De paso, quizá se conviertan –¿quién lo hubiera dicho?– en salvadores de la sanidad pública. Más impuestos a los seguros privados sanitarios supondría una subida notable de precio y muchos asegurados, inmigrantes incluidos, no podrían pagar las primas y recurrirían a los servicios públicos, ya saturados, que colapsarían". Vamos, eso es algo tan sencillo que hasta la Yoli debería entenderlo.

"Una simple visita a los centros de atención al público de las grandes aseguradoras sanitarias permite comprobar que buena parte de su clientela no solo no son ricos, sino personas de clase media, incluso media baja". Se han vuelto locos. Esperemos que ahí la calle se les eche encima y saquen al chico de Almodóvar de Moncloa por los pelos. ¿Cuántos diputados y ministros y sus familiares tienen un seguro privado? Ese dato es fundamental. A ver si alguien levanta esa perdiz y se les cae la cara de vergüenza.