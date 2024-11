La chulería de Begoña Gómez: le dice al juez que "le resbala su citación y se pira a bailar samba a Brasil"

El Mundo

"Encuentran los cuerpos de Rubén e Izan, los niños de 3 y 5 años desaparecidos en Torrent por la DANA". Pero que no cunda el pánico, eh, Pedro está bien. Y mientras los valencianos se ahogan y Pedro se pira en el Falcon, pies para qué os quiero, la vida sigue. "Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar en la Asamblea y denuncia una campaña política de "bulos y difamaciones": "La verdad pondrá las cosas en su sitio"". Le ha tomado el relevo a su maridito con los bulos y el fango.

Federico Jiménez Losantos dice que "del Gobierno de Sánchez, el ministerio más favorable al delito es el que debería perseguirlo: Interior". El ministerio de un lacayo de Sánchez que una vez fue juez. "Marlaska respalda desde el ministerio todas las trolas del Gobierno, desde el «bulo del culo» al de la organización ultraderechista que habría pegado a Sánchez, pasando por el anuncio, junto a Mazón, de que ya había luz y agua en casi todos los pueblos siniestrados por la riada, falso de toda falsedad. La venganza contra Pérez de los Cobos retrata a un canalla. Y lo enmarca con orla y marquetería su última fechoría: mantener a José Ángel González como DAO policial, aunque deba jubilarse. O sea, lo de Pérez de los Cobos, pero al revés. Infame". "¿Qué secretos guarda José Ángel González para que no lo dejen jubilarse?".

El editorial habla de la descabellada ocurrencia del gobierno de castigar a los seguros de salud. "Una de las propuestas más injustas e inoportunas del acuerdo es la de derogar la exención fiscal a los seguros de salud privados, a los que la coalición de Gobierno pretende estigmatizar como un privilegio de las clases altas, cuando lo cierto es que en España hay casi 12,5 millones de personas que disfrutan de ellos, la gran mayoría de clase media, y sufrirían un aumento de las cuotas en un servicio fundamental, del que depende el bienestar de numerosas familias". Estamos esperando a que alguien nos haga saber cuántos políticos, incluidos sus familiares, son de Sanitas, Adeslas, Asisa y demás. Hay que quitarles las caretas. ¿Pretenden colapsar la sanidad pública más de lo que ya lo está? No doy crédito.

"Mazón cesará a dos consejeras y creará una vicepresidencia para la reconstrucción". Ay, Mazón, se volverá contra ti. ¿Por qué no echas de paso a la señora de limpieza? "Más de 3.000 desalojados, calles anegadas y varios hospitales afectados en Málaga por el paso de la dana". Tela. Hay que salir a aplaudir a Sánchez. Aunque lo mismo es más eficaz tirarle al río, como una ofrenda a dioses.

Sergio del Molino dice que "el daño que los gobernantes —autonómicos y centrales: el desastre alcanza a ambos, se digan lo que se digan unos a otros— han hecho a la credibilidad de la democracia española es por ahora incalculable, pero será profundo y persistirá en el tiempo. Ya ha trascendido las miserias políticas cotidianas y no se apagará con autocríticas ni destituciones de cargos de segunda línea". "El Estado español no es fallido, pero ha fallado, y la única manera de recuperar la sensación de que sí nos representan es asumir el fallo con todas las consecuencias. Esto implica, en un primer paso, dimisiones. Si se cree de verdad en la democracia, urge demostrarlo. Carlos Mazón y algún ministro tienen una oportunidad preciosa de rendir un servicio al Estado marchándose a sus casas para contemplar cómo se reconstruyen los pueblos de Valencia y, con ellos, la confianza de un sistema agrietado". Se te olvida Pedro Sánchez, Sergio, es el primer representante político que debe dimitir. ¿O estás de acuerdo con eso de que si necesitan ayuda que la pidan?

José Luis Sastre se queja de que "mucha gente ha decidido confiar en los bulos y no sirve que esas falacias se demuestren falsas o que se desmonten con argumentos". Es lo que tiene que tu presidente y su periódico de cabecera estén lanzando bulos a diario, que uno se acostumbra. "No basta con los hechos para quien ha escogido creer y ha llegado a la conclusión, engaño tras engaño, de que a ellos no les van a engañar igual que a los demás". No basta, está claro. Pedro Sánchez lleva años mintiéndonos y aun así hay gente que le vota y periodistas que le defienden. Nunca gobernaré con Podemos, nunca con Bildu, jamás con Puigdemont, al que voy a meter en la cárcel, no amnistiaré. Y así, una detrás de otra. "No se trata solo de las informaciones falsas que aparentan ser ciertas y que se difunden a menudo sin querer, de teléfono en teléfono; sino de las otras: las que provocan el miedo o el odio de manera deliberada porque pretenden que todo salte por los aires". O sea, El País.

"El periodismo deberá cumplir su función y contar aquello que esté demostrado, porque los hechos hacen más falta que nunca por mucho que los destierren. Pero con eso no alcanza y eso hay que asumirlo cuanto antes: ya cuesta más desmontar un bulo que confirmar un titular". Pues habla con Pepa, José Luis, dile que estás harto de las mentiras de tu periódico, que no puedes con tanto bulo, tanto engaño, y tanto arrastrarte por el fango que decide amo Sánchez. Y dale con la puerta en narices como hicieron los periodistas que tenían dignidad, como Caño, Savater, Azúa, y otros tantos. ¿O es que tu no tienes dignidad? "Algo hicimos mal si otros nos arrebataron ante mucha gente aquello que costaba años conseguir: su credibilidad y su confianza". Pregunta a tu jefe, Sastre, a los demás que nos registren. ¿Por qué El País se ha convertido en una la fábrica de bulos de Sánchez?



"El Gobierno desliza que Mazón fue tarde y el PP le reprocha que no declarase la emergencia nacional". Vamos, que le están dando por todos lados. Ten cerca a tus amigos y más cerca aun a tus enemigos. Al margen de que ha metido la pata hasta el corvejón, pero no más que Sánchez y Ribera. "España no puede ser representada en el Gobierno de la Unión Europea por una ministra que ha eludido de forma tan evidente cualquier compromiso con unas funciones que legalmente eran suyas, como responsable última de las confederaciones hidrográficas y de la Agencia Estatal de Meteorología", dice el editorial. "La presidenta de la Comisión, la alemana Von der Leyen, tiene que mostrarse receptiva al estigma que acompaña a Ribera por su desaparición en los peores momentos de la DANA. Estigma que llevará impreso Ribera en todo su mandato, si finalmente es ratificada por la Eurocámara". Eso no va a pasar. La UE no es más que una empresa de colocación y de intercambio de favores. Apesta eso de llamar a las puertas de Bruselas. Sánchez podría ordenar fusilamientos en masa y se quedarían tan panchos.

"Feijóo reclama a Sánchez que retire a Ribera como comisaria por su "mancha política" y "quizá judicial"". "Feijóo, al jefe del PP europeo: «Ribera, no»". "El bloqueo sirve al PP para intentar que no toda la atención esté puesta en Carlos Mazón dada la dimensión que implica el freno a la designación de la vicepresidenta. Supone tanto como dejar en el aire el acuerdo de 27 países y tres partidos, y coloca a otros cuatro comisarios, que iban en el mismo paquete, también en el alambre". "El PP no se va a mover de su «no», y habrá que ver lo que aguanta el PPE. Los populares no se oponen a que el puesto lo ocupe otro socialista español, siempre que no sea Ribera". Preocupados, están en Valencia.

Luis Ventoso, en El Debate, desata su ira contra Begoña, que se ha atrevido a decir a un juez que no acude a declarar porque está de viaje oficial. "Ella no tiene ningún viaje oficial, por supuesto, quien lo tiene es su marido, que acudirá al G-20. La señora Gómez Fernández no puede tener ningún acto «oficial» por la sencilla razón de que ella no es ninguna figura «oficial», no ostenta cargo público alguno". "Begoña Gómez despacha al juez con una chulería displicente y le viene a decir que a ella le resbala su citación, que se pira a bailar la samba a Brasil con las otras parejas de mandatarios". Y dijo yo, ¿a qué espera el juez para detenerla por desacato?