"Mazón se dejó cazar al vuelo como un pichón en un ojeo"

"El PPE bloquea el nombramiento de Ribera como vicepresidenta de la Comisión al menos hasta que dé explicaciones en el Congreso". Ahí le has dado, eso es lo que más preocupa a los ciudadanos, sobre todo a los afectados por la Dana. Ni comen, ni duermen pensando en si Ribera se irá a Bruselas y cuándo. Y luego nos quejamos. Iñaki Ellakuría explica por qué Sánchez no hará sangre con Mazón. "No hay magnanimidad ni empatía con Mazón en el hecho de que Sánchez evite pedir su dimisión, sino un simple cálculo político. Destrozada la credibilidad de Mazón, al PSOE le conviene que siga en la presidencia porque, cometa o no más errores, aprovechará su mera presencia para ir erosionando de forma permanente a Feijóo, desplegando el mismo combinado de manipulaciones, bulos y agitación emocional que tan bien les funcionó con el Prestige, el 11-M e incluso el golpe catalán de 2017 -del que se acabó culpando a Rajoy por inoperante-. Y retratar al PP como un partido incapacitado para la gestión de toda crisis, en contraste con un Sánchez que utilizará el púlpito monclovita, como hizo en pandemia y en la comparecencia de ayer, para anunciar ayudas millonarias de dudosa concreción y presentarse como un benefactor de Estado, limpio de barro y culpa, frente al desbarajuste y la incompetencia popular". Si alguien cree Sánchez tiene magnanimidad o empatía que llame al psiquiatra con urgencia.

Dice Raúl del Pozo que "según encuestas de varias universidades, España es uno de los países más sectarios del mundo". Y no tiene remedio. "Seguimos plantados en el siglo XX. Por eso Le Monde y The New York Times nos tratan como cuando vivía Franco. Por razones históricas e identitarias, continuamos maltratándonos". Bueno, unos más que otros. "Nos tienen amarrados en el odio de las dos Españas, un bolero del siglo pasado, exagerando las diferencias cuando más se necesita un pacto de Estado. Debemos ver las cosas como son, no como nos hacen ver con su adoctrinamiento y sus falsos relatos". Bueno, repito, unos más que otros.

Hete aquí un ejemplo de sectarismo sin matices: El País. "El Cecopi se planteó pedir a la población que se confinara en casa por la dana el martes 29, mientras esperaba a Mazón". ¿Para que murieran bajo techo? ¿Sabe El País que son cientos las viviendas inundadas? Parece que no.

El editorial completa el nuevo engaño de Sánchez. La pasta que nunca llegará. "El Gobierno aprobó ayer un segundo paquete de ayudas para los afectados por la dana: 110 nuevas medidas que se suman a las decretadas hace una semana, de forma que la aportación para tareas urgentes y reconstrucción supera los 14.300 millones de euros, el mayor programa puesto en marcha en España tras una catástrofe natural. Su intención es reforzar el escudo social y laboral para evitar despidos y contribuir a que empresas y autónomos puedan recuperar su actividad y no se vean abocados a la asfixia financiera o al cierre". La mayoría son créditos que los afectados tendrán que devolver.

Y hace eco, cómo no, de la propaganda del gobierno sobre los impuestos. "En estas dos semanas, la gestión de los efectos de la catástrofe ha sido muy mejorable, pero la respuesta estatal deja claro para qué sirven los impuestos, algo que ya se demostró durante la pandemia. La eficacia del plan se medirá también en la celeridad y la transparencia con las que las ayudas lleguen a los afectados, aspecto en el que las autoridades no siempre han estado a la altura en catástrofes recientes como las sufridas por Lorca o La Palma". Por un momento creímos que Sánchez se había empadronado en La Palma. No han visto un euro, y sucederá lo mismo en Valencia. Este parlanchín embustero.

"Mazón lanzó ayer unas tibias excusas al reconocer que se "pueden haber cometido errores", pero sigue sin asumir la incompetencia con la que él y su equipo afrontaron la luctuosa jornada de la dana". Exactamente igual que Sánchez y su gobierno.

"Feijóo convence al PP Europeo para bloquear a Teresa Ribera hasta que dé explicaciones por la DANA". Pincho de tortilla y caña - con permiso de Luis Herrero - a que Ribera será comisaria. "Sánchez, a los líderes mundiales tras la DANA en Valencia: «El cambio climático mata»". Lo que mata es tu incompetencia, mamarracho.

Ignacio Camacho le ha cogido bien la medida a Sánchez. "Tú cargas con las culpas y yo llego después con el dinero. Así de sencillo es el relato de la catástrofe que ha escrito el Gobierno. Y se está cumpliendo porque Mazón se dejó cazar al vuelo como un pichón en un ojeo". Era demasiado fácil. El PP sigue sin darse cuenta de que a un tipo como el déspota de Moncloa no se le puede perder vista ni un segundo. "La situación se desbordó muy rápido y se le fue a la Generalitat de las manos. Moncloa vio o intuyó las proporciones del desastre, evaluó los costes políticos y decidió administrar su intervención con un cálculo táctico cediendo la iniciativa a unas autoridades regionales manifiestamente incapaces de salir del colapso". No se puede negar que los del PP son unos ignorantones.

"El PP consigue que el Partido Popular Europeo bloquee a Teresa Ribera como comisaria hasta que dé explicaciones por la DANA". El que no se consuela es porque no quiere. "La larga sombra de la pandemia volvió a provocar escalofríos en millones de españoles cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a poner cara de pandemia y a relatar con gesto severo el nuevo despliegue del escudo social de su Ejecutivo tras el paso destructivo de la DANA", dice el editorial con los pelos de punta.

En opinión de Abel Hernández, "el sentir general, según los primeros sondeos, es que el que sale peor parado, con mucho, de esta catástrofe es el presidente Sánchez por negarse, entre otras cosas, a asumir el mando de las operaciones y por su célebre fuga de Paiporta dejando al Rey solo ante el peligro. Tres de cada cuatro votantes del PSOE rechazan su gestión. Los demás electores lo repudian masivamente. Pero tampoco Mazón tiene a partir de ahora un horizonte político despejado. Se negó, en contra del deseo de Feijóo, a ceder el puesto de mando al Gobierno central ante la gravedad de la crisis, y luego no ha sido capaz de ejercer el liderazgo con autoridad; en La Moncloa le han arrebatado el poder de la comunicación –el «relato» de la crisis– mientras el Partido Popular se agazapaba. Puede que la oportunista y destemplada manifestación de la izquierda, nutrida de catalanistas, el domingo le salve de la quema". La pachorra de Feijóo está pasada de moda, y quizá quitarse las gafas no haya ayudado mucho.