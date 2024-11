Sorprendente rapidez de Sánchez para detener a los que atacaron su coche

El Mundo

"Una consellera "que no sabe dónde tiene cada mano" y la CHJ justifica ahora que no era su competencia informar". "La Generalitat planeó evacuar dos pueblos que no resultaron dañados; la Confederación Hidrográfica se desentendió de la gran riada; la responsable de Interior no sabía que podía lanzar una alerta y Mazón llegó cuando los alcaldes llamaban entre lágrimas". Madre mía, esperemos que rueden cabezas, además de la de Sánchez.

Mientras, Pedro Sánchez a lo suyo. Ayer apareció el cadáver de un niño de 5 años, pero no se alarmen, Pedro está bien. "El polémico despliegue para cazar a los agresores de Sánchez: un helicóptero de urgencia y cinco agentes de élite". ¿Por qué no manda al ejército? "«Es una pésima utilización de recursos que está fuera de lugar y más en un momento tan delicado como éste», sentencian. «Es un derroche totalmente innecesario»". Es la rabia de Sánchez desatada. Lo mismo les aplica la ley antiterrorista por darle con una escoba al coche de Su Persona. O instaura la pena de muerte, de este demente te puedes esperar cualquier cosa.

Federico Jiménez Losantos habla de Trump. "El wokismo de Kamala es idéntico al de Irene Montero. No en balde Podemos lo copió de Judith Butler. Y a casi nadie en España le sorprende -incluso lo celebra- que Podemos no gane las elecciones, pero nuestra élite mediática se indigna si las pierde en EEUU. ¡Y una mujer! Reducidos los ciudadanos a tribus electorales en compartimentos estancos, los wokeros censuran que una mujer hispana y con carrera prefiera votar a Trump y no a Kamala, pensando en el futuro de sus hijos y de su nación". "Se dice que Trump amenaza las libertades. No hay liberticidio mayor que el que la élite universitaria y los titiriteros de Hollywood han impuesto en nombre de lo políticamente correcto, a sermón por película. La hoguera de las vanidades es la de las cancelaciones, con la censura y el asesinato civil de quienes no comulguen con sus dogmas, rabiosamente alejados del sentido común".

Rafa Latorre dice que "andan los cerebros exhaustos tratando de averiguar por qué tanta gente vota a Donald Trump.El Partido Demócrata ha cultivado la idea del votante unidimensional, según la cual a las personas solo las explica una única circunstancia, que además es azarosa. El negro vota como negro, la mujer como mujer, el hispano como hispano y el homosexual como homosexual. De ahí que la candidata sólo necesite exhibir su cruce de identidades como único rasgo virtuoso para ampliar su espectro electoral. La campaña del Partido Demócrata no concibió la existencia de una mayoría social a la que poder interpelar, sino un universo de pulsiones identitarias a las que hay que hacer confluir en una urna". Parece que se equivocaron.

El País

"La consejera de Interior dice que no conocía las alertas a móviles". Una banda de ineptos. "La consejera responsable de emergencias conocía la oferta de la UME al menos una hora y cuarto antes de solicitar su intervención". "Pradas ha negado que la delegada del Gobierno le ofreciera la intervención de la unidad. Sin embargo, en una reunión la ‘consellera’ comentó a su equipo la oferta tan solo minutos después de que la delegada la telefonease". La intención del periódico de Sánchez es clara. Eludir la responsabilidad de su amo y situarla enterita en Mazón, eso lo sabemos desde el primer momento. Sin embargo nadie podrá borrar sus palabras: "Si necesitan ayuda, que la pidan".

El País es de los que se rompen la cabeza con el triunfo de Trump. Es que no lo logran entender. Pero Pepa, en España hay gente que vota a Sánchez, no le des tantas vueltas. "La contundente victoria electoral de Donald Trump obliga a la reflexión al Partido Demócrata". "Pese a no presentarse, el primer señalado es el presidente Joe Biden". "Biden dejó a su partido descabezado y sobre él pesa buena parte de la responsabilidad de un segundo mandato del republicano".

"Este puede ser el fin de una política demócrata centrada en la suma de minorías. Trump ha demostrado que esa suma no produce necesariamente una mayoría. Si tanta gente ha votado a un racista misógino es porque muchos han subordinado sus sentimientos identitarios a una propuesta demagógica que promete resolver sus problemas materiales o de seguridad. Sería un error pensar que se trata de un voto cínico". Los demócratas volverán a ganar, tampoco es el fin del mundo. Esperemos que sea el fin de la superioridad de la izquierda y recuerden que no son infalibles.

ABC

"Moncloa y Mazón estaban coordinados hasta que la DANA acabó en catástrofe". Pero todo se torció y pagaron los que menos culpa tenían. "En las localidades arrasadas se lucha, simplemente, por la vida: en la capital de la nación y en la de autonomía se libra la batalla de las culpas políticas", dice Ignacio Camacho. "Serán los jueces, llegado el caso, los encargados de dilucidar quién o quiénes deben asumir los fallos. Pero la política no espera; necesita ganar cuanto antes el dichoso 'relato'". "La campaña propagandística ha empezado con pinta de evidente desproporción de fuerzas aunque a Sánchez le va a costar sacudirse la impronta de absentismo cesarista –«que lo pidan»– y aún más revertir la penosa imagen de su fuga a la carrera. Y nunca más podrá utilizar el sintagma de la máquina de fango sin que le rebote una espesa, oprobiosa corriente de vergüenza ajena". Mazón pagará, pero Sánchez no saldrá bien librado. Por mucho relato que le pongan sus medios.

Álvaro Martínez avisa a los valencianos sobre las promesas del Gobierno en La Palma. Palabra de Sánchez. "Más de tres años después de aquel tremendo y persistente chaparrón de ceniza, lava y miedo que salían del cráter de Cumbre Vieja, decenas de familias siguen viviendo en contenedores que el paso del tiempo ha convertido en cochambrosos, indignos habitáculos insalubres, mientras sus moradores ven con perplejidad cómo el Gobierno disemina por los hoteles canarios a los inmigrantes que llegan en cayuco y que no caben en los centros de acogida. Algunos siguen durmiendo en sus coches".

"Diez visitas giró Sánchez a la isla bonita durante las primeras semanas poniendo cara de aflicción y prometiendo un ubérrimo maná de ayudas. Por aquel entonces, sus ministros repetían como loritos obedientes aquel providente y dorado blablablá que les escribían desde Moncloa en los casi cuarenta viajes a La Palma que completaron, repartiendo abrazos y promesas. Toda aquella efervescencia chisposa, toda la pirotecnia declarativa duró apenas un par de meses... Y a otra cosa, mariposa". Que tomen nota los valencianos. Sánchez no cumplirá sus promesas. Sánchez nunca cumple su palabra.

La Razón

"Moncloa y la Generalitat Valenciana agitan las filtraciones para eludir culpas". Para matarlos. A unos y a otros. Que dimitan ya y dejen de estorbar. "Las dos administraciones ponen a sendos equipos a trabajar para buscar cualquier información relacionada con la gestión de la catástrofe que ponga en aprietos al contrario".

Abel Hernández dice que "todo son malas noticias para Pedro Sánchez. Cuando aún no se ha quitado de encima el susto y el deshonor de Paiporta, arrasa en las elecciones norteamericanas Donald Trump, su enemigo público número uno". "Era de temer que utilizara sus malas artes, hasta extremos vergonzosos, para intentar «ganar el relato» de Valencia cargando los muertos de la riada sobre los frágiles hombros de Carlos Mazón". "Lo que ha pasado a orillas del Mediterráneo confirma el desgobierno que hay en España. Pedro Sánchez llevará para siempre grabado en su carne un tatuaje imborrable: «Si necesitan más ayuda, que la pidan»". Mientras huía como una rata.

"Si ahora hubiera elecciones en España, como solicitan las fuerzas de la oposición y la mayor parte de los observadores independientes, el socialista Pedro Sánchez sufriría previsiblemente una derrota tan contundente como la sufrida por la progresista Harris en Estados Unidos. Por eso no las convoca. La recuperación electoral del sanchismo no se cumplirá esta vez, ni siquiera en la martirizada comunidad valenciana, donde el Partido Socialista está llevando a cabo una intensa campaña en las redes sociales para culpar a Mazón del desastre. A ese propósito responde el infame y significativo tuit borrado de la ministra de Igualdad, Ana Redondo: «Es nuestro momento». ¡Hay que ser miserables!". Sorprende que aún haya quien se sorprenda. Llevan 6 años demostrándolo.

En El Debate, Jorge Sanz Casillas no sale de su asombro. "Donde sí han estado rápidos es con las detenciones. Se han registrado ya un total de tres por atacar los coches del presidente y entiendo que se ha hecho porque lo merecían. Pero no deja de sorprenderme que en cuatro días tengamos tres detenidos y nadie consiguiese arrestar a Carles Puigdemont después de pegarse diez minutos subido en una rotonda del centro de Barcelona. ¿Cómo no se va a enfadar la gente de Valencia si para unos hay terciopelo y para otros multas? No tengo ninguna duda de que si hubiera un Partido Paiportino con siete escaños en el Congreso, hoy los vecinos de Valencia caminarían sobre azulejos. Y estarían debidamente amnistiados".