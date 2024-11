El espectáculo de "nuestros antifascistas galopando contradicciones"

El Mundo

"El PSOE tuvo que recurrir a Zapatero al filo de la medianoche para aplacar a Junts sobre la reforma fiscal". "El PSOE, sumido en el desconcierto tras la "equivocación" de Montero: "El paquete fiscal ha sido un error"". "La oposición y los socios tachan de "lonja" y "subasta" la negociación del Gobierno". ¡El sanchismo es una mafia!, oh sorpresa.

"El esperpento en el que desembocó la sesión parlamentaria en la que se dilucidaba el futuro fiscal de España puede considerarse epítome de una legislatura marcada por la inestabilidad y la imprevisibilidad como pautas generales. Nada refleja mejor el desorden y la falta de seriedad que presiden el actual mandato que la imagen de un Gobierno que defiende una cosa y la contraria en cuestión de horas, tal como ocurrió en la Comisión de Hacienda del Congreso", dice el editorial.

"La incapacidad del PSOE para convertir la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez en un bloque mínimamente estable cristalizó en una caótica sesión parlamentaria en la que el Ejecutivo apenas salvó parte de su plan fiscal. Y ello tras un obsceno mercadeo, a izquierda y derecha, que no impidió que quedaran expuestas contradicciones ideológicas que hacen inviable esta legislatura". Pues ya tiene más de un añito. "La legislatura que arrancó con una Ley de Amnistía hecha ad hoc para satisfacer a Carles Puigdemont, y redactada de forma chapucera, es la que ahora se ve lastrada por la inseguridad jurídica que suscita legislar a golpe de bandazos".

Rafa Latorre se ríe de Sánchez por pactar con lo que ellos llaman extrema derecha para meter a Ribera a costa de lo que sea. "Nuestros antifascistas aceptaron de buen grado que había que dar la bienvenida a Meloni e incluso a Orban a la casa del progreso, todo para preservar el fin superior de que Teresa Ribera sea vicepresidenta en la Comisión Von der Leyen. Antes ya hubo que transigir con la energía nuclear, que, como bien dijo aquel socio putinista que tuvieron, la política consiste en cabalgar contradicciones. ¿Qué digo cabalgar? ¡Galopar contradicciones!". "Nuestros partisanos ya esperan con los brazos abiertos a los ultraconservadores húngaros y posfascistas italianos". A eso se le llama hacer el ridículo.

Federico Jiménez Losantos ve Aldanas . ""El triángulo de la corrupción sanchista Madrid-Caracas-República Dominicana, siempre tiene en su centro a Víctor de Aldama, el hombre que siempre estaba allí. ¿Con Delcy en Barajas? Allí. ¿Con Delcy vendiendo lingotes de oro por 60 millones de dólares? Allí, Aldama. ¿Y quién aparece en una trama de evasión de impuestos del IVA en el tráfico ilegal de hidrocarburos, con Caracas detrás? Pues Aldama, que estaba allí. Tanto estaba que el juez Pedraz lo mandó a prisión provisional sin fianza. Antes lo dejó suelto el juez Ismael Moreno, aunque fuera parte de la trama de los koldos, porque, ¿quién entraba y salía del ministerio de Fomento como si fuera suyo? Aldama, que siempre estaba allí. Ayer, el abogado de Aldama dijo a los jueces que su cliente quiere hablar de todo y contestar a todas las preguntas de magistrados, fiscales y su propio abogado. Vamos a ver si, bajo la manta, Aldama también está allí". Aldama por todas partes.

El País

"El Reino Unido y Francia se abren a que Ucrania use sus misiles en territorio ruso". Sánchez huye a Ucrania. El periódico sanchista se oculta en las faldas de la Iglesia y la pederastia para no tener que hablar de los líos de la señora del jefe. Y Mazón claro. "Carlos Mazón endosa la reconstrucción de Valencia a un general retirado para acallar las críticas a la gestión de la dana". Incluso desentierran otra vez a Franco.

Pero es difícil evitar la realidad. "El paquete fiscal sigue en el aire por las exigencias antagónicas de los aliados del Gobierno". "Podemos amenaza con votar en contra y ERC reclama que se concrete antes del jueves la prórroga del impuesto a las energéticas". Estos podemitas.

El editorial afronta el desgobierno. "La atropellada sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso en la que fracasó buena parte del paquete de reformas fiscales propuestas por el Gobierno, tras una negociación a varias bandas que se prolongó hasta la medianoche, será citada como una síntesis perfecta de todas las dinámicas que dificultan esta legislatura y que no parecen tener fácil solución a corto plazo". ¿Y a largo plazo? Pero no se alarmen. "Conviene en cualquier caso no dramatizar en exceso negociaciones agónicas como esta y pactos logrados en el último minuto, algo habitual en países con sistemas políticos fragmentados o en cumbres de la UE, cuando hay que ahormar posiciones muy distantes. Especialmente con algo tan divisivo e ideológico como los impuestos". Divisivo e ideológico, lo favorito de Sánchez.

"El Gobierno comenzó la negociación del paquete fiscal con Junts y el PNV pensando que, desde su posición ideológica, eran los votos más difíciles de conseguir. Visto el resultado, ha sido un claro error de estrategia, pues ha dado a Junts una nueva posibilidad de presionar al Ejecutivo. El partido de Puigdemont lleva toda esta legislatura con un programa de máximos, algo que también parece querer Podemos". Sánchez, hijo, dales un ministerio y se acabaron tus problemas con Podemos. Pero El País pide lo imposible. "El Gobierno debe trabajar con los mimbres que tiene con más humildad y realismo". Humildad a Sánchez.

ABC

"Podemos aumenta la zozobra del Gobierno y amenaza su acuerdo fiscal". Yo creo que eso se soluciona con una vicepresidencia para Belarra, por mucho que la Yoli se cabree. "Sánchez defiende a Ribera como «la mejor» y asegura que Meloni tiene derecho a nombrar a su comisario". ¡Paren las máquinas, Sánchez es un ultraderechista! "Los socialistas anunciarán este martes que votarán a los candidatos de Meloni y Orbán para sostener a Ribera". ¡Ave María Purísima, Fermín, mis sales!

"Los malabarismos que está usando el Gobierno de Pedro Sánchez para mantener a flote su complicada reforma fiscal se parecen cada día más a un mercadillo de ofertas y saldos, en los que unos y otros socios pujan por llevarse la parte del león", dice el editorial. "Las artimañas empleadas en la sesión, paralizando una votación a fin de que el PSOE y sus socios de izquierda y nacionalistas pudieran llegar a un acuerdo, no deberían tener cabida en ningún parlamento de una democracia europea. El Gobierno es incapaz de disimular mínimamente sus debilidades parlamentarias, esas que confirman que el pacto con las fuerzas que sostienen al Ejecutivo fue siempre un acuerdo de investidura, jamás de legislatura, como se empeñó Sánchez en repetir entonces y pretende convencernos ahora. La realidad se empecina en demostrar lo contrario". "Esta es una legislatura dominada por un juego entre trileros políticos, que se sostienen recíprocamente porque les urge evitar un adelanto electoral y un gobierno de centro-derecha; y, en lo posible, truecan cesiones y votos". Pero el odio a la derecha les une, y es un lazo muy fuerte, el único que sostiene a Sánchez, el personaje más odiado por la mayoría de los españoles.

"Seguimos en el aire desde que Pedro Sánchez se autoproclamó caudillo de la denominada mayoría de progreso, unidad de destino en lo particular", dice Jesús Lillo. "Servida en tiempo real por el Canal Parlamentario, aquella interminable secuencia de portavoces sin voz, actores sin guion, personajes de Pirandello en busca de un autor, remitía a las que en la primera edición de 'Gran Hermano' programó en sesión continua y durante las veinticuatro horas del día Vía Digital".

La Razón

"Cargos del PSOE dan por perdidos los Presupuestos". Pero si a Pedro le da igual. El editorial comenta la visita de los Reyes de ayer a la zona cero de la Dana. "Este país arrastra un pesado lastre con una clase política decepcionante y desconectada de los españoles, perdida en la mezquindad del mediocre. La integridad y el honor del Rey son un faro que debe ser aprovechado con rotundidad en el ingente desafío de la recuperación que demandará un colosal compromiso nacional". Esta vez no fue Sánchez. Sabía que le iban a abuchear y prefirió no ir que dar el vergonzoso espectáculo del pies pata qué os quiero de Paiporta.

En El Debate, Luis Ventoso dice que "los aliados de Sánchez le aplican usualmente el nivel 1 de represalia, la amenaza. A veces llegan al nivel 2, propinándole alguna que otra paliza parlamentaria que lo deja demudado y muestra a las claras lo que es: un pato cojo rehén de los peores socios imaginables. Pero pierdan toda esperanza aquellos que confían en que un día matarán políticamente a Sánchez y lo harán caer. No ocurrirá. Saben que no encontrarán un peso pluma de la debilidad de Sánchez, ni tampoco otro personaje capaz de traicionar el interés común de los españoles para salvar su puesto merced al apoyo de una amalgama antiespañola". "Así que no esperamos una escabechina en la esperadísima sesión parlamentaria de este jueves con el paquete fiscal. Será una tortura controlada. Al final permitirán que el zombi siga caminando". Como siempre, Ventoso hace diana. No ocurrirá nada.