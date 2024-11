"¿Cuál es el problema?": así defendió un desafiante Ábalos el enchufe al hermano de Sánchez en 2017

El 3 de julio de 2017 el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publicó la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, y hermano del por entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación.

Este nombramiento, que ha llevado finalmente a la imputación de David Sánchez, que tendrá que comparecer en calidad de tal ante el juez el próximo mes de enero, fue contestado desde el principio por Podemos Extremadura, que veía irregularidades en el procedimiento.

De hecho, fue Podemos el primer partido que acusó a la Junta de Extremadura presidida por Fernández Vara de haber creado un puesto ad hoc para colocar al hermano pequeño de Pedro Sánchez.

El Grupo Parlamentario Podemos en Extremadura registró una solicitud de información para conocer los detalles de la designación del hermano del entonces secretario general del PSOE como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz.

Cuando la contratación se hizo pública en el Boletín Oficial de la Provincia, el líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ofreció una rueda de prensa en la que aseguraba que "el cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial".

Ábalos y Fernández Vara lo negaron todo

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, negó públicamente durante una rueda de prensa en Ferraz que se hubiera creado el puesto para el hermano de Sánchez. "Eso no es cierto, no se ha creado ningún puesto, ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento, mediante un concurso", aseguró rotundo.

Fue una comparecencia junto al hoy defenestrado, denostado e imputado José Luis Ábalos, exministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE, persona entonces muy próxima a Pedro Sánchez. Fernández Vara lo negó todo y Ábalos se posicionó con el presidente extremeño con su habitual estilo tabernario y sonrisa perdonavidas dirigida hacia la periodista: "Aquí la pregunta es cuál es el problema. ¿Ser hermano, concursar a un puesto, no emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades. Pero cuál es el problema, es lo que tienen que definir".

"¿Cuál es el problema?": así defendió un retador Ábalos el enchufe al hermano de Sánchez en 2017

Los hechos posteriores y la imputación de David Sánchez dejan muy mal tanto a Ábalos, hoy un apestado en el PSOE, como a Fernández Vara.