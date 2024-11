Sánchez para la eternidad: será juzgado, condenado e indultado por Pumpido

El Mundo

"Lobato hoy ante el juez: acudió al notario porque si no "iba 'palante' seguro"", cuenta Juanma Lamet. Según Francisco Pasqual, "el pecado de Lobato fue situar el origen primigenio de la filtración de los problemas fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso donde realmente está: en el Gobierno. De donde manan decenas de bulos a través de sus "pseudomedios y páginas web". Una máquina del fango nada plural". Veremos en qué acaba esto y si le ha merecido la pena a Lobato. "Muerto el perro -o al menos exiliado- se acabó la rabia. Lo que pueda decir ahora el dimitido líder de los socialistas madrileños quedará circunscrito a los tribunales y a los medios de comunicación no afectos, ámbitos ambos a los que el presidente tiene desacreditados ante los suyos por ser tributarios de la derecha y la ultraderecha". Bueno, pudiera ser que algún socialista de postín acabe en el trullo. Aunque aquí mucho imputado, pero nadie va a la cárcel.

"Es sólo cuestión de tiempo y de los trámites procesales oportunos que el presidente del Gobierno y máximo responsable de la corrupción de su entorno, familiar, gubernamental y de secta, enfile la ruta del banquillo. Y es probable que, con la mitad de los delitos denunciados por Aldama, sea condenado. El problema a que se enfrentará entonces Sánchez no será sólo el de atrincherarse en el poder en un ejercicio de dilación ilimitada, sino el de encontrar una forma de indultarse y amnistiarse a sí mismo. Y sólo hay un tribunal -paradójicamente llamado de garantías constitucionales cuando las ha vulnerado todas- capaz de limpiar los delitos más descarados, como los de los ERE, que es el de Conde Pumpido", dice Federico Jiménez Losantos. Qué depresión. No nos libraremos nunca de este personaje siniestro. "Es tan cierto que Sánchez es culpable como que Pumpido está para absolverlo de lo que sea menester. Y ese camino ha empezado a recorrerse ya. Estaría bien que la oposición, por una vez, viera la jugada. Y los medios, también". ¿Y qué podemos hacer, Federico? ¿Ir a las armas?

Según Raúl del Pozo "la Corte es un lugar de sabandijas, para gente ruin, que disimula a los malos y esconde a los buenos. Por eso hubo en el Foro tantos motines, y por eso se respira libertad. Pero las sabandijas han logrado que dimita Lobato. Como siempre, el PSOE se equivoca en Madrid. Confunde a un socialista honrado con un desleal al que han obligado a irse. Lobato lo ha hecho con elegancia. Ha justificado su decisión para poner freno a una situación de enfrentamiento que iba a dañar al partido y a los avances en la unidad orgánica que se habían conseguido. Ha renunciado tras sufrir el acoso de Ferraz y de La Moncloa. Pero dejando claro que no cree en los muros, sino en el diálogo. Porque el bien común debe estar por encima de cualquier posición política". De Lobato no se acordará nadie la semana que viene. Descanse en paz.

El País

Ya ha desaparecido de la portada del periódico sanchista. Prefiere la Dana. "Un mes después de la dana: "No os olvidéis de nosotros. Aquí hay mucha mierda todavía"". "La secuencia completa de quién hizo qué el día de la dana desmonta el relato del PP". "Carlos Mazón, el presidente ausente durante la crisis de la dana y aislado en el PP". La huida de la rata Sánchez en Paiporta no lo recuerdan.

"El PSOE hará de su 41º Congreso Federal un acto de resistencia colectiva bajo el "asedio" judicial". ¿Asedio judicial? Asediados estamos los demás por la mafia socialista. En Sicilia lograron acabar con la Cosa Nostra. ¿Lograremos en España acabar alguna vez con la mafia sanchista y mediática? "Pendientes este viernes de la declaración de Lobato como testigo en el Supremo, los socialistas cerrarán filas con la reelección de Pedro Sánchez en un cónclave sin gran debate ideológico". Lo que dice Federico. Los periodistas en nómina de Sánchez Corleone dicen que "la sucesión de decisiones judiciales y las acusaciones sin pruebas de corrupción vertidas por Víctor de Aldama han convertido el 41º Congreso Federal en un acto de resistencia colectiva". Cuando empiecen a aparecer las pruebas los siervos de la mafia seguirán negandolo. "Ahora todos los socialistas somos sanchistas", repetían en Ferraz. Todos son de la secta, reconocen. "En la fiesta del 40.º Congreso de Valencia, nada de eso ni del actual asedio judicial se vislumbraba en el horizonte". Vale, ya sabemos el nuevo slogan y argumentario con el que nos van machacar. Asedio judicial. El problema de la secta es que no ha logrado todavía domar a los jueces. De ellos depende que España siga siendo una democrático o la implantación plena de la dictadura de la secta sanchista. La secta sanchista y sus periodistas a sueldo van a por los jueces. Y no harán prisioneros.

Jordi Nieva dispara en una tribuna : "Que los jueces solo tengan que responder ante sus colegas puede favorecer el corporativismo y la sensación de impunidad". "Algún policía, fiscal o juez, de mala fe, puede aprovechar un mínimo error —o algo que lo pueda parecer— que haya cometido esa persona para abrir una investigación abusiva contra él, a ver qué encuentra".

"Desde luego, nada de casual tiene el hallazgo, que hasta puede que haya sido manipulado y sea, por tanto, falso, aunque si la manipulación está bien hecha quizá no se descubra jamás. Por supuesto, algo así supone hacer de jueces, fiscales y policías puros inquisidores de la peor época, lo que transforma la democracia en dictadura. Es una lástima que haya tan pocos ciudadanos conscientes de eso. Deberían salir a manifestarse en masa cuando ocurre o ha ocurrido algo así, sea cual fuere el caso. Es de una gravedad inmensa que personas con esas malas artes trabajen nada menos que en el servicio de justicia, que es el único poder del Estado expresamente construido para poseer una independencia y neutralidad intachables". Es que ni se esconden, ni disimulan. Sánchez sabe que tiene a toda la secta bajo su bota. Por otra parte, El País está encantado de ser el cabecilla mediático de la secta. A por los jueces.

ABC

"Sánchez llega a su congreso con 15 personas de su entorno bajo sospecha". "El PSOE encara la renovación de su cúpula este fin de semana con las personas más cercanas al presidente señaladas por Víctor de Aldama, el «nexo corruptor» de la trama Koldo, según la UCO". "Se suman además sendas causas judiciales que mantienen imputados a la mujer y al hermano del líder socialista". Ya saben, "asedio judicial", dirá Bolaños. "Asedio judicial", dirá Ferreras. "Asedio judicial", dirá Intxaurrondo, Broncano y toda la banda de RTVE. "Asedio judicial", dirán todos los ministros.

"Cualquier pensaría que no hay peor momento para celebrar un acto partidario de este tipo. Sin embargo, el Gobierno ha convertido la manipulación de la verdad y la propagación de bulos en una constante de su actuación. Se trata de inundar el ecosistema informativo con medias verdades para que el ciudadano acabe relativizando la gravedad de los abusos. Y un Congreso como el de este fin de semana ofrece un escenario ideal para ello", dice el editorial. Y luego nos viene con el rollo del PSOE bueno y tal. No hay PSOE bueno, hay una secta sanchista y cuanto antes se lo metan en la mollera, antes podremos luchar contra ella.

La Razón

"Nuevo golpe de autoridad de Sánchez para tapar su debilidad". La verdad, no se ve la debilidad de Sánchez por ningún lado. Es el capo de la mafia y actúa como tal. ¿Dónde está la debilidad? Marhuenda cree que "la lectura de las opiniones de los políticos y los periodistas de izquierdas en artículos, noticias y editoriales, así como lo que dicen en las radios y televisiones trasluce un gran nerviosismo". "Los jueces tienen manía al sanchismo. Por supuesto, Aldama es un delincuente de la peor calaña y todo lo que ha dicho son invenciones". "Es una reacción que nada tiene que ver con lo que sucedió contra Rajoy y el PP, ya que decían y hacían todo lo contrario. En aquella época, eran culpables mientras no demostraran lo contrario". Nunca es lo mismo cuando te toca a ti. Ahora, lo que ellos hicieron con el PP es asedio judicial.

"Me parece que pedir disculpas hubiera sido un ejercicio razonable de un secretario general que tenía un lodazal hediondo a su alrededor. No sabemos por qué destituyó fulminantemente a su mano derecha, José Luis Ábalos. Finalmente, el asedio contra Lobato pone de manifiesto que la democracia interna no existe en el PSOE. Todo ello, más otras cuestiones, es muy inquietante para el Estado de Derecho". Nada, Marhu vive en su mundo. ¡Que no vivimos en un Estado de Derecho! Vivimos en Sicilia bajo el control y las amenazas de la mafia político- mediática sanchista. O socialista, que lo mismo da ya.

Sandra Golpe está también muy desanimada. "Tengo que confesaros que he llegado al viernes empachada, aturdida ante la enredadera de casos, testigos, investigados y nuevos personajes que no paran de surgir alrededor de Pedro Sánchez. Yo no sé si será verdad algo de todo lo expuesto el otro día en la COPE por el «nexo corruptor», Víctor de Aldama. Ignoro si estamos ante situaciones ilegales o inmorales, lo determinarán los jueces. Solo sé que se me quedó grabado el susodicho Aldama, el otro día, cuando se llevaba las manos a la cabeza ante Carlos Herrera por el hecho de que a él le llame delincuente «un señor que tiene imputados a su mujer, a su hermano, a quien fue su número dos, pero no dimite». Y no lo hará, que esperen sentados. Hasta 2027 y más allá". Y más, y más. Y no podemos hacer nada. Y no, no hay ningún PSOE bueno. Insisto, hay una mafia peligrosa con un capo peor que Miquel Corleone -que se ande con ojo el hermano de Sánchez- , con una legión de medios a su servicio, pronto tendrá una tele más, jueces como Pumpido, fiscales como Alvarone, todos con nómina. La Cosa Nostra se ha hecho con el poder en España y no se atisba cómo acabar con ellos.