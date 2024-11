Tomás Gómez: "Lobato se puede llevar por delante a Pedro Sánchez"

El Mundo

"Aldama llevó de cacería a la élite de la CIA y el FBI en España con el guardia civil que le condecoró". Adiós a la estrategia del Pequeño Nicolás II de Sánchez. "La credibilidad de Aldama se está revelando muy superior a la de sus detractores: Oscar López diciendo que el comisionista se cree James Bond y es Anacleto. Parecido ingenio mostraba el insuperable Félix Bolaños al decir que después de haber confesado su colaboración con el MI6 británico y la CIA «le ha faltado decir que era agente de la TIA»", dice Santiago González.

"La corrupción colapsa el relanzamiento del PSOE ideado por Sánchez con su Congreso". La corrupción del déspota de Sánchez es lo que ha colapsado al PSOE. eso no tiene solución. "El PSOE de Madrid aguarda en "shock" a que Lobato "se acabe en un mes" y confía en que la polémica de los 'whatsapps' no lastre a Óscar López". Veamos qué hay esos whatsapps. Si los ha llevado a un notario será por algo. ""No se va a forzar su salida desde un despacho, lo van a echar los votos", señalan desde un sector del partido que en 2021 apoyó al todavía líder regional". Que esta vez Sánchez no se va retratar como el matón despiadado que es y no va a hacer lo que hizo con Tomás Gómez y cambiarle la cerradura. Ahora lleva corbata.

"Lobato ha copiado el estilo del jefe y, después de mentir que había recibido la información por los medios, plantó cara al linchamiento de su partido y dijo que no dimitía. Lo suyo no ha sido el triunfo de la honradez, sino del cálculo prudente. Sabe que lo van a laminar con toda seguridad esta semana y prefiere postularse para el postsanchismo", dice Santiago González como si el postsanchismo estuviera a la vuelta de la esquina y no nos vayamos a hacer viejos bajo la dictadura del déspota. "Y el cerco se estrecha cada día un poco más en torno a Sánchez y a su fiscal general; su ministro López, el sustituto de Lobato, va a caer en carambola, comprometido por su jefa de Gabinete. Aldama aprieta y probablemente ahogue", sigue confiado Santiago.

Federico Jiménez Losantos dice que "hace sólo una semana, Lobezno se disfrazó de borreguito de Norit para que Pillafondos pudiera hundir la mano en sus blancos rizos y, jugando con la lana, no explicara su mala fama en la Asamblea de Madrid. No bastó para evitar su defenestración por Sánchez, así que se lanzó a contar el secreto de Polichinela: que Moncloa le había filtrado esos datos, pero que, temiendo un origen delictivo, no los usó. Bueno, sí, pero sólo cuando le dijeron que venían de "los medios", se lanzó al cuello de la presidenta. Adiós dientes. ¿Y no sabía, ni siquiera sospechaba que la fuente que le daba esos datos los filtraría a la radio amiga y un medio estercolado? ¡Amos, quita, moscovita!".

"Lobato formó parte de la rehala de canis lupus que se lanzó a pedir la dimisión de Ayuso". "Pero Lobezno tenía dudas. Siete meses, sufrió en silencio. Pero fue saber que la UCO había accedido al móvil de Alvarone y de la Fiscalía del cianuro y corrió a un notario "para asegurar lo que le habían dicho". Ya no bastaba que lo hubieran publicado los medios de su cuerda. Y ayer gemía que lo linchaban los suyos por obrar bien. Olvida que fue el primero en obrar mal. Y que Roma, o sea, Sánchez, paga traidores, no borreguitos". Ni agua.

"No creo que Lobato sea tan ingenuo, por eso creo que miente. Utilizó el documento consciente de que su origen no podía ser otro que la Fiscalía y sabiendo que estaba participando en una campaña de descrédito perpetrada desde Moncloa. Durante meses se valió de la filtración para hacer oposición, y cuando apareció un juez corrió a refugiarse a la notaría. El enfado del PSOE es comprensible, Lobato ha sido desleal: sacó provecho de las prácticas mafiosas de su partido y ahora reniega de ellas. Finge ser más decente que sus compañeros, pero no lo es; si acaso, un poco más asustadizo", sentencia David Mejía. Parece que si esperaba labrarse simpatías con su enfrentamiento tardío a Sánchez, Lobato no lo ha conseguido.

El País

"El PSOE confía en que la presión obligue a Lobato a ceder y da por hecho la candidatura de Óscar López". El País ya ha enterrado al borreguito. "Dirigentes socialistas temen que la presencia en Sevilla del secretario general madrileño desvirtúe el 41º Congreso socialista. "Se dará de bruces con su soledad", sostiene un dirigente territorial". "La declaración de guerra a Ferraz del secretario general de Madrid, tras denunciar un "linchamiento" por parte de su partido e insinuar que La Moncloa le mintió sobre el origen del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que Pilar Sánchez Acera, su número tres en el PSM, le facilitó", resume El País."Habrá compañeros de fuera de Madrid que evitarán" a Lobato "y le mirarán con cara rara" si va a Sevilla. "Es un zombi", remata. "Si va a Sevilla, será una compañía incómoda, sobre todo para los delegados de Madrid, que le tratarán como un apestado". Ya sabes Lobato, tus compañeros de secta te esperan en Sevilla. "Si quiere ir a Sevilla que vaya y en un mes, en las primarias, le daremos matarile"", dice otro de la secta. Eso si no les estalla en la cara una bomba con los mensajes de la notaría.

"Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, ha metido al Gobierno de Pedro Sánchez en un enredo de difícil explicación e incierto desenlace", dice el editorial de Pepa Bueno. Es la única verdad que dice Pepa, el resto es una retahíla de mentiras sobre Ayuso y su novio que ya está investigando el Supremo. Pero una sarta de mentiras muy típicas de la máquina del fango de Sáchez, el de las bulerías. Dice, por ejemplo, que "la desconfianza del secretario general del PSOE de Madrid en su partido y en su Gobierno pone los focos sobre el Ejecutivo en un asunto que hasta el momento implicaba a la Fiscalía y a la Comunidad de Madrid". Chati, Pepa, todo dios sabe que ese asunto lo está investigando el Supremo y que el Fiscal General, Alvarone, está imputado.

"Lobato ha pretendido ser un verso suelto dentro de la familia socialista", de la secta, quiere decir "y marcar un perfil propio en una autonomía que gobierna el PP desde hace casi 30 años, pese a sus múltiples escándalos de grave corrupción", sigue mintiendo sin decoro Pepa, que está superando hoy a Cué como cabecilla del equipo de opinión sincronizada sanchista. "Compañeros de Lobato creen que pretendía usar el acta notarial como un elemento de presión para evitar que alguien compitiera con él en primarias". Como chantaje, vaya.

"Cualesquiera que fueran las motivaciones para acudir al notario, la solución a este órdago será traumática. Lobato se niega a dimitir, como piden múltiples voces en su partido, y quiere presentarse a las primarias que se celebrarán en apenas mes y medio. Para entonces, el juez Hurtado habrá avanzado en su investigación con los datos que aporte Lobato, y el Gobierno habrá tenido que explicarse ya sobre esta insospechada derivada de la confesión de dos delitos fiscales para librarse de la cárcel por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", dice fuera de sí desafiando el Supremo. A ver si al final los que entran en la cárcel es todo el gobierno y el equipo directivo de El País por calumnias.

José Manuel Romero: "Caso del novio de Ayuso: la mentira gana de momento en los tribunales. El Supremo intensifica la investigación contra el fiscal general del Estado por facilitar datos de un procedimiento judicial para desmontar el bulo difundido en defensa de un defraudador confeso". Tal vez el Supremo debería llamar a este tipo también. Y Amador, sumarle a su demanda contra Sánchez y Bolaños.

Un tal José María Torret se pregunta si "todo lo que se llama periodismo merece la misma protección". Evidentemente, leyendo El País, no.

ABC

"Ferraz cree que Lobato ha cavado su tumba y que «perderá el pulso»". Ferraz y todo el mundo. "Las acusaciones creen que habrá más imputaciones tras la declaración de Lobato en el Tribunal Supremo". Todos nos morimos de ganas de saber qué había en esos mensajes.

ABC hace las paces con Lobato. "Ayer, Lobato, que inicialmente negó una parte de los hechos, retrocedió y borró su autojustificación del lunes, cuando intentó encontrar unos argumentos para alinearse con su partido y ser perdonado desde la falsedad. Pero ese alineamiento era ya insostenible, una vez que hay un acta notarial con el presunto delito urdido desde la sede de la Presidencia del Gobierno". "Es probable que la carrera política de Lobato haya terminado, toda vez que el viernes tendrá que entregar en el Tribunal Supremo el acta notarial con los mensajes remitidos por Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del hoy ministro Óscar López, que entonces era a su vez jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Visto lo visto, la maquinaria sanchista se va a volcar en su lapidación y no parece probable que el dirigente madrileño pueda sobrevivir más allá del lunes, cuando concluya el Congreso Federal extraordinario que Sánchez ha convocado para, precisamente, sellar su liderazgo ante el turbión de acusaciones de corrupción que le rodean". Y otra cosa que nos tiene en un sinvivir. ¿Por qué se lo contó a Chicote?

Luis Herrero está como asustado, desubicado. Y se acuerda de Gistau. "David anticipaba su necrológica, lo que me lleva a una conclusión apocalíptica: nunca, en democracia, hemos estado peor que ahora. Pincho de tortilla y caña a que, a no mucho tardar, la paciencia de los ciudadanos llegará a su límite. Lo que no soy capaz de predecir es lo que pasará después".

Teodoro León Gross ve a Sánchez moribundo, pero eso ha pasado muchas veces y ahí está, tan pichi. "El tono altisonante, casi vocinglero, y el gesto provocador de Sánchez en lo de UGT no es casualidad. «¡Les ganamos y les volveremos a ganar!», tronaba, como el macarra de bar que se ve débil y lo disimula con un exhibicionismo desafiante". "Pero su debilidad ya no sólo es de pura aritmética parlamentaria, también se desangra por los escándalos de corrupción, con su mujer, su hermano, su fiscal general y la banda de su asalto al poder atrapada en una red de corrupción con el comisionista dispuesto a tirar de la manta". "El presidente puede hacer teatro de cara a la galería, pero está hecho unos zorros. Eso sí, el instinto de supervivencia del animal moribundo siempre lo hace peligroso. Ahora está más dispuesto a todo que nunca". La ventaja es que en ese estado cometerá cualquier tontería que dé con sus huesos en el lugar que le corresponde: la cárcel.

La Razón



"Lobato lleva hasta el final el pulso a Óscar López. En 48 horas presentará los mensajes bajo acta notarial que acreditarán si Moncloa le empujó o no a revelar datos «con origen irregular»". El viernes no nos podemos despegar de la televisión. Declara Lobato, congreso del PSOE. "Moncloa maniobra para que el PSM tumbe a Lobato". Sánchez no quiere esta vez mancharse las manos de sangre, como con Tomás Gómez. Que otros hagan el trabajo sucio, él ya ha hecho bastante con enseñar a los socialistas cómo se ejerce el Poder.

"La reacción de la izquierda política y mediática es un auténtico esperpento. La Moncloa ha dado la orden de linchar a Lobato y han salido todos en tromba en su contra. El aparato del PSOE lleva meses volcado en las filtraciones con el objetivo de destruirle. No cuenta con el favor del autócrata, ya que Sánchez es la autoridad suprema. Por ello, todos tienen que reírle las gracias y aplaudir sus excentricidades. No sé cuál es la razón que justifica su caída en desgracia, pero imagino que no es lo bastante sumiso. Dentro de la espiral de autodestrucción del sanchismo, nadie está seguro en su puesto", dice Marhuenda.

"La impunidad del sanchismo reproduce siempre un mismo patrón de conducta. En primer lugar, están las filtraciones que empiezan como insinuaciones hasta convertirse en una auténtica máquina del fango. Esas mentiras y bulos acaban con la presunción de inocencia". "En el caso de Lobato se han utilizado los medios de comunicación afectos al aparato propagandístico monclovita, ya que el tratamiento tenía que ser algo más fino. Las cloacas patrióticas del sanchismo en el aparato del Estado son muy eficaces dando materiales para servir a su señor. No importa su inconsistencia, porque el objetivo es disparar contra Lobato y otros disidentes, los jueces desafectos y los periodistas críticos". Desde luego, Luis Herrero tiene razón. Nunca hemos estado peor.

Tomás Gómez, protagonista sin saberlo del día, dice que Juan Lobato se puede llevar por delante a Pedro Sánchez, todo depende de hasta donde esté dispuesto a llegar". Ya te gustaría, ya nos gustaría, pero se le ve muy solo. "De lo que ha ocurrido se extrae la conclusión de que, desde Moncloa, se produjo la filtración contra la pareja de Díaz Ayuso y que se ha podido cometer un delito. Lobato, sabedor de ello, decidió guardarse la bala en forma de correos electrónicos y mensajes incriminatorios y bajo llave notarial, pero no para denunciarlo sino para usarlo si llegaba el día en que quisieran relevarlo".

"El resumen es que Juan Lobato ha intentado asustar a Sánchez, pero la bomba es de tal magnitud que puede acabar con todos. Desde la Moncloa se afanan en criminalizar a Lobato tildándole poco menos que de chantajista y asegurar que ellos no han filtrado el famoso expediente. En ello hay una contradicción, si no hay nada turbio, no habría notario ni el revuelo que se ha originado", dice Tomás con sensatez. "El viernes declarará en calidad de testigo ante el Tribunal Supremo, no tiene nada que perder, porque Sánchez no va a parar hasta que lo destruya. Lobato lo sabe porque él también ha participado en operaciones similares, solo que, en aquellas ocasiones, las víctimas eran otros". Vaya con Lobato, a ver si va a resultar un Lobo grande.

"Lo razonable es que el Tribunal llame a declarar a Pilar Sánchez Acera, persona de confianza de Simancas y con altas responsabilidades en la Moncloa, también como testigo del proceso. Si Sánchez Acera no quiere salir como imputada de la declaración, deberá responder a la pregunta de quién le facilitó el documento filtrado de la causa contra el novio de Díaz Ayuso. La respuesta solo puede ser que se lo dio un superior o la fiscalía, en cualquier caso, Pedro Sánchez tiene un problema". Dios te oiga y te ofrezca la venganza que te mereces, Tomás. Que se haga justicia y Sánchez salga de Moncloa con las esposas puestas.