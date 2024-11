"¿Será imputado Óscar López antes de ocupar el despacho ensangrentado de Juan Lobato?"

El Mundo

"Una batería de pruebas sentencia al fiscal general: la operación contra Ayuso se activó cuatro días antes de la primera información". "El informe de la UCO subraya la "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración de datos". ¿Y qué hace la guardia civil que no lo ha detenido todavía? ¿y qué pasa en este país que no han detenido también a Pedro Sánchez?

"En su demoledor informe, de 57 páginas, la UCO analiza el móvil y correo electrónico de la fiscal jefe de Madrid entre los días 8 y 14 de marzo y concluye que desde la Fiscalía General se produjeron dos filtraciones sobre el novio de Ayuso. La primera, cuando se envió a eldiario.es todo el expediente que afectaba a Alberto González Amador y, la segunda, cuando se filtra a la Cadena Ser el correo electrónico donde el empresario confiesa la comisión de dos delitos fiscales". La basura de Escolar y la cloaca de la Ser, a cerrarlas.

"Es así como actúa la mafia donde arraiga y no parece que España vaya a ser la excepción ética que confirma la norma. Más aún cuando tiene un Gobierno socialista del que estamos descubriendo, a base de exclusivas e investigaciones judiciales, que su modus operandi se asemeja demasiado al del crimen organizado. En este caso, el poder sanchista es el núcleo corruptor de las instituciones del Estado, empezando por un Fiscal General acusado de tener una «participación preeminente» en la filtración de datos reservados contra el novio de Ayuso. Y ahí sigue Álvaro García Ortiz, ajeno a todo decoro y decencia, compaginando su condición de presunto delincuente y la función de jefe del Ministerio Fiscal", dice Iñaki Ellakuría. Por eso no entendemos que no se le detenga, se les pongan las esposas y al trullo directitos, Sánchez y su fiscal. De momento.

"La Fiscalía es un pilar del Estado de derecho y su máximo representante no puede utilizar su posición ni la información confidencial a la que tiene acceso para, vulnerando los derechos básicos de un particular, atacar a un adversario del Gobierno. La premisa es tan obvia y tan ajena a la legítima ideología de cualquier observador, sea éste fiscal, político o periodista, que aceptar su incumplimiento implica abrir la puerta a la total arbitrariedad del Estado y, con ello, a la absoluta desprotección del ciudadano. En esa tesitura se encuentra hoy nuestro país". Con Corleone en Moncloa no se podía esperar otra cosa.

"Con los whatsapps entre fiscales recogidos por la UCO, que abarcan desde la difusión del expediente hasta las negociaciones del novio de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía de Delitos Económicos, se amontonan las pruebas que sentencian al imputado Álvaro García Ortiz abocándole al banquillo". Y a la cárcel.

"De todos los modos que tiene un fiscal de ser considerado «preeminente», Álvaro García Ortiz escogió el más original: ponerse a delinquir", dice Jorge Bustos. "Alvarone conspiró con su equipo para violar la ley filtrando datos fiscales reservados del novio de una rival política. Y lo hizo en colaboración con el predecesor de Diego Rubio (el académico de la patraña), hoy ministro de Transformación Digital, cartera así llamada porque el inminente destino de don Óscar López es ser transformado digitalmente en líder del socialismo madrileño, a pesar de haberlo sido antes del socialismo castellano y leonés. ¿Será imputado Óscar López antes de ocupar el despacho ensangrentado de Juan Lobato? No lo sabemos, pero sí sabemos que Lobato conoce los límites de la legalidad -no en vano fue alcalde de Soto del Real- mejor que el fiscal y mejor que el ministro. Por eso se fue al notario a lavarse las manos en privado, mientras en público fingía ser igual de delincuente que sus camaradas usando información confidencial. Porque ya no es posible servir a Pedro y a la ley. O te pones la cinta en la cabeza como un piloto japonés o te quedas del lado de la decencia y fuera de este PSOE". Eso está claro. Tanto que hablan de presuntos delincuentes, todo el PSOE es hoy un presunto delincuente. "«Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro», chatea con su superior la fiscal Rodríguez, calculando la dosis exacta de «relato» que satisfaría al yonqui de Moncloa"." Su carrera ha muerto, pero él siempre podrá decir que murió de amor". Caerán muchos antes, pero al final caerá Sánchez Corleone, el jefe de la mafia que ha corrompido todo el país. Y no se salvará ni el equipo de opinión sincronizada.



El País

"La maniobra de Lobato de acudir a un notario enreda al Gobierno en el caso del fraude fiscal del novio de Ayuso". Sí, ayer fue un día intenso. Quedó al descubierto toda la mierda que cubre a la Fiscalía y a Moncloa. Leamos atentos, que lo firma Cué, uno de los cabecillas de la opinión sincronizada al servicio de su señor. "El caso de la filtración de un correo de negociación entre la fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en una investigación por dos delitos fiscales, ha dado un nuevo giro hasta convertirse en un problema interno dentro del PSOE con una derivada inesperada: la posibilidad de que esa información llegara directamente desde La Moncloa". Sí, qué cosas, eh, mira que Moncloa filtre datos de los ciudadanos, quién te lo iba a decir Cué, que Sánchez fuera un delincuente además de un psicópata peligroso y un golfo sin escrúpulos.

"La decisión de Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, de acudir en noviembre a un notario para registrar unos mensajes de WhatsApp que se había cruzado en marzo con Pilar Sánchez Acera, que entonces trabajaba en La Moncloa en el Gabinete del presidente, Pedro Sánchez, desvelada por Abc, ha llevado a un enredo de difícil salida para el propio Ejecutivo, que ahora se ha visto implicado en ese caso de filtración". ¿Implicado? Todo parte de Moncloa, donde vive el capo de la mafia y su mujer.

"La cuestión, que ya suponía un problema muy grave para el Gobierno porque ha llevado a la primera imputación de un fiscal general en democracia, se enreda aún más con la posible implicación directa de cargos de La Moncloa". Y lo que te rondaré, morena. El régimen comienza a desmoronarse. "El Ejecutivo, sin embargo, niega de forma tajante ninguna responsabilidad en la filtración". Y como la palabra de Sánchez tiene tanta credibilidad... anda, Cué, deja de tomarnos por tontos. "Lo hizo públicamente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa en La Moncloa". Sí, pobre, se retorcía las manos temblorosas de los nervios que le entraron por la sarta de mentiras que estaba soltando. Debió salir Sánchez, que miente con mucha más soltura.

"Diversas fuentes del Gobierno insisten en ese desmentido y confían en que todo se acabará aclarando si es necesario en los tribunales, porque ese intercambio de mensajes no apunta hacia ninguna filtración, sino a un intercambio de algo que les había llegado por los medios". La mentira original. Ahí habrá que pedirle cuentas a Marisú, a Escolar, a la SER y a todo el equipo de opinión sincronizada.

"En cualquier caso el malestar en La Moncloa con Lobato es muy importante, sobre todo porque creen que con esta maniobra de ir en secreto al notario para registrar sus mensajes con una compañera de partido, que nadie acaba de entender del todo, el líder del PSOE madrileño lo que ha conseguido es que en vez de hablarse del fraude fiscal de 350.000 euros de la pareja de Ayuso se esté centrado la polémica en la filtración de esa información sobre la negociación entre el fiscal y el abogado y además centrando ahora el tiro ya no solo en la fiscalía sino en La Moncloa". Hombre, Moncloa le estaba pidiendo a Lobato que cometiera un delito, y el hombre, que es técnico de Hacienda, se lavó las manos yendo a la notaría. Le podrán echar del partido, pero no irá a la cárcel como sí irán otros muchos. Y acaba su crónica Cué adelantándonos que Lobato es un cadáver político, algo que ya sabíamos todos, el primero, Lobato.

Anabel Díez dicta sentencia. "A Juan Lobato no lo apreciaron nunca, o no mucho, o, al menos, no lo apreciaron aquellos con capacidad de decidir en la cúpula del PSOE. En la calle de Ferraz, en la sede federal del partido centenario, siempre se desconfió del militante socialista, técnico de Hacienda y alcalde con mayorías absolutas en la localidad madrileña de Soto del Real. A su esforzada oposición, su conocimiento exhaustivo de la región, su afán constante de ofrecer alternativas a las políticas del Ejecutivo regional, siempre se le añadía desde Ferraz, para justificar la desconfianza, un exceso de heterodoxia, reflejada en desacuerdos con políticas del Gobierno". Vamos, que no era un perro bien amaestrado de Sánchez como todos los que le aplauden a rabiar a modo norcoreano en el partido y en El País. "Lobato sí gustaba de resaltar que el PSOE "no es una secta"", el pobre ingenuo. Ahora ya lo sabe. El PSOE es una secta mafiosa.

"Ahora sí, Ferraz está contra Lobato, a tumba abierta. El político madrileño llevó ante notario este mes de noviembre una conversación con "una compañera de partido", recalcan en Ferraz, Pilar Sánchez Acera, del equipo de Óscar López, que data del mes de marzo, relacionada con los correos de la Fiscalía y Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, incurso en una causa por defraudar a Hacienda". "¿Por qué lo hizo? ¿Por "autodefensa"? ¿Por si eso caía en manos de juez y esgrimir en su defensa que él no utilizó esa información, que La Moncloa hubiera querido que él arrojara políticamente sobre la presidenta de Madrid?". Hombre, significa que de alguna manera sabía que pertenecía a una organización criminal y quiso ponerse a salvo.

"Salvarse y acusar a otros, a La Moncloa, de pergeñar operaciones contra la presidenta madrileña". Pues claro. Anabel dice que en Moncloa echan humo, que ellos pretendía dejar a Lobato cargar con el delito y el chico ha sido más listo. "Deslealtad". Y un cuerno deslealtad, ha sido más listo que Sánchez. "En un partido, perjudicar al líder, y sobre todo si es presidente del Gobierno, no es el mejor aval para pedir el apoyo de los militantes". Y menos si el líder es el jefe de la mafia. "Fuera de la ortodoxia del partido no hay salvación". Al menos ha sido valiente, que deje de decir bobadas y diga, alto y claro, que con un delincuente presunto como Pedro Sánchez hay que cubrirse las espaldas.

ABC

"Lobato fue a la notaría justo después de que la UCO incautase el móvil de García Ortiz", cuenta hoy Chicote. "Es decir, Juan Lobato tardó casi ocho meses en acudir al notario con los mensajes que le había enviado Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, que entonces era la mano derecha de Pedro Sánchez en el complejo de La Moncloa. Entre un hecho y el otro se produjo la denuncia de la pareja de Ayuso, la imputación de dos fiscales y de Madrid y la del fiscal general del Estado, pero no fue hasta la interceptación del teléfono móvil y el ordenador de García Ortiz". Cuando comprendió que la cosa iba en serio y podía meterse en un follón legal más serio que salir del PSOE.

"Las fuentes consultadas por ABC aseguran que Lobato pretendía cubrirse legalmente, acreditar que él no reveló información sujeta a secreto. Como técnico de Hacienda que es, sabe perfectamente lo que esto puede suponer. Además, a principios de este mes ya había informaciones sobre las intenciones de Ferraz de relevar a Lobato al frente de los socialistas madrileños. El portavoz del PSOE en la Asamblea ocultó a Pilar Sánchez que había entregado los mensajes en una notaría". Blanco y en botella, que diría Bolaños. Querían jugársela y Lobato no se ha dejado. "Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato". Y Lobato, que no es tonto, se dio cuenta perfectamente de la jugada y se lo devolvió.

"¿Por qué Lobato, si solo quería conservar la conversación, fue a un notario y no se limitó a unas simples fotocopias de los mensajes? ¿Por qué acudió a un notario él solo y no con Pilar Sánchez Acera, quien habría reforzado su idílica versión? ¿Por qué no ha publicado a estas horas ese acta notarial, si con ella pretendía demostrar que La Moncloa y la Fiscalía no habían filtrado nada? ¿Por qué ni La Moncloa ni el PSOE sabían que Lobato había hecho este acta notarial? ¿Por qué no la ha remitido al fiscal general para que este la use en su defensa? ¿Por qué presumió que la investigación al fiscal García Ortiz hacía necesario que firmara ese acta notarial? Mejor que dar manotazos a la verdad, a Lobato le conviene no mentir más", dice el editorial.

Ignacio Camacho dice que Sánchez se cargará a Lobato. "Es el destino de los raros habitantes de la sanchosfera dispuestos a actuar alguna vez de la forma correcta: ejecución por mucho que se arrepientan". Lobato "ahora es un traidor para sus más irredentos correligionarios y para el resto un tipo achantado que a la hora de ratificarse en un comportamiento noble da el gatillazo. La dignidad con que resistió la presión de Moncloa se ha venido abajo", escribe Camacho antes de la declaración de Lobato en la que denuncia el linchamiento que ha sufrido por parte de sus compañeros de partido y deja al PSOE como una secta.

Isabel San Sebastián no puede más. "Sánchez no se va por su propia voluntad. A Sánchez hay que echarlo con toda la fuerza de la democracia. Con el Estado de derecho representado por los jueces que no sucumben a sus presiones, con investigaciones periodísticas rigurosas, como la de nuestros compañeros Chicote y Fernández Miranda, y con una oposición que no se achante. No es tiempo de esperar a recoger la fruta madura. Es hora de atacar en el Congreso y en la calle, en las autonomías y ayuntamientos, en todos los frentes posibles y con todas las armas a nuestro alcance". Armas, armas tenemos pocas. Algún cuchillo de cocina y poco más.

La Razón

"Sánchez despliega toda la maquinaria contra Lobato". "«Ha cavado su propia tumba». En estos términos se refieren al futuro político de Juan Lobato en el PSOE", dice el amo de la secta. "El líder madrileño cuyo liderazgo estaba ya muy cuestionado por Ferraz se ha exhibido en los últimos meses como un verso suelto, criticando abiertamente los intentos de Ferraz de desestabilizarle con la filtración de posibles candidaturas alternativas en las primarias. La última, la del actual ministro de Transformación Digital y exjefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López. Ahora, el último paso en falso de Lobato se convierte ya casi en decisivo, la oportunidad propicia para que Pedro Sánchez acabe por fulminarlo. De hecho, ha activado toda la maquinaria para acabar con él, incluso al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín". Estas son las formas del matón de la Moncloa, Lobato. Y tu deberías haber sido el primero en conocerlas. Ahora sólo te queda una salida. Dale al Supremo todo lo que tengas para imputar al jefe de la mafia socialista.