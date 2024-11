"La jauría rabiosa de periodistas neofalangistas sumisos al poder"

El Mundo

"La Guardia Civil condecoró a Aldama en 2022 con la medalla a la Orden del Mérito por su "tributo a España" y sus "profundos valores"". ¿A Aldama? ¿Al pequeño Nicolás II según el equipo de opinión sincronizada para cachondeo de la prensa libre? A lo que ha llegado la Guardia Civil. "Junts y PNV rechazan la moción de censura contra Sánchez que propone el PP pero seguirán la trama "vigilantes"". ¿Dónde van a encontrar un chollo como Sánchez para llevárselo crudo?

"La propaganda gubernamental echó el resto durante el fin de semana para intentar descalificar a Víctor de Aldama como un Pequeño Nicolás que fanfarronea en falso de su capacidad de penetración en las Fuerzas de Seguridad. El corifeo que habitualmente sale al unísono en defensa del Gobierno más allá de cualquier evidencia creía haber encontrado ahí un punto débil de la confesión del protagonista de la trama de corrupción integral en el seno del Ejecutivo". Empieza la Ángels Barceló en La SER "el pequeño Nicolás II", jajaja, sigue El País, el Pequeño Nicolás II, jajaja, continúa Ferreras y sus coros, "el pequeño Nicolás II", jojojo, el Escolar, "pequeño Nicolás II", jijiji, Intxaurrondo, "pequeño Niclolás", y así todos haciendo el ridículo obedeciendo en coro la orden de su amo. La prensa libre rompiéndose las meninges, investigando, informando mientras los esclavos de Sánchez reciben todo lo que tienen que decir masticadito desde Moncloa. Y cobrando un pastón.

Federico Jiménez Losantos dice que "la mayor parte de las pruebas que piden ahora los lotófagos del PSOE se han publicado en los pseudomedios contra los que el Señor Uno y su máquina del fango urdieron la Ley Begoña. Los lotófagos aparecen en la Odisea habitando una isla, que algunos han identificado con la de Yerba en Túnez. La isla está frente a Hamamet, refugio de Bettino Craxi, presidente socialista italiano y modelo de corrupción, que acabó allí sus días para no morir en una cárcel romana. Yo vi, en un hermoso atardecer, esa fortaleza, que imita a la Alhambra en robusto bermellón, y es imponente. Pero si el amigo de Felipe acabó allí fue porque los jueces italianos, como Ulises, arrancaron a viva fuerza a sus paisanos del hábito de los lotófagos, que se alimentaban sólo de la flor del loto, que borraba la memoria y el natural deseo de volver a casa. A la puerta de Ferraz deberían vender empanadillas de loto, para así olvidar al hombre de confianza de Pedro, Begoña, Koldo, Ábalos, Calviño, Ribera, Montoro, Illa, Santos Cerdán y condecorado por Marlaska, por ese régimen bolivariano en España que ha revelado Aldama".

Pero como dice Raúl del Pozo, "el asunto más problemático es que nadie puede echar a Sánchez porque sus socios se agarran a él con una fidelidad creciente. Están recibiendo prebendas y no es el momento de denunciar la corrupción y provocar la caída del Ejecutivo que tanto les ha ayudado, lo que les dejaría sin poder, cuando Pedro Sánchez está dispuesto a aguantar mil días. El presidente se crece en los escándalos y es el único que manda. Sabe que no hay posibilidad de una moción de censura. Sigue gobernando con menos diputados de los que tiene el PP". La dichosa ley electoral. Esto no tiene arreglo.

"El Gobierno gana margen para los presupuestos pese al ajuste que exige Bruselas". Todo sea para que Sánchez se perpetúe en Moncloa. "Víctor de Aldama intentó comunicarse con el ‘casero’ de Ábalos al ser detenido por el ‘caso Koldo’". Al menos Gálvez no nos habla del Pequeño Nicolás. Todo un detalle para un siervo sanchista.

Anabel Díez se muerde la lengua. "La utilización del empresario de su fotografía con el presidente del Gobierno "en la puerta" de un recinto donde se celebró un mitin de partido, publicada por El Mundo, es la clásica de personajes que se valen de esas imágenes para avalar la cercanía con el poder". Venga Anabel dilo, si el ridículo ya lo habéis hecho el viernes. El Pequeño Nicolás II, dilo, que amito Sánchez se va a cabrear contigo si no lo dices. "El estado de ánimo es malo y recorre la organización, remachan". Pero ahí los tienen.

"El PSOE dará en Sevilla el pistoletazo de salida a la renovación territorial para su rearme electoral". "Aragón es una de las piezas claves por resolver del tablero orgánico del PSOE. Javier Lambán, presidente autonómico entre 2015 y 2023 y secretario general desde 2012, no se volverá a presentar para dirigir la federación. Crítico con Sánchez por la ley de amnistía a los encausados por el procés o la financiación singular para Cataluña, a la que el Congreso Federal deberá encontrar una solución que contente a todo el partido". Lo que deberá es buscarse un curro. Lobato, otro que tal baila. "La alternativa al líder territorial, cuestionado desde hace meses desde Ferraz, se aclarará la próxima semana tras un carrusel de nombres". Qué poco ha durado, el pobre.

"Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato". "La jefa de gabinete de Óscar López le envió la confesión de González Amador para que la sacara en la Asamblea. El líder del partido en Madrid se negó: Presidencia lo filtró a los medios y él ha depositado los mensajes de 'WhatsApp' en una notaría". Al menos Lobato se va con honor.

"Mientras La Moncloa maniobraba con la Fiscalía General del Estado en la difusión de mensajes a medios afines, con la que se pretendía dar cobertura a Lobato, este fue capaz de resistirse a la presión de aquellos días. El líder de los socialistas madrileños no esperó a que Ferraz moviera ficha contra él, precisamente en la persona de Óscar López, para distanciarse de sus maquinaciones. Visto el desarrollo de los acontecimientos –la apertura de la investigación judicial al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid–, Juan Lobato decidió, antes de que el nombre del ahora ministro fuera filtrado como su rival territorial, acudir a una notaría de la capital para dejar constancia de la cadena de mensajes de WhatsApp con Sánchez Acera y crear prueba de su negativa a participar en unos hechos investigados como delito de revelación de secretos", dice el editorial. Es imposible que una persona decente forme parte del equipo de Sánchez, un sin sentido.

"La Moncloa se está revelando como la verdadera 'máquina de fango' que embarra la vida pública española. Tras anunciar una declaración oficial para esta misma mañana, el jefe del Ejecutivo puede volver a descalificar a jueces y periodistas, pero el nivel de su responsabilidad en este caso, al menos política, no hace sino incrementar el deterioro de unas instituciones, de la Fiscalía a la propia Presidencia, que lejos de servir a la nación son utilizadas a conveniencia de parte y, más aún, como meros instrumentos de una guerra política que se desarrolla en el fango". El medio natural en el que viven Sánchez y su banda.

Julián Quirós defiende a Pablo Motos, el segundo enemigo a abatir por el Gobierno después de Ayuso. Dice Quirós no ve ni El Hormiguero ni La Revuelta. Ya somos más. "Hasta comprobar atónito cómo se ha montado una operación gubernamental de aniquilación contra él, algo inaudito en democracia. Primero mediante el desprestigio en las redes progresociales, después fabricando una alternativa en RTVE con dinero público y, por fin, con la agresión activa de ministros, dirigentes y el cuadro de los periodistas oficialistas y multipensionados, que además se han autopostulado como referentes de la verdad oficial contra la desinformación. Toda una operación de Estado para matar civilmente a un particular que recuerda lo peor de las dictaduras, incluyendo esa jauría rabiosa de periodistas neofalangistas sumisos al poder". Los del Pequeño Nicolás, vaya. Todos contra un periodista, al parecer, crítico con Sánchez. La máquina del fango.

"Sánchez blindará a Santos Cerdán frente a Aldama". "A los socios del Gobierno les da igual la corrupción, les ocupa «la pasta»", cuenta Toni Bolaño, que se ha enterado ahora. Marhuenda también denuncia "la arbitrariedad de la política mediática de La Moncloa que se sustenta en el más escandaloso de los clientelismos. Los amigos del millonario lobista José Miguel Contreras, que dirige con mano férrea la estrategia propagandística del sanchismo, reciben un trato de privilegio. Mientras se intenta amordazar a los medios desafectos con el régimen y se les retira la publicidad, se riega con millones a los que apoyan al sanchismo". Nunca había pasado nada así en democracia. Siempre ha habido periodistas yde derechas y de izquierdas, pero nunca un gobierno había creado une ejército de periodistas a su servicio para destruir al contrario. Menuda mafia.

En The Objective, Antonio Caño, el primer periodista purgado por Sánchez de El País, da la voz de alarma. "Más grave aún que las declaraciones de Aldama, pendientes aún de ser corroboradas por una investigación judicial, me parece el hecho comprobado de que el presidente del Gobierno va a tardar casi un mes en dar explicaciones ante el Parlamento por la tragedia ocurrida en el Levante español, aunque ambos episodios ilustran la misma realidad de un país abandonado a su suerte y de un Gobierno que actúa a espaldas de los ciudadanos". Caño vive en un país democrático que ya no existe.

"No faltaba, en cambio, un ministro ni un diputado socialista en el cerrado aplauso con el que Sánchez fue recibido en el hemiciclo después de las declaraciones de Aldama". "Para los socialistas no existe, no digo ya el partido o las leyes, bagatelas, comparadas con el goce del poder: no existen los ciudadanos". "Ahora los socialistas aplauden puestos en pie a un dirigente que no puede pisar la calle, no solo en Valencia, sino en ninguna localidad de España, sin ser protegido por el mayor dispositivo de seguridad que se ha visto nunca en este país". Esperemos que nadie se atreva ya a hablar de socialistas buenos. "Así gobierna hoy el PSOE, sin pisar la calle, de espaldas a los ciudadanos, en ese terreno pantanoso y oscuro en el que se dan cita la corrupción y los abusos de poder". Puro caudillismo. Y al que levante la cabeza, duro con él.