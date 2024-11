"España en manos de Sánchez es Sicilia sin muertos"... de momento

El Mundo

"Ferraz intenta frenar con el escarmiento de Lobato la rebelión de los críticos del "no voy a morir en silencio"". No tenía ni media torta para el capo Sánchez. Ahora a ver que hay en esos mensajes que guardó en una notaría. Mientras, la justicia llamaba a declarar al hermano del jefe de la mafia. "El líder del PSOE de Extremadura creó la plaza para el hermano de Pedro Sánchez seis días después de rechazar contratar más personal: "Me parece que pedís mucho"".

David Jiménez Torres no comprende que en el caso del novio de Ayuso el primero en caer hay sido Lobato. "Que un escándalo que implica a la Fiscalía, al Gobierno de la nación y al Gobierno de la Comunidad de Madrid acabe con la renuncia del líder del PSOE madrileño parece un giro de humor nihilista, como si una bala perdida se llevase por delante a un transeúnte en una comedia de los hermanos Coen". "Lobato solo pasaba por allí, y ahora ha perdido su puesto... presumiblemente, en favor de un Óscar López que también está salpicado por este caso. Alguien que, encima, no tiene perspectiva alguna de mejorar los resultados de su partido en Madrid. Jugada maestra".

El País

"Lobato dimite y lanza ataques a la dirección". Se ha ido antes de que le dieran matarile, como anunció el periódico sanchista ayer. "El secretario general tomó la decisión de dimitir el martes por la noche tras constatar que se había quedado sin apoyos". Lo que importa son los mensajes, Lobato nunca fue nadie.

"La jueza cita como imputados al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño". Sánchez tiene a toda su familia en los tribunales. Y se atreve a decirle a Feijóo que tiene un sentido patrimonialista del Estado. El Congreso estalló en carcajadas. En las redacciones también. Incluso en las escasas casas en las que no apagan la tele cuando sale el psicópata.

Estefanía Molina cuenta las verdades del barquero de la moción de censura. "Una moción de censura que nos hemos contado que fue por la trama Gürtel, pero siendo honestos, poco tuvo que ver con eso". "Y es que a Rajoy no se le echó simplemente por la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Con perspectiva, su Gobierno cayó por una conjunción de intereses entre los socios que le sustentaban en ese momento, donde cada cual vio la posibilidad de realizar sus anhelos con otro presidente. De un lado, los independentistas decidieron vengarse del PP por el 1 de octubre de 2017, que se había saldado con el encarcelamiento de varios líderes del procés: el PDeCAT hubo que convencer a Carles Puigdemont de apoyar la moción de censura, quizás vislumbrando ahí una salida a sus problemas judiciales. Entre las izquierdas, la condena del PP sirvió para desacomplejar un entendimiento del PSOE con Podemos y ERC, e incluso, con Bildu: Sánchez no había podido pactar con ellos en 2016 porque sus barones se lo habían impedido, pero dos años después, y tras ganar las primarias, ya nadie era capaz de vetar ese entendimiento tácito. Y por último, el PNV esperaba del PSOE, a cambio de su voto, que respetara la cuantía del cupo vasco que había negociado unos días antes con los populares: con ello, pudo incluso ponerse de paso la medalla del escrúpulo democrático. En definitiva, la Gürtel solo fue la excusa para que tanto opositores como socios dieran a Rajoy pasaporte, pero las razones fueron otras". Se agradece la sinceridad en un periódico que solo suelta trolas, bulos y fango. Cuenta esto Estafanía para explicarnos que Sánchez no caerá por una moción de censura. Lo sabemos.

ABC

"Lobato dimite tras ordenar Moncloa a los cargos medios que le abandonen". Si Lobato no sabía que amenazar a Sánchez sería su fin es que es más tonto que Abundio. Lo importante aquí es que los mensajes que llevó a la notaría impliquen al gobierno en un delito. Sigo sin entender por qué se lo contó a Chicote.



"Desde una federación crítica con Pedro Sánchez se lamenta cómo ha gestionado Lobato el caso, pero insisten en que «el problema lo tiene el Gobierno». «Si el viernes se confirma la información, que nadie se ha atrevido a desmentir, tiene más relevancia que el escándalo de Begoña Gómez. En el caso de la mujer de Sánchez hay que ver si hay tráfico de influencias, en qué volumen y si hay apropiación indebida (del software de la Universidad Complutense), pero que el gabinete del presidente del Gobierno se implique en una revelación de secretos para perjudicar a un adversario político es gordísimo»".

"Si el PSOE cree que esta renuncia ha zanjado el problema que representa Lobato para Sánchez, puede estar muy equivocado porque ahora le sigue su declaración judicial, con la obligación de decir la verdad y sin ataduras orgánicas con el partido que le lleven a suavizar su testimonio", dice el editorial.

"La caída de Lobato es sólo el germen del derrumbe del imperio, que va a ser fagocitado por sus propio relato, por su propia cabeza", dice Alberto García Reyes. "La moción de censura fue un bulo. El bulo sobre el que se ha levantado el sanchismo". Eso lo admiten hasta en el periódico de Sánchez, pero eso ya da igual. Ahora importa saber cómo salimos de la cloaca en la que nos ha metido la mafia sanchista. "Sánchez comenzará a escuchar el ruido de la decadencia. Porque en la notaría de Lobato está firmada también, junto con la cronología de los mensajes de La Moncloa para intentar hundir a Ayuso, el acta de la caída del césar que conquistó el poder con el monumental infundio de la honradez y el progreso". No soy tan optimista.

En cuanto a Aldama, Agustín Pery dice que "es uno de los suyos, miembro destacadísimo de la Cosa Nostra en la que ha devenido el partido socialista en manos de Pedro Sánchez. Poco importa si el capo monclovita se llevó parte del dinero. No lo necesita. Su mordida es el poder. Eso es lo que le hace aún más dañino". "España en manos de Sánchez es Sicilia sin muertos. Va faltando un maxiproceso que limpie las cloacas del sanchismo". Tiene tarea por delante.

La Razón

"Lobato abre la «operación limpieza» de Moncloa". Limpiar a los que chistan a Sánchez, quiere decir. "La escandalosa y repugnante operación machista para destruir política y personalmente a Ayuso no ha provocado la dimisión de los inductores, sino de Lobato. No entendió que era un juego orquestado por políticos socialistas que actúan como auténticos mafiosos", dice indignado Marhuenda. "Lobato se ha equivocado con su rendición, porque nunca le perdonará. No tiene más que recordar el calvario que sufrió Tomás Gómez. Ha conseguido expulsarle de la política. Otra consecuencia es que ha destruido al socialismo madrileño, porque cualquier marioneta que ponga en lugar de Lobato no tendrá ninguna credibilidad. No será más que un mamporrero del sanchismo". Marhu, todo el PSOE son mamporreros de Sánchez. Es una mafia, con periodistas en nómina, fiscales en nómina, jueces en nómina. El Padrino hecho realidad.