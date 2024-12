Sánchez tiene un doble: el presidente de Corea del Sur

El Mundo

"Un equipo especial de la UCO investiga en República Dominicana las cuentas de Aldama y los viajes del Falcon". Mira que la UCO perdiendo el tiempo en investigar al Pequeño Nicolás II. "Aldama recopila pruebas contra Santos Cerdán mientras señala al ministro Torres con un piso para actividades íntimas". A ver si se da prisa Aldama, que hay gente que se muere de ganas de ver las pruebas.

"¿Cómo puede explicarse que el presidente, que se precia de tener todo bajo control, no supiera nada de los movimientos de su amigo y colaborador más estrecho, a quien él mismo invistió de un enorme poder, entregándole el ministerio de las grandes obras públicas y el aparato del partido?". El sólo tiene ojos para su mujer. Y para Ayuso. "Si lo sabía, no actuó, y por ello es responsable. Si no sabía nada, es casi peor: ¿una red corrupta actuaba desde el Consejo de Ministros y al presidente no le saltó la más mínima alarma?". A Pedro sólo le interesa Ayuso.

"Cuando en Portugal detuvieron al jefe de gabinete de António Costa, el primer ministro dimitió porque, dijo, una investigación por corrupción tan cercana a él era «incompatible con la dignidad del cargo». Quería preservar «la dignidad de las instituciones democráticas»".

"En España, mientras se agolpan las pesquisas sobre su entorno más próximo, el presidente se escuda en el «fango». La estrategia es conocida: la verdad se retuerce o se niega, y quienes no integran el búnker surrealista en el que Sánchez se ha encerrado -jueces, periodistas, políticos- son señalados como ultraderechistas, mentirosos, conspiradores... Los enemigos del pueblo hombre decente y un capo de la mafia.

Raúl del Pozo dice que es que a los votantes socialistas les molan los mafiosos chulos playa, y parece que tiene razón. "La corrupción vuelve a manchar a un gobierno español y sigue siendo un problema, porque es más insistente que en la mayoría de los países de la UE y no recibe castigo en las urnas. Frente a lo que parezca y aunque los casos de guinde son escandalosos, casi nadie cree que vaya a caer el Gobierno. La corrupción vuelve, aunque no se había ido nunca y nueve de cada 10 españoles consideran que el dinero público se lo están llevando, lo cual no influye en la intención de voto, que no se mueve a pesar de los sablistas y rateros".

"Si se le busca algún caso de corruptela al presidente del Gobierno, cuando lo que le excita es el poder, no el dinero, es posible que no se le encuentre nada"." Está rodeado de colaboradores que se llevaron los euros en bolsas pero va a ser muy difícil inculparle. Es muy posible que conozca la conducta de algunos de ellos, pero no creo que lo vayan a pillar a él por llevarse el dinero de los contribuyentes".

"La corrupción es una forma de tumbar gobiernos y la gente disfruta con las penas de telediario mientras sigue el navajeo retórico de los partidos. Se necesitaría un control de la demagogia, del argumentario, como ya hay un control de la alcoholemia. Pero como este Gobierno amnistía a los corruptos y aplaude a los imputados, al final, gana". Los que venían a acabar con la corrupción aplaudiendo corruptos.

"Las constructoras señaladas por Aldama niegan las acusaciones de conseguir licitaciones a cambio de mordidas". Bueno, para eso están las pruebas, para ver quién miente. Ya dábamos por hecho que el periódico de cabecera de la mafia defenderá al amo con uñas y dientes. Ay, si fuera el PP.

"El órdago de Abascal a Feijóo: conmigo o con Sánchez". Pero Abascal, si el que está con Sánchez eres tu. "El líder de Vox llama desde Argentina a la unión de los conservadores mientras amenaza con tumbar los presupuestos de los gobiernos autonómicos del PP". Lo dicho, Vox siempre beneficia a Sánchez. "Barones del PP que dependen de Vox asumen la prórroga presupuestaria y no irán a elecciones". Pues sí, va siendo hora de hacerse a la idea de que Vox es una carga.

Estefanía Molina dice Sánchez se ha reconciliado con Page. "Pedro Sánchez se ha reconciliado con Emiliano García-Page. Y es que algunos ajustes que el PSOE acometió en su reciente congreso suponen toda una declaración de intenciones. Desde el abandono de las teorías queer hasta el acuerdo interno sobre la financiación de Cataluña, se aprecia un distanciamiento sutil frente a las polémicas derivadas de pactar con Podemos o con el independentismo, motivos que contribuyeron a la caída de varios de sus barones en 2023 y cuyo ajuste parece clave para ayudarles a reflotar en 2027". "Pese a todo, el fuerte presidencialismo de Sánchez amaga con seguir lastrando a sus barones en 2027, como sucedió en 2023. El desembarco de Óscar López en Madrid es un caramelo para Isabel Díaz Ayuso, al ser un ministro contra el que dirigir las críticas por los casos judiciales abiertos". Se lo va a pasar pipa, Ayuso.

"Aldama lanza su artillería contra Ábalos e implica a su familia". "Ábalos reacciona en ABC contra Aldama: «Es un impostor que me utiliza sin pruebas»". "Aldama afirma que el jefe de gabinete de Montero le pidió ayuda para encontrar vivienda".

El editorial habla de Vox y sus agotadoras amenazas. "Si alguien pensaba que el rechazo a los menores inmigrantes era una cuestión incidental que Vox usaba como un gesto gratuito para situarse en un terreno más favorable para sus expectativas electorales, se quedó corto. La integración en Patriotas ha reforzado la dureza de su discurso antiinmigrante. Como contamos hoy, ya no se trata de no acoger a estos menores, sino de diseñar una política para expulsarlos y devolverlos a sus países. Este atrincheramiento se produce coincidiendo con el vaciamiento del ideario liberal que sostenía la fracción del partido que llevaba los asuntos económicos". "La reflexión que se tiene que hacer Vox ahora es si merece la pena hacer valer sus teóricos principios sobre un tema como la inmigración –asunto que no ha sido resuelto idealmente por nadie– frente a la posibilidad real de formar parte de la alternativa más razonable a un gobierno Frankenstein". ¿Y quién ha dicho que Vox quiere ser alternativa a Frankenstein?

"Ferraz limita el derecho de reunión en el PSOE de Madrid". "La gestora remite una carta a todas las agrupaciones para prohibir que haya «encuentros» sin autorización previa". Franco se estará preguntando cómo no se le ocurrió a él ser más estricto. "Pedro Sánchez ha impuesto una «omertá» siciliana encubierta en el partido socialista madrileño para que sus planes se cumplan al pie de la letra sin injerencias de terceros y cortando de raíz cualquier intención de que algún candidato se atreva a dar un paso adelante y presentar una candidatura alternativa a la de Óscar López como secretario general del PSOE-M", dice el editorial. Lo dicho, España es Sicilia y Sánchez, Corleone.

"El objetivo es parar en seco los tímidos movimientos internos que se habían empezado a producir para tomar posiciones ante las primarias y que el candidato del presidente del Gobierno sea investido sin ninguna oposición ni candidatura alternativa. Todo amarrado bajo el ala". Desde Sánchez, en el PSOE es todo así. "Poder omnímodo e omnipotente para un Pedro Sánchez todopoderoso". Es lo que quieren los socialistas y los que les votan.

José Antonio Vera hace una comparación genial entre Corea del Sur y el sanchismo. "Si no fuera porque Corea del Sur pilla un rato lejos, habría que pensar que el presidente autócrata de allí se parece mucho al nuestro de aquí. Gobierna sin haber ganado las elecciones, vive a costa del decreto, detesta a la disidencia, y buena parte de lo que le pasa es por culpa de su querida esposa, acusada de corrupción. Como no quería dejar el poder ni a tiros, se le ocurrió a Yoon Suk-yeol la genial idea de declarar la ley marcial, protagonizando un autogolpe contra la oposición, a la que tilda de comunista. Aquí Sánchez no llega a tanto, todavía. Detesta a los opositores igual o más que el de Seúl, solo que en España no son comunistas sino fascistas, según su definición de fachosfera". Clavadito, oye. Seguro que Sánchez no sabía que tenía un doble en Corea del Sur.