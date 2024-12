La maldición de Chapu: "Tú les enseñaste a matar; prepárate a morir en sus manos"

El Mundo

"Sánchez exige al PSOE dar un paso al frente porque ‘nos atacan’ y recuperar poder territorial". ¿Un paso al frente? ¿La Cosa Nostra sociata? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Sacar las pistolas? Porque es lo único que les queda por hacer a esta banda de mafiosos. Podrían utilizar a sus socios de ETA. Ayuso y otros más deberían contratar seguridad privada. De Marlaska no se puede uno fiar, está con la banda.

"El Congreso Federal llamado a consagrar el partido como una cáscara vacía al servicio aclamatorio de ese liderazgo carismático será el de su bunkerización en torno a una mentalidad de asedio construida sobre una disonancia cognitiva: ‘Vienen sin cuartel a por un presidente legítimo’. La victimización como palanca para generar una situación de excepcionalidad que justifique respuestas excepcionales. En este marco se entiende la confirmación de María Jesús Montero y Santos Cerdán inmediatamente después de ser señalados por la corrupción", dice Joaquín Manso.

"En un nuevo capítulo de aquel pulso sentimental de los cinco días abril tras la imputación de su esposa, que es el auténtico vector que ha condicionado la convocatoria anticipada del congreso como en un kirchnerismo cualquiera, la consigna es la alineación partidista a cualquier precio", como hemos visto esta semana con Lobato.

Pero Manso ve fantasmas. Desde las vacaciones de Pedro tras imputar a su mujer, ve "un movimiento crítico idealista en el PSOE capaz de imaginar una era post-Sánchez sin sanchismo, todavía en fase muy germinal e impotente ante el rodillo aplastante y despiadado que ejerce la fuente única del poder, pero al menos consciente de que el camino de Sánchez condena a muchas organizaciones territoriales a la inanición -Andalucía entre ellas- y de que la deriva personal del presidente conlleva un deterioro irreversible de las siglas". Si Manso lo dice. Él sabe mucho.

"El congreso del ensimismamiento fracasará en esos objetivos, excepto en uno: reafirmar la voluntad de Sánchez de resistir a cualquier precio. Ahora sí, al que haga falta". Madre, qué miedo da este psicópata.

El País

El periódico de cabecera de la mafia sanchista. "Sánchez llama a una contraofensiva para recuperar poder local en 2027 y anuncia una empresa pública de vivienda", dice Cué, uno de los periodistas en nómina del capo Sánchez que pagamos todos. "El presidente cambia el tono del congreso en su cierre y promete más reformas frente a los ataques de la oposición: ‘Nos nos perdonan que gobernemos mejor que ellos’". Están como un cencerro. "El presidente ha prometido que a cada ataque de la oposición, el Gobierno responderá". Ay, madre. ¿Con el Ejército? ¿Con la policía? ¿Con el fiscal general como con Ayuso? ¿Y la UE no puede proteger a los pobre ciudadanos españoles de la mafia sanchista? ¿Su destino es ser fusilados por este loco?

"El líder del PSOE no ha hecho ninguna mención a los jueces", para eso ya mandó ayer a sus perros. "No vamos a reducir el paso. Vamos a acelerar el paso con más fuerza si cabe. ¿Quién va a defender la democracia, sino los socialistas?", dijo el jefe de la Cosa Nostra. "La reacción del público, que le respondía enfervorizado a cada llamada a la contraofensiva frente al "acoso de la derecha y la ultraderecha", demuestra con claridad que Sánchez es el principal capital político del PSOE en este momento, y aunque genera un rechazo muy fuerte en sectores importantes de la sociedad, hasta el punto de que el antisanchismo se ha convertido en un fenómeno político muy relevante al que se aferra Alberto Núñez Feijóo, también genera adhesiones y entusiasmos muy potentes", dice un enfervorizado Cué recordando a Hitler. Hombre, verás, después del asesinato en vivo y en directo de Lobato a ver quién es el listo que no se levanta a aplaudir. Y oye, Cué, si te queda un resto de neurona en la cabeza, lo de la derecha y la ultraderecha está muy gastado, dile a Bolaños que se exprima un poco el cerebro, hombre, que para eso le pagamos un pastón.

"En el PSOE creen que hay una ofensiva en todos los niveles, también el judicial, aunque Sánchez evitó ese asunto para no poner al poder ejecutivo al choque con la justicia, que deriva de esa idea del expresidente". Ya está Cué tomando a la gente por gilipollas. Claro, que hay que entenderle, se dirige a sus lectores, que si no les falta un hervor, están a un paso. "Frente a esa ofensiva, Sánchez propone a los suyos usar su mejor capital político: el Gobierno". Sí, no se puede negar que eso lo borda. Usar las instituciones contra sus adversarios. Lo hemos visto en muchas ocasiones. RTVE, el CIS, los fiscales, la abogacía del Estado, EFE, los medios a su servicio a los que paga con el dinero público, sí, de cómo usa Sánchez el Gobierno estamos curados de espanto. "Como dijo Ramón Rubial, es con el BOE como plantamos cara a la derecha. A cada ataque suyo, una nueva política progresista". Sí, un nuevo crimen, un nuevo delito de la mafia sociata y sus colaboradores del PNV, Junts, Podemos (son lo mismo), ERC.

"El modelo español es un éxito. Y ese éxito les aterra. Ese es el origen de su desesperación". ¿Un psiquiatra en la sala, por favor? "Atacan la vivienda, vamos a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar vivienda pública del Estado". De eso oímos algo antes de las elecciones municipales. Otra mentira sanchista. "El presidente, que prácticamente no tiene contestación interna". Prácticamente, jajajaja. Alguno habrá que tema aparecer con un tiro en la nuca en una carretera, son las formas de la mafia y de las sectas, y el PSOE es una secta mafiosa. Mejor poner tierra por medio y huir de España que enfrentarse a Sánchez Corleone. Y poco más que decir del periódico de referencia de la mafia en nómina de la Cosa Nostra siciliana que nos gobierna.

ABC

"Sánchez se fija el horizonte de 2027 para completar una década en el poder y arrebatar al PP su poder territorial". ¿Pero arrebatar con los votos o con otras prácticas como las empleadas contra Ayuso? ¿O tal vez está pensando en acudir a ETA-Bildu? Después de lo visto esta semana, uno ya no sabe qué pensar.

Chapu Apaolaza advierte a nuestro Al Capone. "No te equivoques, Pedro. Esos que te aplauden en Sevilla y que gritan tu nombre como en una cabalgata terminarán por apuñalarte. Te digo Pedro a secas, presidente, porque así te llaman ellos, tus discípulos, tus Judas de pasado mañana. Cuentan las crónicas que te tienen fe ciega porque no hay otra manera de tenerte fe, si te digo la verdad. En tu evangelio no hay ideas, ni posiciones, pues ya las traicionaste todas —el independentismo, Bildu, la amnistía, ¿cuántas más?—, y ahora solo pueden mantenerse fieles a tu capricho y a la manera caudilla con la que les ordenas". Vale Chapu, ¿pero van a tardar mucho? Porque como nos descuidemos nos apuñala a todos los demás.

"En Sevilla los agradaores te tocan las palmas por sancherías y sonríen tensos y artificiales, desdentados y poseídos por la necesidad y el miedo. Fíjate Pedro: están aterrados, vacíos. Les arrancaste el corazón y las convicciones, y todo los sustituiste por el miedo a tu arbitrio". Pues para no tenerle miedo, lo disimulan muy bien. Claro, que es un psicópata peligrosísimo.

"Te sorprenderás, o tal vez lo estés esperando, cuando trastabilles en tu camino y todos tus fieles te rodeen en un arrebol de togas y de cuchillos. Te hagan pagar todas las veces que los humillaste, las veces en que los convertiste en vasallos a tu servicio". Pues se les ve encantados, a los vasallos de besar los pies del puto amo. "Tú les enseñaste a matar; prepárate a morir en sus manos". Qué bonito, Chapu. ¿Para cuándo calculas? Es para ir comprando entrada en primera fila.

La Razón

"Sánchez pone rumbo a 2027: ‘Somos un pilar, por eso nos atacan’". "El PSOE sale del Congreso Federal con sensación de ‘fin de ciclo’". Sí, eso dicen muchos. A la opinión de Chapu se une Marhuenda. "Una parte de los que traicionaron a Sánchez estuvieron movidos por fidelidad a la nómina y no a la amistad o los principios. Hubo excepciones como Ábalos, Sumelzo o Robles, pero el resto colaboró activamente en la ejecución del entonces secretario general y luego esperaban que fracasara tras su regreso. No me quiero olvidar de los periodistas y los medios de comunicación que ahora le apoyan y que eran sus peores enemigos. Nunca olvidaré las cosas terribles que dijeron sobre Sánchez y su vida académica, su mujer y los negocios de su suegro. Mucho peores que cualquier periodista de derechas. Por supuesto, todos han sido favorecidos por Sánchez. No hay duda de que los conversos son los mejores mercenarios mientras se les pueda pagar. No tardaré mucho en ver cómo lo traicionan y apuñalan". Nadie traicionó a Sánchez. Siempre fue él el que traicionó a los demás. Te olvidas de la urna detrás de la cortina, Marhu. Las formas de Sánchez, el fraude, la violencia, la tortura, la mentira, la corrupción, el caudillismo. Esos son sus vicios. Disfruta con ello porque es un sádico y un enfermo. Pero muchos, las personas decentes de este país, esperan que tengas razón y pronto veamos que la democracia puede con este dictador desalmado.

Vozpopuli

"Pedro Sánchez prepara al PSOE para el principio del fin de su etapa al frente del partido". "El secretario general vuelve a reflexionar públicamente sobre su adiós y, aunque se empeña en no rendirse, la idea ya se ha grabado a fuego entre los suyos". Está claro que algunos estamos en pañales de política. No hemos visto ni amago de largarse. Ya nos gustaría. Y a ser posible, a la cárcel.

"Cuenta alguien muy cercano al presidente del Gobierno, muy de su cuerda, que ‘Pedro está convencido de que los jueces quieren meterlo en la cárcel, quieren procesarlo, sentarle en el banquillo’", y que ese miedo, poderoso bloqueador neuronal, está detrás de muchas de sus últimas decisiones, algunas contradictorias y otras francamente contraproducentes", dice Jesús Cacho. Pues claro, pero no por capricho, por los delitos que ha cometido y sigue cometiendo.

"Situación desesperada, casi terminal, la de un Gobierno y un partido que este domingo cierra en Sevilla su congreso norcoreano de exaltación al gran líder, las manos hinchadas de tanto aplaudir. Total cierre de filas porque, como decía Franco, ‘vienen a por nosotros’". Hay que ver la de coincidencias que tienen Franco y Sánchez.

"Son hoy mayoría los que creen que Pedro tampoco dimitirá en el caso de que el Supremo, más pronto que tarde, termine imputándolo. Y, entonces, ¿qué? ¿Nos encaminamos lisa y llanamente hacia una dictadura en toda regla?". No, qué va. Estamos lisa y llanamente en una dictadura en toda regla. Que les pregunten a las primeras víctimas.