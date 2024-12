Sánchez, el mejor aliado de Ayuso

El Mundo

"El juez Peinado recibe una lista "incompleta" con 11 cuentas en las que figura Begoña Gómez con un saldo total de 40,25 euros". Encima cachondeíto. Dice Federico Jiménez Losantos que "entre las novedades del Congreso de los Imputados, Condenados y Amnistiados Socialistas (CICAS) destaca una nueva sociedad pública de promoción, construcción y entrega de vivienda a los necesitados".

"Es verdad que no hay suelo edificable, porque en estos años el Gobierno no pudo aprobar una Ley del Suelo, pero eso se soslaya con la expropiación de todo el suelo militar sin edificar e incluso edificado. Los soldados que se quedaron con las ganas de trabajar en Valencia lo harán gratis en el nuevo sector inmobiliario, aprovechando la maquinaria pesada para acelerar las obras, porque el reto no admite dilaciones. Se declararán la emergencia nacional, el estado de alarma y, hala, al andamio".

"Hay otro problema: las competencias de vivienda están transferidas a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero Imsago, la Inmobiliaria Sánchez-Gómez, sorteará el obstáculo de forma performativo-bautismal: declarará impulsadas por el Gobierno, como adelantó ayer Rodríguez, las obras que concluya la oposición, que en vano presumirá de ellas. Ayuso y Almeida levantarán decenas de miles de viviendas, pero el mérito será del que, en última instancia, lo tiene: el proyecto de progreso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, sus impulsores. Por una modesta comisión del 3% al empezar y el 7% al terminar, entrega de llaves al año de empezar ¡y a vivir! Otros buscan, Imsago encuentra. Y se lo lleva".

David Lejía dice que "de José Luis Ábalos se pueden decir muchas cosas, pero no se puede negar su contribución a reducir el paro juvenil, concretamente el femenino". "En aquellos años, arrimarse a José Luis Ábalos garantizaba la contratación indefinida, casi tanto como ser amigo del presidente. Pero a pesar de todo esto, Ábalos es un proscrito en la que fue su casa. Nadie en el 41º Congreso Federal del PSOE mencionó su nombre. Ex ministro del Gobierno, ex secretario de organización del PSOE, ex mano derecha de Pedro Sánchez. Tanto empeño en borrar al hombre que lo fue todo revela hasta qué punto está presente".

"Ábalos está en la mente de todos pero en boca de nadie. Ábalos ha sido abandonado a las puertas de la muralla que el partido ha levantado para defender a sus otros investigados. Nadie ha desmentido a Víctor de Aldama para defenderle, nadie le ha prestado la etiqueta de víctima de jueces conservadores y pseudomedios. Él no ha señalado al Gobierno ni a su partido, pero su partido y el Gobierno lo han señalado a él; callan, y su silencio es la prueba de que no confían en su inocencia. Ábalos ha estado tan dentro que es necesario alejarlo. Dice Aldama que Sánchez llamaba seis o siete veces al día a Ábalos, pero no aclaró qué día dejó de sonar el teléfono. A José Luis Ábalos lo han dejado caer y yace extramuros de lo que en todos los sentidos sigue siendo su PSOE. Ellos sabrán por qué". La mafia es la mafia.

El País

"La citación de Miguel Ángel Rodríguez da aire al Gobierno, que aspira a poner el foco en la filtración del bulo". La filtración del fiscal de Sánchez, Alvarone. Ni el Lobatazo les frena en la persecución a Ayuso. "Génova cree, en cambio, que Ayuso va ganando la partida a La Moncloa, que ha "cometido errores porque ella les desquicia"".

"En el Gobierno y en el PP hay dudas sobre cómo terminará judicialmente la investigación del Tribunal Supremo del enmarañado procedimiento que ha terminado con la imputación de un fiscal general del Estado por primera vez en democracia, al investigar la filtración de un email que el abogado del novio de Ayuso se intercambió con la Fiscalía para negociar un acuerdo que le librara de la condena por delito fiscal. Todo comienza al destaparse que la pareja de la presidenta de Madrid defraudó 350.000 euros a Hacienda, pero el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid están imputados por revelación de secretos". A Sánchez se lo va a llevar por delante su obsesión por Ayuso.

ABC

"Aldama aún no ha entregado una sola prueba de las que prometió". "Álvaro García Ortiz se escuda en medios afines para desmontar la filtración de los datos personales del novio de Ayuso". Sí, los periodistas en nómina de la mafia como Cué o Angelica Rubio a los que pagamos todos.

Dice Teodoro León Gross que "a Sánchez se le ha atragantado no poder parar los pies al juez que investiga a su mujer ni siquiera con la Abogacía del Estado, o no haber podido dar carta blanca a su fiscal general sin estar sometido a la ley y sin que se revocasen sus nombramientos, o no poder aplicar la amnistía por decreto... Y suma y sigue. Si el Poder Legislativo le sobra a Sánchez por confesión propia, el Poder Judicial le hastía". El que no está a su servicio, claro.

"El sanchismo, en su huida hacia adelante, ha optado por quemar las naves de la confianza en el sistema. Antes desacreditar al poder judicial que asumir la acción de la Justicia. Cuando le compraron el relato del 'lawfare' a Puigdemont, parecían aún abochornados, pero a estas alturas incluso sus intelectuales de cabecera, como Sánchez-Cuenca, teorizan por la calle de enmedio. No cuestionan sentencias técnicamente, sino a los jueces ideológicamente". Sí, todos fachas.

La Razón

"El IBAN de la cuenta en la que la Complutense pagaba a Begoña Gómez no se corresponde con ninguna a su nombre. Solo 40 euros de saldo en las cuentas de la esposa del presidente del Gobierno". En el umbral de la pobreza, como dice Miguel Ángel Pérez. Diez cuentas bancarias para tener 40 euros. Se quieren reír del juez y de todos los españoles, eso está claro.

"No hay duda de que la presidenta madrileña es un problema grave para Sánchez", dice Marhuenda. "La campaña contra Ayuso, utilizando recursos públicos y moviendo las cloacas del Estado, es uno de los mayores escándalos de las últimas décadas. Sánchez colocó a uno de sus peones al frente de la delegación del Gobierno para que actuara con una deslealtad institucional infinita. No hay más ver las declaraciones que ha realizado desde el primer momento. Más que delegado del Gobierno lo es del peor PSOE. No contento con ello, ha liquidado a Lobato, que no era lo suficientemente duro, para enviar a Óscar López que seguirá el mismo camino que Maroto o Iglesias. Desde luego, ha encontrado en Ayuso su némesis, aunque es cierto que se lo pone fácil. En realidad, parece su mejor aliado como hemos visto con la elección de López, aunque lo hubiera superado colocando a Patxi López". Vamos, Ayuso, a por ellos.