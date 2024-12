Hacienda se comió el mismo fraude multimillonario en tramas paralelas de Aldama: la de hidrocarburos y la de mascarillas

Hacienda sigue concentrando la atención del caso Aldama-PSOE. Y es que dos tramas de Víctor de Aldama acaban de llamar la atención porque, causalmente, generaron el mismo fraude a Hacienda. Por duplicado, claro está. Un fraude en el cobro del IVA que permitió a la trama de Villafuel de Víctor de Aldama generar un agujero de 182 millones de euros hasta que intervino la UCO y la Justicia -no Hacienda- y otro por el mismo impuesto en las mascarillas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha reconocido en la comisión de investigación del Senado que existe una vinculación entre el caso Mascarillas-Koldo-Aldama-PSOE y el caso Hidrocarburos. Ambas causas "están relacionadas", ha afirmado recientemente. Y es cierto: existe un paralelismo que puede resultar cuando menos llamativo porque hay un mismo patrón de enriquecimiento fiscal en base al IVA y el agujero generado en Hacienda y no descubierto por este departamento, sino por la UCO y la Justicia.

Similitud con el caso Hidrocarburos

Hay que recordar que el caso Hidrocarburos se basa en un fraude del IVA de 182 millones de euros por las ventas de hidrocarburos. Y recientemente los expertos fiscales del PP han advertido de la existencia de un agujero paralelo de hasta 163 millones en total no reclamados por el IVA de las mascarillas cuando lo cierto es que no se debió cobrar ese impuesto en ese producto durante la pandemia. En ambos casos, por supuesto, está imputado a Aldama. Y, aunque el fraude del IVA de las mascarillas -163 millones- no corresponde ni mucho menos de forma íntegra a los contratos de Aldama y Koldo García Izaguirre, una parte y el diseño del esquema, sí.

Montero en esa comparecencia afirmó que, según su versión, no sabía que se había incluido IVA en las mascarillas, cuando lo cierto es que el IVA quedó exento de pago gracias a la aprobación de un Real Decreto con ella misma como Ministra de Hacienda y gran protagonista de la medida.

Para colmo, Montero negó conocer la trama de mascarillas hasta febrero de 2024, cuando la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria -que depende de ella- estaba investigando la trama y pidiendo documentación a organismos como ADIF -también dependiente del Gobierno- desde enero de 2022.

Sea como sea, lo cierto es que se trata de una segunda vía de ingreso en ambas tramas que pasó por la falta de detección de Hacienda. En la de mascarillas porque se incorporó el IVA en los contratos y Hacienda nunca lo reclamó por no ser exigible el pago de este impuesto en ese producto en el covid. En la de hidrocarburos porque el fraude lo detectó la UCO a raíz de los volcados de datos de los móviles incautados en la investigación del caso Koldo-PSOE.

La denuncia del IVA de las mascarillas la ha efectuado el PP por un "posible fraude fiscal con el IVA en la compra de material sanitario desde el Ministerio de Sanidad durante la pandemia". Y es que, según los datos recabados por el Grupo Popular en el Senado, la suma total de este foco de fraude se eleva hasta los 163 millones de euros y afecta a material comprado a China. ¿El motivo? Que el Ministerio de Sanidad pagó IVA a las empresas adjudicatarias pese a que el país asiático no cobra este impuesto indirecto.