El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado este viernes que la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional haya asesorado o prestado algún tipo de ayuda al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un momento en el que el máximo responsable del Ministerio Público está siendo investigado en el Tribunal Supremo por un posible delito de revelación de secretos.

Preguntado en Las Mañanas de RNE sobre en qué asesoraron los expertos tecnológicos de la Policía, se ha mostrado tajante: "En nada, en nada, y me preocupa que alguien pueda pensar que ha ocurrido algo así. A mí no me consta siquiera el contacto entre el fiscal general del Estado y la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, ni tampoco a través del Ministerio de Justicia".

El máximo responsable de la seguridad en España ha evitado calificar de "delincuente confeso" a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en los últimos meses ha interpuesto varias denuncias a miembros del Gobierno y a periodistas de izquierdas que le han calificado de esta forma. Ha hecho malabares dialécticos, pese a la insistencia del conductor del programa, para no calificarle así.

De hecho, hasta el momento, la pareja de la presidenta madrileña ha interpuesto denuncias, sólo dentro del Consejo de Ministros, contra Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), María Jesús Montero (vicepresidenta primera), Pilar Alegría (Educación), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Isabel Rodríguez (Vivienda), Diana Morant (Ciencia e Innovación), Óscar López (Función Pública)

"Si su letrado ha pedido un acuerdo a la Fiscalía y él, que va a pasar casi un año, no ha hecho ninguna manifestación de que no dio el consentimiento a su representación letrada para hacerlo, se le podrá considerar, razonablemente, una persona que no desmiente que él era en aquel momento proclive a ese acuerdo y que él lo había instado a través de su letrado", ha dicho el ministro en un primer momento.

"Veremos lo que dicen los tribunales, pero las querellas me parecen contradictorias porque cuando su defensa pide el acuerdo y él, después de un año, sigue con la misma defensa y no ha hecho ninguna manifestación ni a la fiscalía, ni al juzgado que lleva ahora la investigación al respecto, pues deberemos entender que está conforme con aquella manifestación de voluntad y para pedir un acuerdo es muy importante reconocer los hechos", ha añadido después.

En la línea que lleva el Gobierno, ha respaldado la actuación del fiscal general del Estado en los hechos por los que se le investiga. Según ha dicho, la primera filtración de datos la realiza el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y lo único que hace la fiscalía en desmentir una información errónea. Ni una palabra sobre la filtración de documentos a los medios de comunicación que el fiscal general tenía el deber de custodiar.

"¿Qué hay después de eso? Que yo conozca, que la Fiscalía en su nota de prensa dice que ese acuerdo no fue instado por la Fiscalía sino por la defensa de la pareja de Ayuso. ¿Qué hay ahí de revelación de secretos? Digo yo, aunque se haya pasado posteriormente el correo… ¿Cuál es lo importante ahí de la revelación? Ha habido una imputación de un delito contra la Hacienda Pública… ¿Quién ha dicho eso? El entorno de la persona investigada", ha dicho el ministro.