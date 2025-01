Begoña Gómez sobre su recomendación a Barrabés: "Eran unas cartas tipo para apoyar la importancia de un proyecto"

La esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez intentó justificar en sede judicial sus cartas de recomendación a entidades públicas para adjudicar contratos al empresario Juan Carlos Barrabés con la siguiente argumentación : "Eran unas cartas tipo, modelo que se firmaron para apoyar la importancia de un proyecto que se estaba licitando".

Así consta en el acta de transcripción de la declaración como investigada que prestó la esposa de Pedro Sánchez el pasado 18 de diciembre ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Conoce los derechos que le asisten y los hechos que se le imputan. Se acoge a su derecho a responder a las preguntas solo de su abogado.

Su actividad profesional comenzó en el año 1997 en el Grupo Inmark, en el 2018 coge una excedencia y en ese momento pasa a ser directora para el I.E. que le contrató Juan José Güemes, que le conoció en el 2017, que surgió la posibilidad de poder entrar a trabajar en el IE, pero como estaba en Inmark y en la Universidad Complutense, no podía; que en el 2018 hablaron de que sí que tenía tiempo para hacer la colaboración y se incorpora al Instituto de Empresa. El nombramiento se produce en agosto, que entonces su marido no era presidente del Gobierno.

Colabora con la Universidad Complutense en el año 2012, en marzo de 2020 se desarrolla el segundo máster que es un título propio, no es un máster oficial. Esta colaboración con la Universidad Complutense no tiene un contrato laboral y los externos tienen un techo de 15.000 euros, tengan un título propio o no.

En el 2020 se desarrolla de cátedra extraordinaria de transformación social competitiva.. Se ofrece por expediente, la declarante no es catedrática de la Universidad Complutense, su colaboración está adscrita a su experiencia, que es directora de la cátedra extraordinaria y tiene un codirector. La cátedra no tiene ningún tipo de retribución, se hace de manera altruista, no tiene ningún tipo de compensación.

En el 2012 empieza a colaborar con la Complutense desde la escuela de Gobierno. En el 2019 presenta una serie de borradores, como transformación social de los negocios y de las empresas y al final lo denomina transformación social competitiva. Se confirma el máster en marzo de 2020 y es cuando comienzan la primera edición del máster de transformación social. Para promover esta formación hacen un congreso y tiene una conversación para poder intervenir en el congreso y empiezan a hablar de las formaciones, del tiempo que llevaba en la Universidad, del impacto ambiental y se sugiere formar una cátedra extraordinaria.

Cuando le dice el rector que puede existir la posibilidad de crear la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva, diseña el nombre en función de una serie de contenidos que desarrolla en el master, lo configura y lo enmarca en este nombre, que engloba todo lo que tiene que ver con el impacto social y medioambiental.

El término de transformación social competitiva no existía antes de inscribirlo. Hay una marca figurativa, que inscribe antes de formar el master. Hay otro logo que se inscribe. Esas marcas solo se han utilizado dentro del entorno de la Universidad y de forma puntual tanto por la escuela de gobierno como por la propia Universidad.

Ha tenido una relación muy fluida la que ha tenido con los rectores. Jamás ha pretendido apropiarse de esas marcas y además sin ningún ánimo de lucro, que era simplemente como una protección, para proteger en este caso que mientras se está desarrollando ese producto tecnológico, nadie se haga con el mismo hasta el desarrollo final del proyecto.