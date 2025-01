Aldama dice que "le consta" que hay cuentas en el extranjero de Begoña Gómez con seis millones de dólares

El mayor comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha asegurado que "le consta" que existe una denuncia de un particular en Fiscalía contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la que aparece un listado con cuentas en el extranjero por "más de seis millones de dólares" que le corresponderían "a ella personalmente". En tal listado, según ha revelado en una entrevista en Cope, aparecen también María Jesús Montero y la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa.

Sobre la lista, de la que ha dicho tener "una copia", ha aseverado que en caso de ser cierta sería algo "insólito" y "gravísimo". "Begoña Gómez es algo que sabíamos que podía tener, pero de María Jesús Montero me parece muy muy grave", ha añadido. De la denuncia, ha insistido en que "tiene sello de entrada del 13 de enero", aunque no le consta si ya está siendo investigada por la Fiscalía.

"Yo he visto los pantallazos de las cuentas y he visto los depósitos", ha revelado, confiando en que, pese a ser una denuncia de un particular, "va a haber alguna sorpresa muy incómoda" para Begoña Gómez y los miembros del PSOE.

El empresario también se ha referido al supuesto "sobre con información delicada" que apunta directamente a Pedro Sánchez y que estaría buscando el juez Pedraz. "Existe y lo tengo yo", ha sostenido, asegurando que entregará ese documento a la Fiscalía.

En relación a los últimos informes de la UCO —que ha calificado de "absurdos"— que le acusan de maquinar un plan para no declarar IVA que habría concluido en 182 millones de euros depositados en varios países, tales como Portugal, Colombia y China, ha dicho que "se demostrará" que no son ciertos. Así, ha garantizado que aportará las "facturas, contratos e impuestos con las sociedades con las que he pagado esas intermediaciones".

Acerca de la prohibición impuesta por la Guardia Civil en el uso de la Cruz de la Orden del Mérito que le fue otorgada por sus "tributos a España", ha señalado que dicho veto se fundamenta en recortes de prensa que, "casualmente", solo hacen referencia al asunto de los hidrocarburos, no mencionándose nada sobre el Caso Koldo, las mascarillas o Ábalos, lo que ha considerado una "hipocresía total".

Pero para Aldama "lo más grave" es la información publicada por un medio de comunicación que apunta a que habría contratado a posibles yihadistas con el objetivo de que la Guardia Civil los tuviera controlados. "Esto constituye una revelación de secretos de Estado y afecta directamente a la seguridad nacional", ha declarado, denunciando que dicha filtración provino del gabinete de Marlaska y no de la UCO.

Tal y como ya hizo en los mismos micrófonos, ha advertido que "si a mí me pasa algo, el señor Sánchez y el señor Marlaska serán cómplices de asesinato porque han sido ellos quienes lo han filtrado".