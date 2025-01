El PSOE se moviliza en la calle: ¡Hay que echar a Feijóo de Moncloa!

El Mundo

"Junts denuncia que el PSOE ofrece una "transferencia capada" sobre inmigración y pide la cabeza de Marlaska". Qué chicos tan traviesos, son como una china en el zapato, no hay manera con ellos.

Federico Jiménez Losantos dice que "la socialdemocracia europea se ha vaciado de la mano del PSOE español, en el Grupo de Puebla, financiado por Caracas". "Sánchez fue elegido presidente de la IS por retirada de sus oponentes, porque está en el poder, algo ya inhabitual en los partidos socialistas, y porque tuvo dinero de sobra para allanar voluntades y acallar suspicacias. Que las había, claro, pero es más fácil pastorear ratones que leones".

"El PSOE de Felipe era un partido corrupto pero occidental. El de Sánchez es mucho más corrupto, antioccidental y tercermundista. Y con él, siempre junto a Zapatero, ha culminado el vaciado de la IS en la mafia bolivariana. Monedero, asesor y cobrador del régimen genocida, ha dado una charla sobre derechos humanos en el Helicoide, el mayor centro de torturas de América. De Fernández Ordóñez a Albares: he ahí el cambio del socialismo y de nuestra política exterior. Al parecer, se rindieron, felices, a los 250 millones de dólares del Cañón Delcy".

"El Gobierno eleva la presión sobre PP y Junts mientras busca cómo salvar medidas". El Gobierno no sabe que gobierna el PSOE. Xosé Hermida y Cué parece que tampoco. ¡Eh, esclavos!, que el jefe, el puto amo, es el socialista chulo playa a quien babeáis. De todos modos a Sánchez no se le ve preocupado. Él viaja en Falcon.

Pepita regaña un poco al jefe. "Cada hora que se gasta señalando a los culpables de la derrota parlamentaria puede ser útil en una efímera táctica de dominar el relato político, pero es una hora perdida en una cuestión urgente para la sociedad y en la que el Gobierno carga con el grueso de la responsabilidad de liderar y buscar soluciones". Pedri, no hay que pasarse, que hay mucho idiota que aún vota PSOE, pero cada vez son menos.

"Hay alternativas para salir de esta situación y evitar un golpe a los pensionistas, que no tienen culpa de nada: ni de la voluntad de bloqueo del PP incluso en asuntos de amplio consenso social para poder denunciar cada día un supuesto apocalipsis institucional, ni de la absurda acritud de Junts, que crece en proporción a la necesidad de autoafirmación de su líder". Ni de tener a un psicópata en el Gobierno.

"El Gobierno deja en vilo 22 millones de nóminas y 12 millones de pensiones". "El PP y los socios dejan en evidencia al Gobierno: «Si quisiera, podría subir ya las pensiones»". Hasta los socios empiezan a cansarse de este canalla. "El decreto ómnibus era un artefacto urdido por el Gobierno para victimizarse. En este batiburrillo de normas no sólo se incluían la subida de las pensiones, sino la gratuidad del transporte público y las ayudas de la dana, pero también concesiones a sus socios nacionalistas como la entrega al PNV de un palacete en París o el vaciamiento de las medidas antiokupación exigidas por la izquierda radical de Sumar y Podemos, o el recorte de la financiación de las comunidades autónomas. De hecho, esta misma «oposición destructiva» del PP que denuncia Sánchez es la que apoyó, en la misma sesión parlamentaria de este miércoles 22, la convalidación del decreto que hará posible compatibilizar la pensión con el trabajo, tal como se acordó en la Mesa del Diálogo Social en julio de 2024 y que Núñez Feijóo anunció que apoyaría en una comparecencia pública hace una semana", dice el editorial. Pero ya sabemos todos de sobra el problema del Gobierno con la verdad.

A Cuartango no le sorprende. En realidad a nadie. "Es una tentación recurrente de los Gobiernos echar la culpa a la oposición de sus fracasos". "Lo más absurdo del discurso del Gobierno es responsabilizar al PP de la falta de estabilidad de la legislatura sin lanzar el más mínimo reproche a Junts, un socio que no sólo va encareciendo el precio de su apoyo, sino que además tachó de «trileros, gandules y prepotentes» a los socialistas". Y Patxi no ha dicho esta boca es mía, así son los socialistas. "Sánchez puede aguantar muchos meses en La Moncloa, incluso acabar la legislatura, pero ha renunciado a llevar a cabo un programa de Gobierno coherente y a afrontar los desafíos a largo plazo que tiene sobre la mesa. Todo se reduce a resistir. El líder que ganó una moción de censura prometiendo una regeneración ética de la política ha acabado por convertirse en un rehén de su apego al poder". Y los españoles rehenes de Sánchez.

"La UCO constata "la situación privilegiada" de Aldama por sus contactos con el Gobierno". "El "hermanito" de Aldama custodió material confidencial suyo que recuperó tras salir de prisión". Vaya con los hermanitos.

Dice Marhuenda que "lo sucedido el miércoles en el Congreso es un enorme disparate, así como una muestra de soberbia impresionante". El día a día de este gobierno. "La legislatura aguantará el tiempo que quiera Puigdemont, pero el escenario pinta mal para Sánchez". Ya será menos. Puchi pía mucho pero a la hora de la verdad sostiene a Sánchez porque le viene bien.

César Lumbreras dice que "en cualquier país de nuestro entorno esta sucesión de derrotas habría bastado para cerrar el quiosco de esta legislatura, disolver las Cortes y convocar elecciones generales. ¿Sucederá esto en España? Mucho me temo que no". "Pedro Sánchez, que se ha ido a impartir doctrina por Davos, seguirá amarrado al poder porque fuera hace mucho frio, y más en estos momentos. Qué duda cabe de que llegará un momento en el que ya no pueda más, pero, hoy por hoy, como decía el famoso cómico del siglo pasado Joe Rigoli, «yo sigo». Y, si se pierde la legislatura, como se está perdiendo, pues eso, que se pierda". Y se le ve tan pancho, la verdad.

"Los tres detenidos con el ordenador de la abogada del novio de Ayuso no fueron los asaltantes del domicilio". Luis Ventoso dice que "en la límpida democracia de Sanchistán ocurren unos portentos cada vez más asombrosos. Entre el mes pasado y lo que va del actual resulta que han sido asaltados los hogares de dos abogados que se ocupan del caso del novio de Ayuso y también el despacho del arquitecto que llevó a cabo la reforma de su piso (el famoso inmueble que es objeto de denuncias de la izquierda). Además, el propio coche de González Amador fue forzado y registrado por desconocidos". Qué cosas, oiga.

"Pero que nadie se inquiete, por favor. No intentemos ver cosas raras. Es una mera casualidad. Hay mucho chori por ahí suelto y por puro azar ha coincidido que todos se han puesto a mangar en el mismo período de tiempo el entorno del novio de Ayuso, personaje que casualmente es el epicentro de una guerra política que puede llevarse por delante al fiscal general (y tal vez, andando el tiempo, incluso a algún insigne inquilino monclovita)". Elemental, querido Whatson. "España está avanzando a pasos veloces hacia una argentinización de la vida pública al estilo de la sórdida era Kirchner. Un Watergate a plena luz del día y aquí no acaba de pasar nada".

"Sectores del PSOE sugieren a Sánchez convocar elecciones y agitar la calle contra el PP". Buena idea, venga Sánchez, convoca elecciones que la gente está deseando echar a Feijóo de Moncloa. "Que dicen que "así no se puede vivir".". ¿Algún psiquiatra en la sala?