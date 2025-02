Puigdemont y Sílvia Orriols, la nueva "alianza catalana"

Fuera caretas. Junts per Catalunya (JxCat) y Aliança Catalana comparten programa, discurso y retórica en contra de la inmigración, de los okupas y de los multirreincidentes. Las declaraciones de los dirigentes de ambos partidos son intercambiables. Sílvia Orriols es la marca blanca de Puigdemont en Ripoll, la expresión sin depurar del ADN convergente en la Cataluña interior de la que surgió la célula islamista que atentó en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Esa es la conclusión a la que han llegado el PSC y ERC tras el fiasco de la moción de censura contra la dirigente del partido independentista en la localidad gerundense de Ripoll.

El prófugo Carles Puigdemont desbarató la operación para descabalgar a la alcaldesa de Ripoll cuando todo estaba listo entre las agrupaciones locales de Junts, ERC, PSC y la CUP para asumir el gobierno local. A Junts le tocaba la alcaldía y republicanos y socialistas estaban dispuestos a integrarse en el equipo de concejales con mando en plaza. La operación que no se pudo llevar a cabo tras las últimas elecciones municipales se iba a efectuar casi a mitad de mandato gracias a que la propia Sílvia Orriols, en un alarde de chulería, decidió someterse a una cuestión de confianza (igual que Puigdemont en el verano de 2016) que perdió gracias a la unión de todos los partidos del consistorio ripollense.

Pero a última hora, Waterloo dictó sentencia. Pulgar hacia arriba. Triunfo para Sílvia Orriols, la alcaldesa y diputada en el parlamento regional que dice lo que los dirigentes de Junts piensan pero se callan para evitar la etiqueta que sí cuelgan de Aliança Catalana, la de "ultraderechistas", "xenófobos", "racistas" y "supremacistas" que sin reparo alguno atribuyen a la formación de moda en el independentismo posprocesista.

El origen de Aliança Catalana

Sílvia Orriols, la cara más destacada del nuevo separatismo de "orden", seguirá al frente del Ayuntamiento amparada por Junts, bajo la tutela del partido de Puigdemont, que ya impidió aplicar el cordón sanitario que con tanto celo impone frente al PP y Vox en los municipios de Cataluña.

El nacimiento de Aliança Catalana se atribuyó en un principio a las cloacas de ERC, el partido de las campañas de falsa bandera contra los hermanos Maragall, de los muñecos de Junqueras colgados de un puente por el que pasaban cada día los hijos pequeños del líder republicano y que enviaba mariachis a la sede de Junts para reírse de las desgracias de los de Puigdemont.

La presencia de Jordi Aragonès, primo del expresidente de la Generalidad Pere Aragonès, era la prueba del nueve de esa tesis. Se trataba de torpedear a Junts en sus principales caladeros de votos, esa "Catalunya del porc" (donde residen las principales industrias porcinas) en la que la Convergencia de Pujol fomentó la inmigración magrebí en la creencia de que al no saber español asumiría más fácilmente la catalanidad.

Sin embargo, el episodio de la frustrada moción de censura muestra que Puigdemont apuesta por sumar a su cuerda a Aliança Catalana, partido con el que comparte programa. De ahí la insistente pretensión de lograr el traspaso de las competencias en inmigración para voltear la política pujolista favorable a la inmigración magrebí y contraria a la hispanoamericana. De ahí también el endurecimiento del discurso de los alcaldes de Junts en materia de inmigración, okupas e inseguridad.

En cuanto a las excusas para no acometer la moción de censura, Junts se basa en un sondeo que según alegan pronostica una gran victoria de Orriols en las próximas municipales si fuera desalojada ahora del poder y no escatiman en críticas a Aliança Catalana, partido al que asimilan "con las corrientes políticas más radicales de Europa", según el comunicado emitido el martes para justificar su negativa a censurar a Orriols. Alegan que a Aliança Catalana no se la puede derrotar en los despachos sino que hay que hacerlo en las urnas. Palabra de Junts, el partido que con siete diputados aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.