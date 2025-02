Maniobra perfectamente orquestada por socialistas e independentistas. Primero, una encuesta en la que se alerta de un presunto retroceso del uso del catalán. Después, un plan de la Generalidad para aumentar los cursos de catalán y para acabar, un acuerdo entre patronales, colegios profesionales, sindicatos, entidades y partidos separatistas con el objetivo de erradicar el español de Cataluña.

"Català per a tothom, a cada feina, a cada escola a cada barri" (Catalán para todos, en cada trabajo, en cada escuela, en cada barrio) es el último eslogan totalitario de Cataluña. La operación comenzó hace dos días con la presentación por parte de la Generalidad de la encuesta de usos lingüísticos de población (EULP), un sondeo quinquenal sobre el conocimiento y el uso del catalán.

Según los datos del trabajo estadístico, el 32,6% de la población residente en Cataluña tiene el catalán como lengua habitual. La Generalidad sostiene que es el dato más bajo en las últimas dos décadas y atribuye el descenso al incremento de la población inmigrante. Frente a ese 32,6%, la encuesta afirma que el 48,6% emplea normalmente el español. Sin embargo, siempre según los supuestos datos de la Generalidad, es que casi el 100% de la población entiende el español mientras que en el caso del catalán, el porcentaje es del 93,4% entre los mayores de 15 años.

El sondeo afirma también que hay dos millones de catalanes (en su mayoría de procedencia extranjera) que quisieran aprender a hablar y escribir catalán correctamente. Tras presentar esa dudosa encuesta, la Generalidad anunció una partida extra de nueve millones de euros a fin de aumentar los cursos de catalán y pasar de las 120.000 plazas anuales a 200.000.

Baile de cifras

Pero todas estas cifras varían de un día para otro y según quien las exponga. Por ejemplo, entidades como la Plataforma per la Llengua difunden la especie de que el sindicato de manteros se queja de que hay pocas plazas para aprender catalán mientras que Òmnium Cultural lamenta las listas de espera para acceder a unos cursos que otras organizaciones separatistas califican de inexistentes.

Todo vale para construir la tesis de que el idioma catalán está en peligro de extinción mientras que el español (los separatistas siempre hablan de "castellano", nunca de "español") goza de una envidiable salud en la región, siempre según la propaganda de la Generalidad y los partidos y entidades socialistas y separatistas.

Tras la encuesta y el plan de choque de la Generalidad con el aumento de las plazas y sobre todo del dinero destinado a los cursos ha sido el turno este viernes de lo que el independentismo llama "sociedad civil". Bajo el antecitado eslogan de "Català per a tothom, a cada feina, a cada escola a cada barri", patronales, sindicatos, colegios profesionales, entidades y partidos pasan a la acción exigiendo más cursos y más plazas. En concreto, ochenta mil más al año bajo el siguiente reparto: 30.000 en el "Consorcio para la Normalización Lingüística", el aparato administrativo que expide los certificados sobre el conocimiento del idioma; otras 30.000 en los centros de trabajo y 20.000 en las escuelas, pero para los padres y madres que no saben catalán, dado que en los colegios el catalán es obligatorio mientras que se prescinde casi por completo del español. En este último caso y según los cálculos de los promotores de la extinción del español habría casi medio millón de padres y madres con niños en el sistema escolar catalán que no hablan dicho idioma.