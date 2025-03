La declaración de Jessica Rodríguez en el Supremo apuntala la malversación de Ábalos y salpica a Montero

La declaración de Jessica Rodríguez en el Tribunal Supremo apuntala el presunto delito de malversación cometido por el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y salpica a la ministra de Hacienda María Jesús Montero en la trama Koldo.

La prostituta que alternaba con Ábalos aseguró el pasado jueves en su declaración como testigo ante el magistrado que investiga la parte de la trama Koldo que afecta a los aforados, Leopoldo Puente, que estuvo contratada en las empresas públicas Ineco y Trasgsate. Jessica Rodríguez estuvo cobrando durante un total de dos años y medio un sueldo público sin trabajar un solo día. Ábalos es investigado hasta el momento por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho o la citada malversación. Por su parte, María Jesús Montero aún no está investigada por ningún ilícito. Este martes declaran como testigos el jefe de Gabinete de Montero, Carlos Moreno, el hermano de Koldo García, Joseba García, o el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "la contratación de Jessica con fondos públicos sin trabajar constituiría un presunto delito de malversación continuada, muy grave. Ineco es una empresa pública de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes. Por su parte, Tragsatec es una de las empresas que forman el Grupo Tragsa, holding de empresas públicas adheridas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda".

"La presunta malversación cometida con la contratación de Jessica salpicaría al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, como máximo responsable de Ineco, y a la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero como máxima responsable de Tragsatec. Del delito de malversación también sería responsable la que fuera presidenta de Ineco en esa época Carmen Librero, que estuvo presente en varios proyectos con el empresario Víctor de Aldama, y el presidente de Tragsatec Jesús Casas", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "muchas de las personas que han declarado como testigos en los últimos días ante el Alto Tribunal previsiblemente sean imputadas por el magistrado Leopoldo Puente, entre ellas, Jessica Rodríguez. Á esta prostituta se la consideraría partícipe a título lucrativo de la malversación de caudales públicos".

"Jessica Rodríguez tendría que devolver los más de 30.000 euros cobrados de las empresas públicas Ineco y Tragsatec y las dádivas recibidas del exministro José Luis Ábalos que se obtuvieron con fondos públicos", concluyen.

Recordamos que se considera partícipe a título lucrativo a quien concurre al procedimiento penal, no como responsable criminal del ilícito penal investigado, sino en calidad de responsable civil directo por haber obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito derivado del comportamiento penalmente punible atribuido a otro.

Durante su declaración como testigo del pasado jueves 27 de febrero ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Jessica Rodríguez hizo estas revelaciones sobre su contratación en Ineco y Tragsatec:

En ese momento de mi carrera no tenía todas las asignaturas que debía tener y el Sr. Ábalos me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba. Le di mi CV, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi CV en una web. Me imagino que por encargo del Sr. Ábalos sí, porque yo no había echado el CV en ningún sitio. Luego me llamaron para ir a hacer una entrevista a los días con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo. Yo tenía un grado superior, y estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban.

En Ineco, Yo fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales, y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba (el hermano de Koldo) me dijese…. Era auxiliar administrativa del Sr. Joseba. Yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada. Estuve dos años y cobraba el SMI, unos 1.060 euros. En Tragsatec, he intentado recordarlo, y no lo recuerdo. No sé si se me cambió de un contrato a otro, yo sé que no hice ninguna entrevista. Ganaba lo mismo.