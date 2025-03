Las prisas de Aldama por cobrar las mascarillas surgieron porque Torres pagó 1,3 millones de más y temían el control

Víctor de Aldama tenía prisa por cerrar el contrato y cobrar las mascarillas enviadas al Gobierno de Canarias. El entonces presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, reconoció a Koldo García Izaguirre que, "resuelto" el asunto de las mascarillas iba a poder "dormir mejor". Y la UCO tiene la clave de las prisas y preocupaciones. Y es que el ahora ministro pagó 1,3 millones de euros de más por los sobreprecios y la trama tenía miedo de que les cazaran.

Las fechas

El 22 de abril de 2020 se adjudicaron 6,8 millones de euros por 2,7 millones de mascarillas desde el Servicio Canario de Salud. El precio pactado: 2,5€ la unidad. Los días 23,25 y 28 de ese mismo mes de abril se realizó la entrega de las mascarillas. Y el 27 de abril, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales informó de que había 837.800 mascarillas no aptas para el uso contratado y categoría FFP2.

El 4 de mayo y pese a saber que el 31% de las mascarillas entregadas eran fake -amén de no tener referencias profesionales de la empresa (sólo existía la indicación de Koldo García Izaguirre) le adjudican otro contrato por valor de 5 millones de euros. Entre los días 15 al 21 de mayo se produjo la entrega de estas mascarillas, las del contrato de 5 millones.

El 5 de junio se pagaron 4,7 millones de euros del contrato inicial de 6,8 millones de euros, con lo que quedaban por pagar 2 millones por las mascarillas fake. Y, lejos de denunciar el contrato por la parte correspondiente, Koldo se quejó a Torres por retraso del pago. Torres se movió y fue el momento en el que se generó el famoso mensaje de "todo arreglado" y "podré dormir mejor".

El 11 de agosto se pagaron los 5 millones. En noviembre se acordó modificar el contrato para que las 837.000 mascarillas fake, se mantuvieran como quirúrgicas y no FFP2 y nada menos que a precio de abril (0,8€), en vez de a coste de noviembre (0,15€). Y, para como, se acordó la entrega de otras 550.000 mascarillas FFP2 para mantener el importe inicial del contrato (6,8 millones). Traducido: se amoldó el pago y contratos de la Administración canaria, no a los intereses de la población, sino de la empresa de la trama. Todo ello, a llamada de Koldo.

Lo más curioso es que estas últimas mascarillas se pactaron también a precio de abril -2,5 euros-, cuando en esas fechas los precios ya estaban muy por debajo, y la propia Soluciones de Gestión había acordado con sanidad en el contrato marco, un precio de 1,13€.

Precios desmedidos

Al final y a pesar de ser un contrato de emergencia que tiene un plazo de ejecución de un mes, Torres permitió no sólo continuar con un contrato que debió rescindirse parcialmente, sino que fijó unos precios fuera de mercado y que supuso un sobre coste injustificado de 577.530 euros por las mascarillas quirúrgicas y de otros 753.500 euros por las FFP2 adicionales, en comparación con el precio que se hubiese obtenido de haber rescindido parcialmente el contrato y haber firmado la compra del mismo número de mascarillas ex novo. En total, 1,33 millones de euros de sobrecoste.

La guinda fue la fecha de entrega: se permitió la entrega en febrero de 2021.

La UCO señala en sus informes sobre este asunto: "Ahora bien [la situación de emergencia], esto no es óbice para no cumplir expresamente con los requisitos reflejados en la Ley, y es que al no haber sido posible observar ningún documento (comunicación vía e-mail, contrato, etc...) que refleje el acuerdo entre las partes, no se puede encontrar explicación al hecho de que en primera instancia se realizara un pedido de 2.500.000 mascarillas a soluciones por importe de 6.875.000 €, pero finalmente se facturasen 3.302.300 mascarillas por un importe de 6.870.518,50 € sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia (802.500 unidades) por parte de soluciones o que se hubiera producido un cambio en el acuerdo inicial".

Lo cierto es que, mientras el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se intenta librar de las acusaciones lanzadas por Víctor de Aldama del uso de los pisos con "señoritas", sigue saliendo información de las distintas ramificaciones del caso Koldo-PSOE. Y una de ellas sigue centrada en la investigación original de los contratos de mascarillas a la trama. Y allí los datos apuntan a otro foco que tendrá que explicar el ahora ministro y antes presidente autonómico de Canarias. Porque Ángel Víctor Torres pagó, además, a la trama en Canarias mascarillas un 560% por encima del valor de mercado.