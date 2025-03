Las 13 preguntas de Feijóo a Sánchez sobre seguridad y defensa que quedaron sin respuesta

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras su entrevista con el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y del principal partido del país, ha hecho un repaso a las múltiples preguntas que le ha realizado a Pedro Sánchez que se han quedado sin respuesta.

Tras quejarse de no haber recibido la más mínima actualización de las "relaciones, riesgos y amenazas concretas en las que España está inmersa en política exterior" después de tres años de silencio sepulcral, le ha "preguntado cosas concretas", que entiende "que son las que se preguntan los ciudadanos en la calle".

Gasto en Defensa

"Le he preguntado ¿qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto de Defensa? ¿Qué incremento de presupuesto tiene que tener el actual presupuesto del Ministerio de Defensa? ¿En qué plazos hay que obtener ese presupuesto? ¿Cómo se va a ejecutar año a año? ¿En qué partidas y cómo se va a financiar? ¿Con más impuestos de los ciudadanos? ¿O con más reajuste del presupuesto de gasto actual? No he obtenido ninguna respuesta".

Compromisos con los socios europeos

También le ha planteado qué compromisos ha adquiridos con sus socios europeos en materia de seguridad, "si ha mostrado voluntad de formar parte de la denominada coalición de voluntarios y si está abierto a enviar tropas a Ucrania y más armamento a Ucrania. De momento, me ha dicho que no podía responder".

Aseguramiento de la soberanía nacional

Y le ha preguntado cómo va a asegurar la soberanía nacional "con temas concretos": "Si contempla una reorientación de la industria militar del país; si está valorando nuevas decisiones para preservar nuestra soberanía energética; si va a reforzar la protección de nuestra frontera sur; o si mientras el resto de Europa habla de mejorar el control de fronteras, el control de extranjería y la inmigración, aquí se va a ceder el control de fronteras, el control de extranjería y la inmigración al separatismo. Tampoco he obtenido respuesta".