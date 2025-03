Rueda, sobre el futuro de Mazón: "Seguir o no seguir, dimitir o no, es una cuestión personal"

La ciudad de Orense ha acogido una edición especial del programa Es la Mañana de Federico de esRadio que ha contado con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha comentado numerosos asuntos de la actualidad nacional e internacional. Uno de los temas que ha tratado el líder del PP en esta región es la última cesión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus socios separatistas: el control de las fronteras.

Sobre esta cuestión, Rueda ha asegurado que "es una fase más para ir troceando el Estado, debilitándolo, entregándolo a los que no tienen ningún interés en que se mantenga y haciéndonos a todos en conjunto cada vez más débiles". Ha dicho que todo esto ocurre "con un presidente chantajeado al que cada día le inventan un chantaje nuevo y todo lo que le propongan lo va a ir aceptando". Para el presidente gallego "el problema es que nos afecta a todos" y que le "parece un disparate" porque "si por algo es reconocido un país es que tiene unas fronteras que nos identifican a todos y que todos defendemos conjuntamente".

Alfonso Rueda, que acaba de llegar de una gira por Argentina y Uruguay donde se ha reunido con la gran comunidad gallega que vive en esos países, ha dicho sobre la inmigración que "Galicia es una tierra de acogida" y que en esta región los inmigrantes "pueden tener una vida laboral y puestos de trabajo".

El presidente de la Xunta de Galicia también ha comentado cómo la falta de médicos está lastrando la adecuada atención y ha culpado al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. Alfonso Rueda ha dicho que Sanidad es "quien tiene que espabilar" porque es "quien tiene competencias de coordinación y de reconocimiento de títulos y no tiene la presión que tenemos las CCAA que somos los que prestamos las asistencias". "Hay una necesidad de médicos y nos estamos cogiendo los médicos las unas a las otras. Eso no es una solución", ha destacado. Cree que "se podrían formar más médicos en España, pero el Ministerio sigue poniendo unos límites y unos tapones que no tienen ningún sentido. Se nota muchísimo que ellos no tienen el problema y simplemente teorizan". Una solución que propone el presidente gallego es "agilizar el reconocimiento de la homologación de títulos" de otros países.

Alfonso Rueda ha tenido unas palabras para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sobre la campaña que la izquierda está haciendo contra ella. Ha asegurado que "al final la gente no es parda, como decimos en Galicia, y cuando se le pide que opine a través de unas elecciones la presidenta de Madrid cada vez tiene más apoyo. Por algo será. Hace las cosas bien y la gente ve esa persecución que lo que hace es reforzarla".

Del BNG a Yolanda Díaz

Uno de los asuntos que ha comentado Alfonso Rueda es cómo el Bloque Nacionalista Gallego, que se ha convertido en el segundo partido de Galicia tras el hundimiento del PSOE en las pasadas elecciones, sigue las directrices de partidos "radicales" en su postura a favor de Rusia. Ha señalado que "cada vez que les pedimos que condenen la actuación de Rusia siempre se ponen de perfil y su diputado en Madrid no es capaz de condenar nada que tenga que ver con Rusia".

Ha indicado que "el BNG es lo lo que es, es aliado de Bildu y se presenta con ellos a las elecciones. En sus estatutos dicen claramente que hay que ir a la autodeterminación de Galicia y al monolinguismo". El auge de este partido en las pasadas elecciones se debe a que eso "lo quisieron disimular con la colaboración de Pedro Sánchez y lo que consiguió es dejar al PSOE en un resultado histórico por abajo". El BNG para Rueda es "un partido radical y que no engaña a nadie" y que "lo triste es que es un partido que en su día era estructural como el PSOE se ha quedado en algo testimonial con la inestimable colaboración de Pedro Sánchez".

El presidente de Galicia cree que Sánchez "con tal que el PP tuviera una derrota en las elecciones de hace un año era capaz de poner un partido independentista más en un gobierno autonómico y le daba exactamente igual con tal de avanzar en la destrucción del PP y más en la tierra de Alberto Núñez Feijóo". "Afortunadamente los gallegos son muy listos, vieron la jugada y dijeron que de eso, nada. Ese era el plan de Pedro Sánchez".

Sobre Yolanda Díaz ha dicho que se tiene que "remitir a los antecedentes" y ha recordado que "ella hizo política aquí por lo que la conocemos muy bien". Ha contado que la vicepresidenta "fue diputada en el Parlamento de Galicia, destrozó el partido del que formaba parte y se fue a Madrid. Allí ha ido destrozando otros partidos y, al final, está como está". "La razón por la que Podemos o Sumar no tienen representación en el Parlamento de Galicia tiene una respuesta clara: los conocemos bien", ha dicho Rueda. El líder del PP gallego ha indicado que a Yolanda Díaz "la gente no la vota porque ve lo que ha ido haciendo. Estando en partidos, destrozándolos y pasando al siguiente. Es un comodín que cada vez encoge más. Visto los antecedentes no le espera un buen futuro, si le dan tiempo destrozará donde está ahora e intentará destrozar lo siguiente".

Un consejo para Mazón

Con respecto a la situación en la que se encuentra el presidente de la Comunidad Valenciana, Rueda ha criticado "el interés es decir que el único que actuó mal fue Mazón": "Eso no fue así. Ya veremos cómo se actuó, hay un proceso judicial en marcha, pero tengo clarísimo que la responsabilidad no vendrá de un solo lado". El líder del ejecutivo gallego le ha deseado a su compañero de partido "que la reconstrucción salga bien y ya veremos después su futuro político": "Es muy difícil dar consejos en un tema así. Si tengo dar alguno, insisto: que se centre en la reconstrucción". Además, ha eximido a Feijóo de cualquier responsabilidad a la hora de decidir el futuro de Mazón: "Al final, seguir o no seguir, dimitir o no, es una cuestión personal".

Sobre los aranceles de Trump al vino, el presidente de la Xunta ha reconocido que "estos temas nos preocupan". Aunque sólo exportan el 2,5% del vino a EEUU y "tenemos casi el 98% en otros países", espera "que Europa tenga una posición clara y sea capaz de defendernos" y que el tema, finalmente, se solucione: "En la guerra arancelaria, quien sale perdiendo es quien exporta. Y el consumidor estadounidense". "Claro que nos preocupa: no tenemos nada que ganar en una guerra arancelaria", ha insistido.

Feijóo en Moncloa

Finalmente, ha criticado a Sánchez por el encuentro que mantuvo este jueves con Feijóo en Moncloa. Considera que el presidente del Gobierno "pide un voto de confianza sin dar explicación para poder gastar sin límite y sin decir cómo lo va a hacer", y entiende la reacción de Feijóo: "Salimos como entramos. Un presidente que no es capaz ni de ponerse de acuerdo con su vicepresidenta". "Lo que decía ayer Feijóo es lo que hay que hacer: ‘Usted respeta al Parlamento y comparece en el Parlamento, y si tiene la aprobación, lo va a hacer, y si no, lo que tiene que hacer es convocar elecciones’", ha concluido.