El Supremo ordena averiguar el domicilio de la Miss Asturias e investiga su 'enchufe' en Logirail

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado realizar gestiones para la averiguación de un domicilio actual de la Miss Asturias Claudia Montes vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos que estaba citada ayer como testigo, y que no compareció en el tribunal.

En un auto, la que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor explica que la Comisaría especial del Supremo ha informado que contactó telefónicamente con la interesada, comunicándole verbalmente lo dispuesto en su cédula de citación y requiriéndole también para que designara una dirección de correo electrónico a la que pudiera serle remitida, negándose ella a facilitar ningún dato personal y manifestando que deseaba ser citada personalmente en su domicilio, que no facilitó.

También han informado los agentes actuantes que, solicitada colaboración a la Policía Nacional de Gijón, demarcación en la que ella tendría su último domicilio conocido, la misma no fue hallada, informando la Policía local de Gijón a la Policía Nacional, que, personados en la referida dirección, nadie fue encontrado, indicando los vecinos que la mujer había sido desahuciada, desconociéndose su actual paradero.

El auto indica que, al no tenerse plenamente la certeza de que la citación hubiera llegado de forma cumplida al conocimiento de la mujer, y siendo desconocido su actual paradero, procede comprobar si en el punto neutro judicial puede obtenerse un domicilio operativo distinto de aquél en el que las gestiones para citarla resultaron infructuosas.

En caso negativo, el magistrado acuerda que se libren los correspondientes oficios a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Jefatura de la Policía Local de Gijón, expresándose en los mismos cuál resultaba ser su último domicilio conocido, así como su número de D.N.I., al solo efecto de que se averigüe el domicilio actual de la mencionada persona, a fin de que pueda ser citada para declarar como testigo en esta causa especial.

Sobre el enchufe de Claudia Montes en Logirail

Además, el juez acuerda en el mismo auto, con el propósito de establecer el modo en el que dicha persona accedió a desempeñar trabajo por cuenta ajena en la empresa LOGIRAIL SME SA, librar oficio al Presidente de su Consejo de Administración para que remita en 15 días de plazo máximo información y documentación relativa a los siguientes extremos:

Relacionado Miss Asturias se libra de comparecer en el Supremo tras ser desahuciada

a.- Explique el modo en que fue publicada la vacante, después cubierta por doña Claudia Montes Martínez (con expresión de la fecha y el canal en el que se difundió la oferta pública, si la hubo, o las razones por las que, en su caso, no se produjo).

b.- Indique el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza.

c.- Indique en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguna entrevista con los candidatos, en particular con doña Claudia Montes Martínez. En caso de que la hubiera habido, deberá precisarse quien fue la persona o personas que entrevistó a los candidatos y en particular a doña Claudia.

d.- Aporte el contrato de trabajo finalmente suscrito por LOGIRAIL SME SA con Dª Claudia Montes Martínez, precisándose la fecha de incorporación y cese en la empresa de dicha trabajadora.

e.- Explique, si quiera sucintamente, en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a doña Claudia Montes Martínez durante su relación laboral con LOGIRAIL SME SA, e identifíquese a la persona que le encargaba los concretos trabajos a desarrollar y a la que de forma directa rindiera cuenta. Deberá indicarse la identidad de quienes en la mencionada empresa actuaran como jefes inmediatos de la referida trabajadora.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.