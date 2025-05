José Luis Ábalos ha visto como Víctor Aldama ha metido en la ecuación judicial a su hijo, Víctor Ábalos, un asunto que incrementa de manera notable la presión para el que fuera el hombre de máxima confianza de Sánchez desde las primarias. Según la acusación de Aldama, el hijo del exnúmero dos para todo de Pedro Sánchez realizó labores de consultoría en las operaciones de presunto amaño de obras públicas. Esas operaciones, además, habrían sido la fuente de parte de las comisiones ilegales cobradas por los integrantes de la trama y, por otro lado, de parte de la supuesta financiación ilegal que habría acabado en manos del PSOE, según las mismas acusaciones. Pero, además, la declaración en sede judicial de Víctor Ábalos ha servido para certificar una aparición adicional en los actos de la trama. En concreto, en el piso de 1,9 millones del Paseo de la Castellana que Aldama asegura que era un pago de la trama a José Luis Ábalos por sus labores en las obras públicas bajo sospecha. El hijo del exministro no negó su conocimiento del piso e, incluso, admitió que "asesoró" a su padre sobre el inmueble.

El hijo de Ábalos es una de las mayores preocupaciones en estos momentos del exministro. Víctor Ábalos contestó al juez en esa cita asegurando que no tiene "vínculos, ni socios en común con Aldama. Ni indirecta ni directamente". Pero una de las preguntas insistió en lo siguiente: "Aldama dice que en su teléfono móvil tenia conversaciones con Ud. acerca de un piso que su padre le estaba intentando alquilar con opción de compra en la Castellana. ¿Esto es posible?". Y la respuesta no negó el asunto: "A ver, mi padre es una persona que a la hora de gestionar un alquiler… yo soy la persona que le asesoro. Yo tengo experiencia en el sector inmobiliario". Es más, afirmó: "Sí me pude haber puesto en contacto con él como cualquier otro agente inmobiliario para preguntar por la operación en sí".

Ese piso no es un inmueble cualquiera. Víctor de Aldama ha aportado al Tribunal Supremo mensajes sobre contratación de obra pública presuntamente amañada y ha señalado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a su entonces asesor Koldo García y al PSOE en su conjunto por el cobro de comisiones ilegales. Aldama ha aportado, igualmente y en relación con ello, un escrito en el que asegura que pactó con el exministro de Transportes José Luis Ábalos la entrega de un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid valorado en 1,9 millones de euros como "garantía" de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos "preadjudicados" de obra pública. Aldama, de hecho, ha añadido hasta el contrato con opción de compra con la firma de Ábalos.

Y se supone que, justo en ese piso, es en el que habría asesorado Víctor Ábalos.

Hay que recordar que Víctor de Aldama pactó con la Fiscalía Anticorrupción y el juez colaborar con nueva información y pruebas y que ambos consideran que el pacto se está cumpliendo. La Justicia, por ello, mantiene a Aldama fuera de la prisión provisional decretada inicialmente por el caso Hidrocarburos. Aldama empezó a tirar de la manta con datos de obras públicas, mordidas, inmuebles, sobornos y demás. Y los afectados empezaron a negarle. Uno de los más activos en intentar desmentir la información de Aldama fue el exministro, exnúmero 2 del PSOE y ex todo de Pedro Sánchez hasta hace unos años e incluso en las primarias, José Luis Ábalos. Y Aldama deslizó la presencia del hijo de Ábalos en determinados actos relacionados con la trama. Y el material entregado por Aldama acredita esa presencia, un factor que, obviamente, no dejará tranquilo al padre de Víctor Ábalos y que puede introducir tensión en el presumible pacto de silencio alcanzado entre Pedro Sánchez y Ábalos. Aldama ha dado, así, detalles del papel del hijo de Ábalos, un factor de especial sensibilidad para el exministro. "Don José Luis Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana no. 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros, antes de su reforma. Este contrato permitía a don José Luis Ábalos asegurarse el cobro de las comisiones futuras. Una vez abonadas el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo. En el propio documento se disponía que la opción caducaría el 14 de febrero de 2024", describe Aldama en su documentación remitida al Supremo. "En los WhatsApp mantenidos entre don Víctor de Aldama y el hijo de don José Luis Ábalos, don Víctor Ábalos, éste requirió varias veces información acerca de cómo se realizaría la transmisión del inmueble sito en el Paseo de la Castellana núm. 164. El contacto con el citado aparece en el teléfono móvil núm. + 34 XXXXXXXX, intervenido en el registro del pasado día 7 de octubre, ordenado por el Ilmo. Juzgado Central de Instrucción núm. 5, en las Diligencias Previas núm. 147/2024", añade esa documentación.

