La UCO prueba que Sánchez actuó en el rescate de Air Europa en dos ocasiones y tras la gestión de Begoña Gómez

Los chats de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han certificado una mentira más de Pedro Sánchez. Él aseguró no haberse implicado en el rescate de Air Europa y a la vista está que, no sólo se sumergió en esa operación, sino que fue decisivo para su concesión y condiciones, como avalan las frases conocidas a su ministro imputado por cuatro delitos y su papel en la trama del PSOE, Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre. Pero esos chats y el resto de información en manos de la UCO prueba otra cuestión: que Sánchez actuó para impulsar el rescate de Air Europa en dos ocasiones y siempre tras la gestión de Begoña Gómez. La primera en julio, la segunda a la vuelta de las vacaciones de agosto, en la primera semana de septiembre.

No una, sino dos veces. Y siempre tras un movimiento previo de su mujer; Begoña Gómez.

Las fechas clave del rescate

La primera de esas ocasiones se produjo el 16 de julio de 2020. En aquella ocasión Begoña Gómez -sin que se haya explicado aún con qué motivo, razón o contenido, se reunió con el CEO y responsable final de la empresa rescatada, Javier Hidalgo. La reunión tuvo como lugar la sede empresarial. Y horas después era Pedro Sánchez el que se reunía con Nadia Calviño y con José Luis Ábalos para abordar un rescate que aún no estaba ni solicitado formalmente. Es más, al día siguiente, los chats interceptados por la UCO describen una llamada de Sánchez a Ábalos para hablar de lo avanzado en el rescate de la aerolínea. Air Europa, por cierto, a esas alturas, ya había recibido otra ayuda multimillonaria: 141 millones por medio de una línea ICO -dependiente del Ministerio de Nadia Calviño- un par de meses antes.

Begoña Gómez se reunía y Sánchez actuaba.

El patrón se repitió en la primera semana de septiembre. El 3 de septiembre Hidalgo llamó a la mujer de Sánchez para desbloquear el pago del rescate. Realmente no estaba bloqueado: simplemente se trataba de los tiempos normales de concesión de un rescate. Pero Hidalgo estaba muy nervioso por la situación de su empresa. Sólo había pasado el mes de vacaciones de verano realmente desde las primeras reuniones de Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Pero Hidalgo quería los 435 millones ya. Y, efectivamente, tras la llamada a la mujer del presidente, en cinco días era Sánchez el que confirmaba a Ábalos su posición favorable al rescate. Eso sí, creció hasta el dinero: porque ya no fueron concedidos 435 millones, como había solicitado la propia empresa, sino 475 millones. Cuarenta millones más de los pedidos.

Los mensajes interceptados por la UCO

Lo cierto es que, mientras el Gobierno no deja de afirmar que no hay nada en la investigación judicial que afecte al rescate de Air Europa, la UCO no deja de aportar nuevas pruebas. Los investigadores resumen un mensaje capturado justo el día después de las charlas entre Sánchez y Ábalos, el 9 de septiembre, a las 09:26 horas: "Aldama envió a Nuria -secretaria de Hidalgo- el siguiente mensaje de WhatsApp: "Buenos días, corazón, esto que te voy a comentar es sólo para ti no digas que lo sabes por mí por favor y es para tu tranquilidad. Ayer por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. Besazo y tranquila todo se arreglará no sé si valorarán el trabajo que se está haciendo pero todo se va a arreglar besos".

Ni el contenido del mensaje ni la fecha del mismo es baladí, ya que dicha confirmación se produciría apenas unas horas después de que el mismísimo presidente del Gobierno se dirigiera a José Luis Ábalos para darle instrucciones sobre el polémico rescate. "Creo que merece la pena que le demos una vuelta", le instó al exministro.

Los beneficios otorgados a Ábalos

La nueva evidencia se suma, además, a un mensaje enviado por José Luis Ábalos y publicado ya por Libertad Digital que deja claro su papel predominante en el diseño y negociación del rescate de Air Europa dos meses antes de que fuese aprobado. La UCO está convencida de que, por el camino, el exministro recibió como pago por "las molestias generadas" -como le llamó Víctor de Aldama- las vacaciones pagadas en Villa Parra, la mansión de Marbella pegada a un prostíbulo. Y también sostiene la UCO que Aldama -que trabajaba como asesor de Gloabalia-Air Europa por 12.100 euros al mes- se valió de su influencia sobre Koldo García Izaguirre y Ábalos para influir en la concesión del rescate de la aerolínea.

