La implacable fototeca de Leire Díez que desmiente al PSOE, "mención especial" a su cena con Begoña Gómez

7 / 13

Leire Díez reconoció al comienzo de la charla que su objetivo era acabar con la “Camorra de la Guardia Civil” y que su gran prioridad era el teniente coronel “Balas”. “Necesito a Balas (…) Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas. ¿Vale? No hará falta que te diga más”, dijo Leire Díez, como recoge la grabación del encuentro, a la que ha tenido acceso este diario. Hamlyn afirmó que efectivamente disponía de información sensible sobre el mando de la Guardia Civil que interesaba al PSOE y que estaba dispuesto a compartirla, pero quería saber qué obtendría a cambio.