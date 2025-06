La cloaca del PSOE diseñó un plan para que Sánchez asalte Repsol

La cloaca del PSOE diseñó un plan para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asalte Repsol. Esta compañía energética española está presidida por Antonio Brufau y el puesto de consejero delegado lo desempeña Josu Jon Imaz.

Libertad Digital publica en exclusiva una grabación en la que el abogado Jacobo Teijelo propone a un empresario presentar una denuncia para acusar a Repsol de un supuesto fraude. Teijelo integra el grupo clandestino del PSOE junto a la mano derecha del secretario de organización socialista Santos Cerdán, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset.

En el audio se escucha como Teijelo da indicaciones al empresario, que es investigado por otro caso relacionado con hidrocarburos en la Audiencia Nacional. Todo ello, con el objetivo de que tras denunciar a Repsol pueda ser absuelto o se le reduzca la pena de una hipotética condena tras poner en la diana a la citada compañía energética.

Según Teijelo, "el elefante dentro de la sala" y "el gran fraude" es Repsol". Acusa a la empresa de efectuar supuestas "prácticas restrictivas de la competencia en el mercado". El letrado aconseja además al empresario imputado hablar con el despacho de abogados EJASO para "instrumentalizar" la denuncia contra la multinacional petroquímica española. También le insta a entrar en contacto con el fiscal del caso para ofrecerse como "testigo protegido". "Repsol decide quién es su competidor y quién no es su competidor", asegura el propio Teijelo.

Durante la conversación, este abogado se refiere a la posibilidad de que exista "presión política" y apunta que si el empresario accede, se llevaría "el premio de la colaboración". Por último, afirma que tras el cierre de Repsol-Venezuela, va a aumentar el contrabando y la compañía española va a recurrir a su "Repsol B" para sacar petróleo del país.

Fuentes conocedoras de estas negociaciones consultadas por LD afirman que "estas maniobras constituyen una operación de Estado dirigida por el mismo presidente del Gobierno Pedro Sánchez para descabezar a la cúpula directiva de Repsol y colocar a su gente, tal y como ha hecho ya en otras grandes empresas españolas. El objetivo era presentar una denuncia contra Repsol y utilizar el escándalo para intentar cesar a sus directivos y controlar así a la compañía desde dentro".

"Pedro Sánchez está convencido de que la mayoría de presidentes de las compañías del Ibex 35 son del PP. El presidente del Gobierno quiere colonizar estas empresas para, entre otras cosas, manejar la inversión de publicidad en los medios de comunicación, y así tener más poder y manejar a la opinión pública. En el PSOE están obsesionados con descabezar a Repsol", concluyen.

A continuación, este diario reproduce la transcripción de la grabación de la cloaca del PSOE:

Yo lo que creo es que él no se ha mirado la causa en cuyo caso mal, o está, digamos, condicionado por Repsol también, en cuyo caso peor. Porque lo que no me explico. Lo que yo digo es que el asunto, el fundamento del asunto, el elefante dentro de la sala es esto, es Repsol.

Si tu esperanza es que te retire la acusación de la Fiscalía, yo, por mi parte, yo no tengo esa posibilidad, no lo veo. Otra cosa es lo que estamos hablando desde el principio, es que tú pudieses ir como el denunciante a decir, mire usted la historia de Repsol. Pues yo he colaborado con la justicia y porque pues esto es lo que hay, tal. Te incorporamos toda la información que pueda ser y que eso puntúe como a lo que estamos diciendo del 305 (artículo 305) y alternativamente como colaboración muy cualificada, que eso en la Audiencia (Audiencia Nacional) se valora y te puede significar desde una absolución hasta una reducción de pena por una atenuante muy cualificada de confesión ante la Audiencia.

Esas son las posibilidades que hay. Esas son las que hay ahora mismo nada más. ¿Por medio de la Fiscalía? Por supuesto que por medio de la fiscalía, claro que se moverá con la Fiscalía ya ahora mismo para decirle eso. Que la Fiscalía General de Estado no puede decirte, pues voy yo ahora y le digo al fiscal de tal asunto pero te lo pregunto, que eso no es posible. Habría que hablar con el fiscal de este asunto ya que a él le podemos decir hoy en día que queremos rollo y tal y cual, bueno, pero eso está dentro de la Ley. Todo con la legalidad en la mano.

A mí lo que me extraña es que Choclán no haya intentado hablar con el fiscal, con la fiscal. Eso es lo que habría que decir, entonces lo que tenía que hacer es hablar con el fiscal con este listón, bien contado, y decir, este es el verdadero sujeto obligado. Y si hay posibilidad de presión política, y si te digo que le digo al fiscal, oiga oiga, si de verdad hay una denuncia contra Repsol, vamos a por ella. Eso sí, pero aquí magia blanca, no ofrezco magia negra.

Entonces, yo sé que sois inocentes, que os han utilizado a todos, porque el gran fraude es que Repsol se está quedando con todo, haciendo dos cosas. Una haciendo prácticas restrictivas de la competencia en el mercado, que eso, claro, yo no puedo meterlo. Yo veo esto, bastante que me he metido en esto, que ya me he ido bastante de mi núcleo de objetivo, que era el de Yepes.

Habla con EJASO para pactar esto, para que nos entreguen esta información y, digamos, instrumentalizarla, que a mí me vendría de puta madre. Estos son los que llevan, están los de competencia. Están sí, están en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, promovieron una acción contra Repsol, han tenido sentencia, por ahí, y están buscando más gasolineras, que además les subvenciona un fondo, vamos, les financia no les subvenciona, les subvencionan un fondo, un fondo de estos buitres americanos malísimos, que no se llama Backstar o algo así, vamos, no pueden tener un nombre más negro posible. Pues eso, parece que le están financiando, entonces habría que decidir, oye, nos dais esta información, la instrumentalizamos en este procedimiento, junto a lo otro. A vosotros os viene de puta madre y a mí no te cuento. Eso sería la cosa.

¿Y qué sería la ventaja? Que tú serías el que dirías, te llevarías el premio de la colaboración. Eso sería lo que hay que hacer. Que eso se tiene que hacer de aquí a, por supuesto, a lo que estamos diciendo, perfecto, lo que tú quieras. Eso es lo que yo te propongo. Esta sería la defensa de yo no he sido, no era el sujeto obligado.

Y luego la tercera es la de la colaboración fiscal, que esta es la que estamos diciendo de la atenuante de confesión. Pero lo mismo enfocado desde dos puntos de vista. Es decir, esto se dice en el juicio y esto se plantea al fiscal para que haya un principio de acuerdo. Y esto es el testigo protegido, Repsol. Estas son las vías que hay. Aquí no hay nada, no existe beneficio. Es una trampa que plantea Repsol y que se lleva el dinero y se utiliza inmisericordemente.

Y seleccionan quiénes son los verdaderos perseguidos. Porque, lógicamente, cuando Afesa, cuando Hamley (Alejandro Hamley) empieza a buscar sus propios proveedores es cuando le arrean. Porque esa es la historia real. Cuando él empieza a buscar, cuando tiene un depósito propio en Galicia, empieza a moverse por su cuenta y empieza a ser competidor de verdad. Porque Repsol decide quién es su competidor y quién no es su competidor.

Además, en este momento va a aumentar mucho más todo esto. Porque ahora que han cerrado Repsol-Venezuela, va a haber mucho más contrabando. Va a venir todo el contrabando. ¿Cómo lo sacarán? Lo sacarán de alguna manera, pero además, la propia red paralela de Repsol que son los de Ramón Blanco Balín, esos tienen pozo propio. Con lo cual, pueden actuar como Repsol B y sacar todo lo que quieran de allí y a ellos que les den por culo y les da igual todo porque no tienen ningún problema de cuentas en Estados Unidos, ni nada por el estilo. Entonces actúan ahí un poco de Repsol B.