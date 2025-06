Leire Díez confiesa en una grabación ser la fontanera del PSOE: "Estamos trabajando también con la otra fontanería"

Libertad Digital publica en exclusiva una grabación en la que Leire Díez confiesa ser la fontanera del PSOE: "Estamos trabajando también con la otra fontanería"

La mano derecha del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán protagonizaba este miércoles una polémica comparecencia pública en un hotel de Madrid para negar la existencia de la cloaca socialista y asegurar que las grabaciones conocidas en los medios de comunicación en las que participada atacando a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en realidad responden a su intención de escribir un libro de investigación. Leire Díez negó con contundencia en su intervención ser la fontanera del PSOE: "Ni fontanera, ni cobarde".

El audio, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se corresponde con una reunión celebrada el pasado 23 de abril de este año en la que participaron la citada Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y otro empresario que es investigado en una trama de fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional. Díez, Dolset y Teijelo intentan convencer a este empresario imputado de que debía abandonar a su abogado, el penalista José Antonio Choclán, para ser defendido por el propio Teijelo.

Durante el encuentro, discuten si se puede garantizar o no un pacto con la Fiscalía para absolver al empresario. En ese momento, Leire Díez toma la palabra: "Espera, una pregunta. De eso mismo que tú le estás diciendo que le pregunte a Choclán (el abogado José Antonio Choclán), que es una pregunta obvia, porque es una pregunta trampa para ver hasta donde está dispuesto Choclán a mojarse, cambiándose de abogado, ¿por qué no lo puedes hacer tú? (pregunta a Jacobo Teijelo)".

Jacobo Teijelo contesta: "No, yo lo le digo que sí. Pero a mí me dice, con el argumento de cambio de abogado o no cambio. ‘¿Pero tú me puedes garantizar esto?’". Y yo le digo obviamente no".

Leire Díez: Ni Choclán, ni Choclán. Es que nadie te va a garantizar porque no te puede garantizar nada. Una cosa, que tú tengas todas las papeletas para salir libre de todo esto, Sí claro. Y que ya estamos trabajando también para... con la otra fontanería para ello claro, claro[...].

Tal y como se puede apreciar en la grabación, Leire Díez asume implícitamente que forma parte de una "fontanería" y que está trabajando con otra "fontanería" para ayudar al empresario imputado a salir absuelto en su procedimiento judicial. No obstante, Díez no aclara en la conversación cuál es la otra "fontanería", pudiendo tratarse de otra célula de la cloaca del propio PSOE dirigida por Santos Cerdán o incluso "otra fontanería" de la Fiscalía.

Recordamos que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada junto al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el tribunal Supremo, acuñó el término "equipo Fortuny" (la Fiscalía General del Estado tiene su sede en la calle Fortuny de Madrid). Dicho "equipo Fortuny" está integrado por los citados Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez o por el teniente fiscal de la secretaria técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, que se trata de una persona de la máxima confianza del fiscal General del Estado.

Maniobras para apartar a la juez Biedma

Este diario ya reveló un audio que desmonta la coartada de la fontanera del PSOE, Leire Díez. En la grabación, el ex juez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, reporta sobre sus últimas maniobras para intentar apartar a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de la investigación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

En este audio remitido directamente a la propia Leire Díez, Sáenz de Tejada asegura que ya le ha enviado la documentación de la denuncia que va a presentar contra varios jueces de Badajoz, entre ellos la juez Biedma. Todo ello, con el objetivo de dinamitar el caso del hermano de Pedro Sánchez.

