Un audio desmonta la coartada de la fontanera del PSOE: "Leire te lo he enviado... está la Beatriz Biedma por supuesto"

Libertad Digital publica en exclusiva un audio que desmonta la coartada de la fontanera del PSOE, Leire Díez. La mano derecha de Santos Cerdán celebraba este miércoles una comparecencia pública en un hotel de Madrid para negar la existencia de la cloaca socialista de la que ella forma parte y asegurar que las grabaciones conocidas en los medios de comunicación contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en realidad responden a su intención de escribir un libro de investigación.

En la grabación, a la que ha tenido acceso LD, el ex juez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, que integra el grupo clandestino del PSOE junto a la citada Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, informa sobre sus últimas maniobras pactadas para intentar apartar a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de la investigación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

En este audio remitido directamente a la propia Leire Díez, Sáenz de Tejada asegura que ya le ha enviado la documentación de la denuncia que va a presentar contra varios jueces de Badajoz, entre ellos la juez Biedma, con el objetivo de dinamitar el caso del hermano de Pedro Sánchez:

"Buenas noches, Leire. Bueno, os comento, ya te lo he enviado. He insertado los documentos a los que aludo para no mandarlo todo por el correo, que tampoco tiene sentido. Cuando se presente la denuncia, pues se juntarán. También puedo desarrollar más todo el tema de la tipificación, pero lo importante creo que son los hechos, y ahí pongo todos los delitos. Todos son documentos míos, entonces, bueno, pues darle el máximo reserva posible y máxime a la vista de que ya hay alguna filtración", afirma Sáenz de Tejada.

"Y otra cosa, dentro del lado posible, si lo ves, he intentado sacar un poco... Está toda la organización, está la Beatriz Biedma, por supuesto, pero he intentado sacar un poco la madre de mis hijos, porque evidentemente ya no tiene ningún sentido y ellos están allí en medio. Pero bueno, si tiene que ser, pues que sea, pero de momento, pues yo, como tampoco es imprescindible para ir contra Beatriz Biedma, ni el decano, ni la otra, ni el marido de mi mujer, pues si puede ser de momento dejarlo de lado. Más adelante ya veremos. Bueno, confírmame lo único, por favor, que te ha llegado. Un saludo y ya decirme cuándo voy para allá para presentarla y lo de la personación y lo de la rueda de prensa. Venga, un saludo", concluye.

La propia Biedma rechazó el pasado mes de marzo una recusación presentada contra ella por el citado Luis José Sáenz de Tejada, después de que la magistrada rechazara previamente la personación de éste en el caso David Sánchez como acusación popular. La instructora denunció en un auto que el objetivo de Sáenz de Tejada no era tratar de hacer justicia, sino vengarse de ella por haber formado parte de la instrucción del caso que le terminó apartando de la carrera judicial tras ser condenado por maltratar psicológicamente a su exmujer.

El juez Marchena, objetivo de la cloaca

Tal y como desveló este diario, la cloaca del PSOE señaló al magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como objetivo tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. García Ortiz fue imputado el pasado mes de octubre por el Alto Tribunal tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El abogado Luis José Sáenz de Tejada en un audio enviado a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset les insta a actuar inmediatamente contra la Sala Penal del Tribunal Supremo y contra su entonces presidente, el magistrado Manuel Marchena. Todo ello, tras la imputación del fiscal general del Estado en el Alto Tribunal.

