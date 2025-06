Santos Cerdán camufla a Leire Díaz de periodista freelance

La escena que han protagonizado Víctor de Aldama, el empresario Javier Pérez Dolset y la fontanera del PSOE, Leire Díaz al concluir esta la "rueda de prensa" donde supuestamente iba dar explicaciones sobre las grabaciones en las que trataba de desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), encargada de las investigaciones judiciales sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el Fiscal General del Estado y el caso Koldo, ha sido sólo la guinda de un espectáculo todo él bochornoso y surrealista: Se supone que este miércoles Leire Díaz iba a dar por fin todo tipo de explicaciones a los periodistas sobre este asunto tras supuestamente habérselas dado el martes durante casi tres horas a la dirección del PSOE en Ferraz. Pero no. Lo que ha hecho esta fontanera del PSOE, que va de periodista, ha sido posar durante media hora ante los fotógrafos como si fuese una estrella de cine para luego dar una "rueda de prensa" no abierta a las preguntas de sus supuestos compañeros de profesión que ha quedado reducida a la lectura durante ocho escasos minutos de un texto que traía escrito no sabemos si de su casa o de la sede del PSOE.

Lo es indudable es que su escueta declaración sólo ha servido para negar cualquier responsabilidad del partido y para justificar sus tejemanejes con los encausados por corrupción en el marco de una supuesta investigación para un libro y exculpar así directamente al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, con el que se reunió este martes tras renunciar al carnet de afiliada.

Vaya por delante que no se conoce ningún periódico o medio de comunicación en el que haya trabajado Leire Diez. Tampoco se sabe que haya escrito alguna vez un libro. Lo único que se sabe de esta licenciada en periodismo es que no ha ejercido nunca esa profesión y su estrecho vinculo con el PSOE, no sólo como militante, sino como teniente de alcalde de la localidad cántabra de Vega de PAS y, tras la llegada de pedro Sánchez al Gobierno en 2018, su meteórico ascenso a cargos de mayor responsabilidad en empresas públicas como Enusa o Correos hasta el año pasado. Pero aun cuando ahora vaya de periodista freelance con la pretensión de estrenarse como autora de un libro de investigación, ¿desde cuando es labor de un periodista confesar a un imputado en el caso Koldo, como Ruben Villalba, "la profunda preocupación" del partido por la información de la que todavía dispone Víctor de Aldama? ¿Desde cuando es labor de una periodista pedirle ayuda "para que no siga tirando de la cuerda" y lograr que "bajo ningún concepto puedan salir determinadas informaciones? ¿Desde cuando es labor de una periodista reclamar a este imputado comandante de la Guardia Civil información sensible para "desmontar" la cúpula del Cuerpo y "limpiar" a los que tilda de "elementos subversivos" que se encuentran al frente de la Policía Judicial o de la Jefatura de Información, entre otros, al coronel Antonio Balas, responsable de las principales investigaciones que cercan en estos momentos al Ejecutivo de Pedro Sánchez? Y ¿cómo alguien que no trabaja para las cloacas del PSOE, sino como simple periodista, va a ofrecer beneficios de conformidad, indultos o rebajas de pena gracias a su línea directa con la Fiscalía o con la Abogacía del Estado, instituciones ambas directamente dependientes del presidente del Gobierno?

¿A quién quiere engañar Leire Díaz con este comunicado que si no se le ha dictado sí ha sido dado por bueno por la dirección del PSOE, con Pedro Sánchez y Santos Cerdán a la cabeza?. Por otro lado, ¿qué sentido tiene presentar tu baja de militancia en el PSOE como "voluntaria" para expresar luego tu deseo de que sólo sea "temporal"?

En conclusión. El espectáculo, sin necesidad de la irrupción en escena de Aldama, ha sido tan bochornoso que el presidente socialista Emiliano García Page ha reclamado un adelanto electoral para que esta guerra sucia del gobierno no arrastre al PSOE en los territorios.

Ni que decir tiene que el gobierno hará caso omiso pues aun tiene la desfachatez de seguir sin rectificar el bulo de la bomba lapa y, en el colmo de la proyección freudiana, acusar al PP de una "guerra sucia" contra el gobierno.