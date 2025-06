Aldama se presenta en la comparecencia de Leire Díez: "Es una mentirosa"

Tras pasar este martes por Ferraz, Leire Díez ha dado una breve comparecencia ante los medios para tratar de explicar los explosivos audios sobre sus maniobras para buscar datos incriminatorios contra los mandos de la UCO. La "fontanera" del PSOE ha negado la mayor: "No soy ni fontanera ni cobarde", ha dicho Díez, que ha insistido en que lo que pretendía con las reuniones cuyos audios han terminado conociéndose era escribir "un libro sobre los estragos del falso patriotismo" y la "trama Hidrocarburos".

Sin aceptar preguntas, Díez ha alegado que estaba recopilando datos, antecedentes, en relación al funcionamiento de los servicios públicos, una "tarea de periodismo para hacer un trabajo que evalúe estos casos" en que se han "constatado delitos graves", con el fin de evaluar "nuestro estado de derecho". Alegando que está amparada por la Constitución, ha lamentado las grabaciones "ilegales" y ha dicho que la reunión duró "más tiempo" y espera que termine conociéndose su "contenido íntegro".

Sobre sus promesas sobre la Fiscalía a los empresarios en el encuentro, dijo que solo "propuso una posibilidad que siempre está abierta. Si se ha interpretado otra cosa… puede ser que yo me equivocara de formulación". "Mi trabajo es mi trabajo y no lo he hecho en nombre de nadie, ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni soy cargo del PSOE", ha afirmado.

La sorpresa ha llegado en el último instante, cuando Leire Díez se estaba levantando ya de la mesa y ha aparecido junto a ella Víctor de Aldama, imputado y de hecho detenido por la trama Hidrocarburos de la que ha hablado la todavía militante socialista. Aldama se ha encarado con ella, que ha seguido su camino hacia la salida seguida por el empresario y comisionista que está colaborando con la Justicia, que se ha dirigido brevemente a los numerosos periodistas presentes y la ha descalificado con gesto muy severo: "Es una mentirosa".

