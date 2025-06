Santos Cerdán denuncia en el TS una persecución política por ser "el arquitecto de los gobiernos progresistas"

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha denunciado ante el Tribunal Supremo una supuesta "persecución política" por ser el "el arquitecto de los Gobiernos progresistas en España".

Santos Cerdán comparecía durante cerca de hora y media ante el magistrado del Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente. Tras su comparecencia, se celebraba una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares solicitaban prisión sin fianza. Finalmente, el instructor acordaba prisión provisional comunicada y sin fianza para el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que Santos Cerdán sólo ha contestado a su abogado durante su comparecencia. Se ha declarado inocente y ha afirmado que no se ha llevado dinero y que el PSOE, tampoco. Después afirmaba que solo ha trabajado para hacer gobiernos de coalición en este país. También ha negado haber realizado ninguna presión en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y ha manifestado que es falso el Cupo Vasco, es decir, que se encargara de cobrar comisiones ilegales por adjudicación de obra pública en el País Vasco.

Ha asegurado desconocer al empresario Víctor de Aldama, apostillando que nunca ha coincidido con él, ni ha intercambiado mensajes. También decía que es falso que estuvieran en una cafetería frente a Ferraz, donde supuestamente le entregaron un sobre con 15.000 euros. A su vez, ha rechazado cualquier relación con el empresario José Ruz de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y ha limitado sus contactos con Fernando Merino, exdirector de Acciona para Navarra.

Según Santos Cerdán, lo que se refleja en el procedimiento tiene mucho que ver con ser el arquitecto de conseguir los gobiernos progresistas en España, tanto para la moción de censura como para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que salieron con el apoyo del PNV unos días antes de la moción. El exdirigente socialista afirmaba ante el juez que se pusieron a trabajar en la moción de censura y en la reunión, Pedro Sánchez dijo que con el PNV solo habla Santi (en alusión a Santos Cerdán), y que por tanto, fue el encargado de la interlocución con los nacionalistas vascos gracias a su amigo Antxón Alonso.

Según su relato, al cabo de una semana se presentó en el despacho de Sánchez para anunciarle que iba a ser presidente del Gobierno. Que era imprescindible que se guardase en secreto este acuerdo y que fuera el PNV quien explicase el apoyo de la moción de censura.

Después, Santos Cerdán afirmaba en sede judicial que su relación con EH Bildu desde el principio fue gracias también a Antxón Alonso, que tiene conocidos con Arnaldo Otegui. Añadía que con Junts la situación fue diferente, porque en la etapa del Gobierno no tenían relación y que fue Pedro Sánchez quien le dijo que no podían comunicarse con un partido así. Por ello, le encarga el diálogo con Junts y se pone a trabajar con Jordi Turull para mantener el diálogo. También aseguraba que intervino en la Ley de Amnistía, porque Junts era el partido esencial para conseguir la investidura de Sánchez y que lo negoció.

A continuación, afirmaba que con Esquerra Republicana ERC, siempre fue el negociador el ministro Félix Bolaños y que por eso va a ser el siguiente objetivo. "No gusta un gobierno como el de Sánchez sin ataduras con el pasado, se han hecho grandes avances, molesta a estos poderes y nos arrastran por el fango", aseguraba textualmente.

Tras dicho alegato político, el abogado de Santos Cerdán, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, señalaba que ahora sí podía contestar las preguntas de Leopoldo Puente si éste lo considerase. No obstante, el magistrado rechazaba preguntar ya y únicamente le instaba a añadir algo más si lo deseaba. Santos Cerdán tomaba la palabra nuevamente y afirmaba ser inocente, que no se ha llevado un euro, que no hay financiación ilegal del PSOE, e insistía que se encontraba en el Supremo por una persecución política.

Antxón Alonso y Servinabar

Sobre Antxón Alonso, Santos Cerdán ha afirmado que lo conoce desde 2006, pero que en 2011-2012 empieza una relación más intensa porque hablaban mucho de política y de la relación entre partidos para que no participara la derecha de Navarra. Después, precisa que Alonso facilitó la interlocución con EH Bildu y con el PNV.

Sobre la empresa Servinabar, ha negado tener ninguna relación, ni participación y respecto a la "escritura privada", Santos Cerdán afirmaba que era un documento que era para elevar a escritura y que no se elevó y que nunca ejerció el pago para poder ser parte de esa empresa. Ha explicado que el acuerdo se hizo cuando la campaña electoral fracasó y pensó en abandonar la política. Según su versión, por la relación de amistad con Antxón le dijo que iba a abandonar la política, y éste le dijo que estaba montando una empresa de vending y seguridad y le ofreció ser socio en esa empresa de servicio. Por ello, firmaron el documento que ha intervenido la UCO.

No obstante, durante el fin de semana lo habló con su mujer y ésta le dijo que no abandonase la política y que si lo hacía que volviese a su anterior trabajo. Tras ello le dijo a Antxón que se olvidase del documento, que lo rompiese. A continuación, insistía en que nunca ha tenido algún tipo de adquisición de las participaciones. Además, recordaba su trabajo de 17 años en empresa privada. La última etapa en Bonduelle 7 años, como técnico de mantenimiento.

Santos Cerdán explicaba también que cuando fue a Madrid, Antxón Alonso iba 2 o 3 veces a la semana, que tenían muy buena relación porque hablaban mucho de política y que es lo que a los dos les gustaba. Se entera entonces de que Alonso está buscando un piso en Madrid y ambos alquilaron un apartamento en Cardenal Cisneros que le encontró un compañero y lo pagaron juntos. era de una habitación y en el salón montaron una cama.

Niega las mordidas y apunta a José Blanco

Según Santos Cerdán, no ha recibido dinero o pagos para la obtención de obra pública, ni el PSOE. De Koldo, sólo percibió, dice, un pago de 600 euros por una devolución de una deuda el 31 de agosto de 2017 en su cuenta de BBVA, justo antes fueron las primarias y los viajes para custodiar la sede del PSOE. Le fue dejando dinero y cuando dispuso, le pidió que le hiciera una transferencia. Eran importes que se pagaron poco a poco como gasolina, dormir en Madrid, etc...

Después añadía, que se ha interesado por muchas obras porque fue nombrado secretario territorial y su función era conectar los territorios con el Ministerio de Transporte, que era la persona de contacto dentro del partido y el Gobierno. No se interesó por la adjudicación, sino por la licitación.

Sobre la designación de los altos cargos del Ministerio, afirmaba que cuando llegan a los Gobiernos se montan los equipos y que el Gobierno forma parte de ese proceso. Entonces buscan perfiles técnicos y políticos del partido que puedan ocupar cargos. Que revisaron perfiles, que Pepe Blanco (José Blanco) había pasado nombres, tanto a Ábalos como a él y que compartían los nombres con los Ministerios para que ellos pudieran elegir.

Este intercambio de nombres lo hizo más intensamente en el Gobierno de 2023 cuando ya era secretario de Organización. "Una cosa es la labor del Ministro pero si la gente a su alrededor no es gente afín al PSOE dificulta la labor de la Administración, porque quieren sacar proyectos adelante", ha apuntado. Además, señalaba que no conocía la mayor parte de los nombres que pasó y que si no los conoce, difícilmente podía influir.

Audios fuera de contexto y su patrimonio

Sobre los audios intervenidos por la UCO, Santos Cerdán afirmaba que difícilmente puede recordar conversaciones de hace tanto tiempo, pero que las que se recogen no son integras, no están enteras, son fragmentos, y no reconoce el contexto. Aseguraba con total rotundidad que lo que la Guardia Civil llega a asegurar y transcribir en el informe es completamente incierto.

Después, señalaba que no tiene mas patrimonio inmobiliario que su casa y dos cuentas Caixabank. Que nunca quiso tarjeta del PSOE y cuando llega al Partido cambia el sistema de cobros del Partido. Por eso sacó un número de cuenta con los gastos del Partido. Otra cuenta es de su mujer e hija de 20.000 € y la suya tiene 28.000 €. Además, posee un coche Volvo adquirido por Volvo Options que es una especia de renting que paga 430 € y tras 4 años puede pagar 30.000 € o seguir con la misma opción de renting. En Madrid reside en alquiler 2.400 euros. Su esposa es pensionista por un accidente y cobra 640 euros, mientras su hija es estudiante.

Ábalos, Koldo, Javier Herrero o Pardo de Vera

En su declaración, Santos Cerdán ha apuntado que a Javier Herrero lo conoció como director general de Carreteras y que tuvo reuniones con él y con el delegado del Gobierno de Navarra sobre obras de carreteras en Navarra. Que les ayudó a poner en marcha el desdoblamiento de una autovía permitiendo que no se afectara el paisaje y no hubiera accidentes y que no hablaron sobre contraprestaciones en relación con las obras. Sobre la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que mantuvo una relación profesional.

Con el ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ha afirmado que sorprende que el atestado de la UCO dijera que tenía mala relación, porque es una persona que respeta y que tiene buena relación con él. Ha recordado que cuando se busca un responsable de la empresa Correos porque entienden que hay que hacer un cambio, a él se le ocurre el nombre de Pedro Saura y la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, pensó en el mismo.

Sobre Ábalos, que su relación comienza tras las primarias de 2017 tras poner en marcha el equipo de trabajo de dichas primarias. Cuando ganan, él es nombrado dos de Organización y mientras Ábalos es secretario de Organización despachan a diario los temas del partido. Cuando sale la moción, Ábalos se va al Ministerio y se queda él, y despachan una vez a la semana cuestiones del partido.

Respecto a Koldo, ha apuntado que en 2010-2011 se presenta en la sede del partido en Pamplona, que es un escolta prejubilado, que es afiliado de la UGT, que tiene interés en afiliarse al PSOE que necesita 5 militantes para una agrupación y creó una agrupación en Ugarte y fue candidato a las elecciones sacando plaza de Concejal. Que se comprometió a conseguir compañeros en la zona norte de Navarra donde no era fácil conseguir compañeros que quisieran dar la cara. Este compromiso lo adquirió Koldo quién además tenía contacto con la Guardia Civil

Sobre la designación de Koldo como conductor del Ábalos, Santos Cerdán apunta que se el nombramiento se produjo a partir del congreso federal de julio de 2017, porque había que montar los equipos en Ferraz y necesitaban un conductor. Lo habían conocido el resto del equipo en las primarias porque se ofreció a custodiar dos noches los avales de Pedro Sánchez. Ahí lo conocieron el resto de compañeros y entonces pusieron encima de la mesa su nombre porque había hecho esos trabajos antes.

