Ayuso apela a la unidad y cierra filas con Feijóo: "Qué valentía hay que tener para ponerse al frente de este morlaco"

Poco más de tres años después Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo vuelven a coincidir en un Congreso del partido y en un mismo escenario: el recinto de Ifema en Madrid. En mayo de 2022 y con un partido en plena resaca por la crisis más grave sufrida en su historia reciente y que acabó desembocando en la expulsión de Pablo Casado, un Feijóo recién llegado de Galicia cerraba filas con la dirigente madrileña en el ansiado cónclave que la coronó presidenta del PP de Madrid.

"No te vamos a fallar desde Madrid y que me diga Dios qué hay que hacer en esta vida para darlo todo para que pronto llegues al Gobierno de España. Lo haremos", le prometió una agradecida Ayuso. Este domingo el círculo terminó por cerrarse en una convención que aupó a Feijóo a la presidencia, donde el ambiente de unión, de paz y tranquilidad total, contrastó con el polvorín de Ferraz.

La idea sobre la que la presidenta madrileña quiso que pivotara su delegación estuvo clara casi desde el principio: no a las cuitas internas con la que está cayendo en España, aún más si cabe después de que el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil viera la luz. Así, por ejemplo, decidió no presentar batalla al nuevo sistema de primarias y, durante su discurso de clausura del Congreso, centró sus críticas en Pedro Sánchez.

Pero, igual que hiciera hace tres años, también quiso respaldar al presidente de su partido sin ningún tipo de ambages. "Qué valentía hay que tener para ponerse al frente de este morlaco en este momento. Por eso te vamos a acompañar y vamos a estar vigilantes porque, amigos, este muro no va a caer, este muro lo vamos a tirar entre todos".

"Tienes a todo el Partido Popular detrás de ti", le indicó. "Has dado tu mejor versión y vaya paciencia has tenido con todos nosotros estos años; años que han sido muy duros, que has hecho un gran sacrificio en todos los aspectos, político y personal, pero que no han hecho más que reafirmar tu compromiso con el Partido Popular pero también unas dotes especiales que te han llevado hasta ahí". Dotes "de paciencia, de saber estar, de confianza en lo que estabas haciendo. No te has dejado llevar ni por los ecos, ni por los titulares, ni por ningún tipo de complejo", añadió.

Según Ayuso, Feijóo "tiene las cosas claras" ante una "España plural" lo que lleva a que "cada vez más sensibilidades" se vean representadas por el PP, algo que el gallego también ha querido trasladar al partido. "Lo mejor de todo es que salgamos de aquí unidos, unidos en este momento, el más importante" para "decirle a los españoles que somos un proyecto plural, una casa común donde siempre hemos convivido liberales, conservadores, el humanismo cristiano, el centro derecha y cada vez más socialistas que quieren a España, que en la pluralidad, no siempre compartiendo evidentemente todas las ideas, quieren lo mejor para su país y respetan las sensibilidades de cada uno y los valores occidentales, la hispanidad".

"Esto es el proyecto – incidió— esta casa común que está aquí para reformar, para construir, no para revolucionar, tiranizar o empobrecer, que defiende la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tenemos".

Más información en unos minutos.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.