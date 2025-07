La coartada del exdirectivo de Acciona para conocer a Santos Cerdán: "Suele ser habitual reunirse con agentes sociales"

El exdirectivo de Acciona en Navarra, Fernando Merino, aseguró en sede judicial que se presentó al ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, porque "suele ser habitual reunirse con agentes sociales". El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apuntaba como principales empresas de la trama a Acciona, Servinabar, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcciones (LIC).

Fernando Merino compareció este lunes como investigado durante algo menos de hora y media ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente. Tras su comparecencia en la que respondía las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su defensa, el instructor acordaba como medidas cautelares para el exdirectivo de Acciona comparecencias quincenales en el Juzgado y retirada del pasaporte.

La transcripción del interrogatorio, al que ha tenido acceso Libertad Digital, muestra como Fernando Merino era preguntado sobre la UTE (Unión Temporal de Empresas) que constituyó en el 2015 con la empresa Servinabar de Antxon Alonso. Al ser preguntado sobre cuál era el valor aportado por dicha empresa, Merino afirmaba: "Tanta en Navarra como en el País Vasco una empresa nacional no tiene opciones. Como Servinabar ya trabajaba en la mina, era normal. Es práctica habitual que para obtener adjudicaciones implique una empresa de la zona".

"Yo creo que ya estábamos colaborando, con Antxon ya estábamos colaborando con Geoalcali (empresa). Toda la trayectoria de junio 2015 con Geoalcali ya estaba Antxon. Él iba a hacer una parte de la mina, la pequeña. Aportaba un socio local. Me venía bien que fuera un socio pequeño, me pedía menos", añadía.

Después le preguntaba sobre qué aportaba Servinabar a la construcción de la mina. Merino afirmaba lo siguiente: "La adjudicación ya estaba pactada en diciembre del 2015. En el precontrato (4 o 5 hojas) se hablaba de una UTE para "service", hacía falta un sitio de lavado de camiones, de lavandería…". Después aseguraba que la la UTE la constituyó su superior y que Koldo le dijo que "trabajara para Servinabar".

Posteriormente, era interrogado sobre su relación con Santos Cerdán: "Lo conocí también el primer año que llegué a Navarra. En 2014, en una ronda de presentaciones" El magistrado Leopoldo Puente preguntaba entonces: "¿Y por qué quiso presentarse a Santos Cerdán como representante de Acciona?". El exdirectivo de Acciona señalaba: "Suele ser habitual reunirse con los agentes sociales". Puente repreguntaba: "¿Y Santos Cerdán que agente social era?". "Formaba parte de la oposición en el Parlamento navarro", contestaba Merino que a continuación negaba haber cenado con el propio exdirigente del PSOE de esta forma tan peculiar: "No. No lo veo posible. Hemos tomado un pincho en alguna ocasión. Pero tanto como cenar no lo veo posible.

Pago de facturas y comidas a Koldo

Fernando Merino también era preguntado sobre el pago por parte de Acciona en el 2017 de una serie de facturas al bar Franky y al Sr. Purroy por unos servicios que no se habían realizado y que ese dinero se daba en metálico a Kodo García. El exdirectivo de Acciona afirmaba: "Todas las facturas del bar Franky son facturas reales de comidas en ese local. Ese local tenía un pequeño reservado que en algún momento utilizábamos para reuniones con Geoalcali o algún otro proveedor. Koldo García tenía autorización para comer allí con temas de la mina".

Merino reconocía entonces que Acciona pagaba a Koldo "comidas por razones de trabajo". El juez recordaba que eran facturas de 2790 euros + IVA, y ponía en duda que se trataran de "comidas". Posteriormente, el exdirectivo apuntaba que en Acciona "los pagos se hacen en el departamento de compras y los contratos pasaban a las obras. Los pagos se hacían con supervisión de los actores de las obras".

