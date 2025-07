Florentino Portero alerta de un "Pedro Sánchez en horas muy bajas cada vez más en manos de Zapatero, Blanco y compañía"

La creciente alianza entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la tecnológica china Huawei, pese a las reiteradas advertencias de Bruselas y Washington sobre los riesgos de espionaje, no es, según el analista internacional Florentino Portero, una decisión puntual, sino la consecuencia lógica de la subordinación del Ejecutivo central a la estrategia internacional de José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno. Así lo ha afirmado este sábado en una entrevista en La Trinchera de Llamas de esRadio.

"El gobierno perseguido por Pedro Sánchez ha ido paulatinamente inclinándose hacia las posiciones de Rodríguez Zapatero y su entorno", ha afirmado Portero, que ha señalado a figuras como José Blanco —exministro socialista y actual lobista de Huawei— o Antonio Hernando, que ya operaban en el círculo cercano del expresidente durante su etapa al frente del Ejecutivo. Una estructura, ha explicado, que Sánchez combatió inicialmente dentro del PSOE, pero de la que ha acabado dependiendo completamente.

"En estos momentos Rodríguez Zapatero hace de puente entre China y el Grupo de Puebla. Y un Pedro Sánchez en horas muy bajas, cada vez más en manos de Rodríguez Zapatero, de Blanco y de compañía lo que hace es enterarse de este mundo porque no tiene alternativa", ha alertado.

Toda esta cuestión de Huawei va más allá del negocio, asegura Portero. "Sobre todo lo que hay es ideología", ha afirmado al subrayar que Zapatero nunca se sintió cómodo en el marco europeo o atlántico. "No lo entiende, no le gusta, no son sus valores". Por el contrario, su cercanía con la llamada nueva izquierda latinoamericana —nacida en Sao Paulo y consolidada en el Grupo de Puebla— le ha permitido tejer un espacio donde confluyen las viejas estructuras antidemocráticas adaptadas al lenguaje progresista actual. Un entorno, añade el analista, que pretende "penetrar la democracia liberal y quedarse con ella".

La decisión del Ejecutivo de confiar a Huawei las infraestructuras de escucha nacional ha encendido todas las alarmas en Occidente. "El que España se alinee con China frente a la Unión Europea y frente a la Alianza Atlántica supone una gravísima falta de solidaridad, una traición", ha advertido el experto. Portero prevé que esto se traduzca en una restricción del acceso de España a información sensible dentro de organismos como la OTAN "porque no somos fiables".

Sobre la tesis de Sánchez de que las tecnologías de Huawei son seguras o de que las críticas obedecen a intereses comerciales de Estados Unidos, Portero ha recriminado que "esto no va de vender productos", sino "de seguridad". Tanto la OTAN como la UE, dice, han identificado a China como un "reto sistémico", por lo que confiar en su tecnología supone, a ojos de sus socios, una amenaza estructural.

"Zapatero ha encontrado su sitio en el mundo después de unos años en que se encontraba mirando a las nubes", ha explicado el analista. Así, actúa como articulador de esa "nueva izquierda profundamente antidemocrática". "En este juego, él ahora está dejándose querer por China" y actúa ya sin disimulo como "el hombre puente que une los intereses imperiales de China con los intereses antidemocráticos de la nueva izquierda latinoamericana".

Además, para el entrevistado, "Zapatero ha dejado muy claro, si bien no de palabra pero sí de actos, que él es parte del régimen bolivariano" en el que convergen grupos armados colombianos y redes como Hezbolá, encargadas de distribuir drogas por África y Europa. "Cuando alguien está cerca de ellos, está cerca del crimen organizado", ha advertido en esRadio.

Preguntado sobre si este giro podría revertirse con un eventual cambio de gobierno, Portero se ha mostrado cauto al explicar que "el PSOE, con Zapatero, con Sánchez o con quien sea dentro de un tiempo, ya no está en el consenso constitucional". Una deriva, insiste, que ha roto con el modelo de reforma que permitió la Transición y que ha colocado a España en un momento de "extrema fragilidad institucional". "Hoy por hoy, el PSOE está en una operación de transformación de la Constitución en otra cosa que ni ellos mismos saben qué es".